Gyerekgyilkosság: holtan találták a hétfőn reggel eltűnt kislányt

Elképesztő jelenetek játszódtak le vasárnap New Yorkban, a Jockey Club Gold Cup egymillió dolláros versenyén. A világhírű zsoké, Irad Ortiz bámulatosan mentette magát egy végzetesnek tűnő balesetben, amikor kis híján agyontaposta egy ló. A káoszt Kendrick Carmouche okozta, amikor a Phileas Fogg nyergében ülve hirtelen balra rántotta a zablát a rajtnál, ez pedig láncreakciót váltott ki, amely során több ló egymásnak rontott.

Kis híján agyontaposta egy ló a világhírű zsokét, Irad Ortizt, miután Kendrick Carmouche igazi káoszt robbantott ki a rajtnál.

agyontaposta, SARATOGA SPRINGS, NEW YORK - JUNE 07: Irad Ortiz Jr. looks on after riding Hill Road during the 157th running of the Belmont Stakes at Saratoga Race Course on June 07, 2025 in Saratoga Springs, New York. Al Bello/Getty Images/AFP (Photo by AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Közel volt a tragédia, amikor egy ló kis híján agyontaposta Irad Ortizt 
Fotó: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Irad Ortizt majdnem agyontaposta egy ló

Ortiz a Mindframe nevű lovát lovagolta, ám a lökés hatására 

kizökkent az egyensúlyából, és döbbenetes módon átugrott a mellette vágtató White Abarrio hátára, ahol a másik zsoké, Edgard Zayas mögé került. A ritkán látható akrobatikus jelenet után Ortiz végül a földre zuhant, miközben a verseny tovább dübörgött.

A helyzet még veszélyesebb lehetett volna, de a Flavien Prat által lovagolt Sierra Leone szó szerint átugrott a földön fekvő Ortiz felett, aki csodával határos módon komolyabb sérülések nélkül megúszta a balesetet, bár az eset után így is rögtön kórházba szállították.

A versenyt végül a 13-1-es Antiquarian nyerte, míg a 23-20-as esélyű Sierra Leone lett a második. Carmouche-t, aki a harmadik helyen végzett Phileas Fogg-gal, a zsűri az incidens miatt kizárta a futamból.

A nézők és a lóversenyszakma is megdöbbent a drámai eseményeken: sokan „agyatlan” manővernek nevezték Carmouche húzását. Maga Ortiz is megszólalt a közösségi médiában hétfőn:

Köszönöm mindenkinek a hívásokat, az üzeneteket és a jókívánságokat. Pár nap pihenés után csütörtökön már Kentucky Downsban tervezek újra nyeregbe ülni

 – írta.

Mindframe társtulajdonosa, a milliárdos italgyáros Mike Repole azonnali eltiltást követelt Carmouche és Dylan Davis – a Contrary Thinking nevű ló zsokéja – ellen. Repole úgy fogalmazott: „Kendricknek 1000 százalék, hogy nem szabad egy ideig versenyeznie, megérdemli az eltiltást. Dylan Davis szintén, sőt, akár hosszabb eltiltást is érdemel. Most inkább Davis miatt vagyok dühös, mint Carmouche miatt. Kendrick legalább versenyzett, Davis viszont mintha szándékosan két lovat akart volna kiiktatni”.

