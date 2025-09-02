A Magyar Asztalitenisz Szövetség a közösségi oldalán közölte kedden a sportember halálhírét.

Jónyer István, Klampár Tibor, Takács János, Gergely Gábor és Kreisz Tibor, az 1979-ben világbajnokságot nyert asztalitenisz-válogatott tagjai

Fotó: MTI/ Kovács Tamás

Világbajnokát gyászolja a magyar asztalitenisz sport

Takács János 979-ben az észak-koreai Phenjanban érte el a legnagyobb sikerét, amikor Jónyer István, Klampár Tibor, Gergely Gábor és Kreisz Tibor társaságában csapatban világbajnok lett. A szókimondó, időnként kifejezetten balhés játékosnak számított sportoló – aki néhány éve saját kezűleg próbált véget vetni az életének – a vb-n két mérkőzést is nyert Románia ellen.

Takácsot a Magyar Asztalitenisz Szövetség saját halottjának tekinti.