Kis híján agyontaposta egy ló a világhírű zsokét, Irad Ortizt, miután Kendrick Carmouche igazi káoszt robbantott ki a rajtnál.

Közel volt a tragédia, amikor egy ló kis híján agyontaposta Irad Ortizt

Fotó: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Irad Ortizt majdnem agyontaposta egy ló

Ortiz a Mindframe nevű lovát lovagolta, ám a lökés hatására

kizökkent az egyensúlyából, és döbbenetes módon átugrott a mellette vágtató White Abarrio hátára, ahol a másik zsoké, Edgard Zayas mögé került. A ritkán látható akrobatikus jelenet után Ortiz végül a földre zuhant, miközben a verseny tovább dübörgött.

Look at the athleticism of these incredible jockeys. God Bless you Irad Ortiz. Hope you are ok. Mindframe. Sierra Leone. Antiquarian. pic.twitter.com/ibxg1S7oZ2 — The Sports Machine with Slim (@sportsmachineNH) August 31, 2025

A helyzet még veszélyesebb lehetett volna, de a Flavien Prat által lovagolt Sierra Leone szó szerint átugrott a földön fekvő Ortiz felett, aki csodával határos módon komolyabb sérülések nélkül megúszta a balesetet, bár az eset után így is rögtön kórházba szállították.

A versenyt végül a 13-1-es Antiquarian nyerte, míg a 23-20-as esélyű Sierra Leone lett a második. Carmouche-t, aki a harmadik helyen végzett Phileas Fogg-gal, a zsűri az incidens miatt kizárta a futamból.

Delighted (and very surprised) to hear that Irad Ortiz is fit to ride today



And this is an incredible photo! pic.twitter.com/xutK6UginL — Venatour Racing (@VenatourRacing) September 1, 2025

A nézők és a lóversenyszakma is megdöbbent a drámai eseményeken: sokan „agyatlan” manővernek nevezték Carmouche húzását. Maga Ortiz is megszólalt a közösségi médiában hétfőn:

Köszönöm mindenkinek a hívásokat, az üzeneteket és a jókívánságokat. Pár nap pihenés után csütörtökön már Kentucky Downsban tervezek újra nyeregbe ülni

– írta.

Mindframe társtulajdonosa, a milliárdos italgyáros Mike Repole azonnali eltiltást követelt Carmouche és Dylan Davis – a Contrary Thinking nevű ló zsokéja – ellen. Repole úgy fogalmazott: „Kendricknek 1000 százalék, hogy nem szabad egy ideig versenyeznie, megérdemli az eltiltást. Dylan Davis szintén, sőt, akár hosszabb eltiltást is érdemel. Most inkább Davis miatt vagyok dühös, mint Carmouche miatt. Kendrick legalább versenyzett, Davis viszont mintha szándékosan két lovat akart volna kiiktatni”.