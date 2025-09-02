Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Videón, ahogy a gyerekgyilkosra lecsapnak a kommandósok

Link másolása
Vágólapra másolva!
Hetvenéves korában elhunyt Takács János világbajnok asztaliteniszező.

A Magyar Asztalitenisz Szövetség a közösségi oldalán közölte kedden a sportember halálhírét.

asztalitenisz
Jónyer István, Klampár Tibor, Takács János, Gergely Gábor és Kreisz Tibor, az 1979-ben világbajnokságot nyert asztalitenisz-válogatott tagjai
Fotó: MTI/ Kovács Tamás

Világbajnokát gyászolja a magyar asztalitenisz sport

Takács János 979-ben az észak-koreai Phenjanban érte el a legnagyobb sikerét, amikor Jónyer István, Klampár Tibor, Gergely Gábor és Kreisz Tibor társaságában csapatban világbajnok lett. A szókimondó, időnként kifejezetten balhés játékosnak számított sportoló aki néhány éve saját kezűleg próbált véget vetni az életének – a vb-n két mérkőzést is nyert Románia ellen.

Takácsot a Magyar Asztalitenisz Szövetség saját halottjának tekinti.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!