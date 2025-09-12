Andrej Csemerkin a kilencvenes évek egyik legnagyobb súlyemelő legendája volt, aki 1996-ban Atlantában olimpiai aranyérmet szerzett a 108 kilogramm feletti súlycsoportban, majd 2000-ben Sydneyben bronzérmes lett a plusz 105 kilós kategóriában. Pályafutása során négyszer nyert világbajnoki, kétszer Európa-bajnoki címet, és összesen nyolcszor döntött világcsúcsot.

Andrej Csemerkin amilyen bajnoki címet lehetett, azt mindet megnyerte

Fotó: DIMITRI MESSINIS / AFP

Andrej Csemerkin 460 kilót teljesített

A szovjet/orosz súlyemelés egyik ikonjaként Csemerkint gyakran emlegették a „világ legerősebb emberének”. Ez nem hivatalos cím volt, inkább a teljesítményei miatt ragadt rá: szakításban 200 kiló felett, lökésben pedig 262,5 kilóig jutott, így összetettben több mint 460 kilót teljesített. Maga a sportoló szerényen viszonyult ehhez a jelzőhöz:

A világ legerősebb embere… Jó név. Néha segít, máskor nem. De én magamtól nem említem.

Az óriás, aki példakép maradt

Csemerkin pályafutása nemcsak eredményei miatt volt emlékezetes. Technikailag különleges stílusáról ismerték, lökésben például gyakran olyan fogást alkalmazott, amikor a rúd nem érintette közvetlenül a vállát. Ez ritkaságnak számított a mezőnyben. A versenykarriere után is aktív maradt: síelt, kerékpározott, túrázott és windsurfözött, emellett edzőként adta tovább tapasztalatait a fiataloknak. 1997-ben Oroszország legjobb sportolójának választották, és állami kitüntetésben is részesült.

Solnecsnodolszkban élt, pályafutása után a Dinamo regionális szervezetében dolgozott, rendőrezredesi rangot viselt. Felesége és három gyermeke maradt utána. Halála nemcsak a súlyemelő közösséget, hanem az egész sportvilágot megrendítette.