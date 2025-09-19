Az atlétikai világbajnokság hetedik versenynapjának az első döntőjét férfi 400 méter gáton rendezték. Ebben a számban a norvég Karsten Warholm négy éve ugyanitt, a tokiói Nemzeti Stadionban javította 45.94 másodpercre a világcsúcsot és lett olimpiai bajnok. Péntek este pedig előzetesen egyáltalán nem tűnt elképzelhetetlennek, hogy itt dől meg újra a rekord. A nagy különbség most az volt, hogy elsősorban nem a skandináv klasszistól, hanem a tokiói játékokon mögötte második, tavaly Párizsban viszont már győztes, címvédő Rai Benjamintól lehetett várni, hogy átírja a csúcslistát, ugyanis az amerikai rendkívül meggyőző volt az elődöntőben.
A verseny elsősorban Benjamin és Warholm párharcát ígérte, s egészen 250 méterig ki is emelkedtek a mezőnyből, még úgy is, hogy a norvég a harmadik gátat lehúzta. A célegyenesre fordulva aztán az óriási tempó Warholmnál megbosszulta magát, a nyolcadik gátba kicsit beleakadt és megbillent, ugyanakkor Benjamin magabiztosan haladt a diadal felé és a ritmusa rekordgyanús volt.
Az utolsó gátnál viszont már Benjaminnál is egyértelműek voltak a fáradtság jelei, gyakorlatilag felborította a gátat és lelassult. Ennek ellenére így is magabiztosan győzött, a rekordtól viszont messze volt, csak 46.52 másodpercet ért el. Közben Warholm nagyon szenvedett, és a célegyenesben hárman is megelőzték. Az ezüstérmet 2022 világbajnoka, a kétszeres olimpiai harmadik brazil Alison dos Santos szerezte meg 46.84-gyel, míg a bronzot a katari Abderrahman Szamba 47.06-tal.
Benjamin gátrombolása később komoly hullámokat vetett, mivel nemcsak a saját, hanem a negyedik helyen célba érő nigériai Ezekiel Nathaniel gátját is elmozdította. A döntő után nem sokkal az amerikait a hivatalos oldal eredménysorában kizártként tüntették fel, majd újabb néhány perccel később visszatették az első helyre.
A női gátasoknál a világcsúcstartó – csütörtökön 400 méter síkon minden idők második legjobb eredményével győztes – Sydney McLaughlin-Levrone távollétében egyértelműen a címvédő holland Femke Bol volt a favorit. A szezonban csupán a vb után visszavonuló Dalilah Muhammad tudott hasonló időket elérni, az elődöntőben viszont egy futamban voltak, és tisztán az európai klasszis nyert.
A döntőt aztán Bol szépen kontrollálta, jól osztotta be az erejét, és gyakorlatilag simán nyert a világ idei legjobbját jelentő 51.54 másodperccel. Mögötte az egészen parádésan futó amerikai Jasmine Jones lett a második 52.08-as egyéni csúccsal. A finálé meglepetését pedig a szlovák Emma Zapletalova szolgáltatta, aki óriási hajrával megelőzte a szintén amerikai Anna Cockrellt és 53.00 másodperces országos csúccsal a harmadik helyen ért célba. A 2016-os olimpián aranyérmes Muhammad láthatóan nem tudott megbirkózni a kilences pálya kihívásával és végül csak a hetedik lett.
A gátasok – és a hétpróbázók napzáró félkörös futása – után következett a férfi és a női 200 méter döntője.
Előbbiben óriási csatára lehetett számítani a címvédő amerikai Noah Lyles, a párizsi olimpiai bajnok botswanai Letsile Tebogo, a jamaicaiak tehetsége, a nemzetközi porondon az augusztusi Gyulai Memorialon bemutatkozó Bryan Levell, illetve a táv kétszeres ötkarikás másodikja, a szintén amerikai Kenneth Bednarek között.
