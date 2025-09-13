Live
Végre egy tényleg izgalmas, de legalábbis szórakoztató romantikus sztori a tenisz világából. Gondoljanak bele, hogy mindenki Jannik Sinner korábbi barátnője, Anna Kalinszkaja kegyeire hajt. Vagy ezt csak ő képzeli így? Őrület, mi megy itt!

Ne szépítsük: a tenisz világa meglehetősen unalmas, ha romantikus sztorikat keresünk a játékosok között. Carlos Alcaraz és Emma Raducanu egymás iránt érzett ártatlan szeretete után végre valami igazán szórakoztatót dolgot is kapunk. Ezt pedig köszönjük meg a férfi világelső, Jannik Sinner korábbi barátnője, Anna Kalinszkaja képzeletének.

Russia's Anna Kalinszkaja reacts after a point against Poland's Iga Swiatek during their women's singles third round match on day seven of the US Open tennis tournament at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City, on August 30, 2025. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Anna Kalinszkaja valamit biztosan félreértett
Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Mindenki Anna Kalinszkaja kegyeire hajt?

A 26 éves orosz teniszező a First&Red tenisz vodcastben mesélte el, hogy a férfi mezőnyből egy csomóan nyomultak rá. A világranglistán 11. Holger Rune például legalább tízszer próbálkozott be nála, mielőtt feladta volna.

„Most már idősebb vagyok, szóval meg kéne érteniük egyeseknek, hogy semmi esélyük. Nem kell írogatni. Van, aki tízszer is rám írt mielőtt feladta volna. Vegyük például Holger Runét. Ő aztán mindenkinél próbálkozik, szóval meg is érdemli (a lepattintást). Túl sokat gondol magáról, mondjuk, nem ő az egyetlen” – mondta Kalinszkaja.

A megszólított dán azonban nem maradt adós a válasszal.

„Hahaha! Azt hiszem ez valami kultúrális különbség lesz köztünk, hogy, ha Anna olvas egy kommentet az Insta-sztoriján, mindjárt azt hiszi, hogy fel akarják szedni. Ha randizni akarnék, akkor elhívnám randira. Szóval, nem kell aggódnia” – jött Rune frappáns riposztja.

Mindkét főszereplőnek van múltja

Kalinszkaja először akkor lett közepesen ismert, amikor összejött Jannik Sinnerrel, majd akkor lett szélesebb körben is ismert, amikor az olasz világelső volt olyan kedves, hogy a májusi római ATP viadal során egy sajtótájékoztatón jelentette be, hogy már nem járnak együtt.

Runét pedig korábban egy másik orosz játékos (úgy látszik, a szláv vonal a gyengéje...), Veronika Kugyermetova hozta kellemetlen helyzetbe, aki szintén azt mondta, hogy Rune annak ellenére, hogy nem kapott választ addig írogatott rá, míg végül megunta, és mégis válaszolt a dánnak.

„Srác, szerintem túl idős vagyok hozzád. És, ha megnézed az Instámat, azt is láthatod, hogy férjnél vagyok. Erre annyit írt, hogy »oh, bocsi«, és azóta nem is köszön, ha összetalálkozunk.”

Galéria: Lehetetlen levenni a tekintetet a szuperszexi teniszezőnő formás testéről