Az elődöntőben Lyles 19.51 másodperccel erőt demonstrált, ugyanakkor Levell nagyon könnyedén futott 19.78-at, míg Bednarek 19.88-cal lett futamgyőztes. Tebogót viszont a jamaicai simán verte.
Az elődöntő azonban ezúttal nem adott valós képet, a fináléban ugyanis a négy futó gyakorlatilag végéig fej fej mellett volt.
A kanyarból kijövet még kevéssel Levell vezetett, a célegyenes első hatvan méterén pedig Bednarek volt a többiek előtt, azonban a legvégét ismét Lyles bírta a legjobban, és végül ő ért be elsőként 19.52 másodperccel. A második a honfitársa lett 19.58-cal, míg a harmadik helyen Levell ért be 19.64-gyel, egyetlen századdal megelőzve az olimpiai bajnokot.
Lyles 2019, 2022 és 2023 után lett újra a 200 vb-győztese, ezzel utolérte a jamaicaiak legendáját, Usain Boltot, aki 2009-től 2015-ig nyert négy vb-címet megszakítás nélkül ezen a távon.
A napot a női 200-as döntő zárta, melynek favoritja egyértelműen a 100-as bajnok amerikai Melissa Jefferson-Wooden volt, főleg úgy, hogy a 100 méter olimpiai aranyérmese, a szezon legjobb eredményével rendelkező Julien Alfred visszalépett a félkörös versenytől.
Jefferson-Wooden 100-on minden idők negyedik legjobb eredményével (10.61 mp) győzött, leiskolázva a mezőnyt, pénteken 200-on pedig, ha lehet, még nagyobb fölénnyel, mondhatni utcahosszal diadalmaskodott. A verseny a célegyenes első pár lépéséig volt szorosnak nevezhető, onnan a 24 éves sprinter lépésről lépésre növelte előnyét, s végül 21.68 másodperces idővel nyert. A nagy meglepetésre második brit Amy Hunt (22.14 mp) 46 századdal maradt el tőle, míg a harmadik helyen célba érő címvédő, a jamaicai Shericka Jackson pontosan fél másodpercet kapott.
A férfi hármasugrás az utolsó sorozatig kevés izgalmat és még kevesebb igazán nagy ugrást tartogatott, a hatodik körben viszont előbb az addig negyedik olasz Andrea Dallavalle repült 17,64 méterig és vette át a vezetést, majd az öt kör után második portugál Pedro Pichardo bizonyította klasszisát és 17,91 méterrel eldöntötte az aranyérem sorsát. A 17,49 méterrel a végéig az élen álló kubai Lázaro Mártinez az utolsó kísérleténél megsérült, és a harmadik lett.
Pichardo a 2021-es olimpia után ismét nyert a tokiói Nemzeti Stadionban.
Eredmények:
Férfi 200 m (1,4 m/s), világbajnok:
Noah Lyles (Egyesült Államok) 19.52 másodperc
2. Kenneth Bednarek (Egyesült Államok) 19.58
3. Bryan Levell (Jamaica) 19.64
Férfi 400 m gát, világbajnok:
Rai Benjamin (Egyesült Államok) 46.52 másodperc
2. Alison dos Santos (Brazília) 46.84
3. Abderrahman Szamba (Katar) 47.06
Férfi hármasugrás, világbajnok:
Pedro Pichardo (Portugália) 17,91 méter
2. Andrea Dallavalle (Olaszország) 17,64
3. Lázaro Mártinez (Kuba) 17,49
Női 200 m (-0,1 m/s), világbajnok:
Melissa Jefferson-Wooden (Egyesült Államok) 21.68 másodperc
2. Amy Hunt (Nagy-Britannia) 22.14
3. Shericka Jackson (Jamaica) 22.18
Női 400 m gát, világbajnok:
Femke Bol (Hollandia) 51.54 másodperc
2. Jasmine Jones (Egyesült Államok) 52.08
3. Emma Zapletalova (Szlovákia) 53.00