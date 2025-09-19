Az atlétikai világbajnokság hetedik versenynapjának az első döntőjét férfi 400 méter gáton rendezték. Ebben a számban a norvég Karsten Warholm négy éve ugyanitt, a tokiói Nemzeti Stadionban javította 45.94 másodpercre a világcsúcsot és lett olimpiai bajnok. Péntek este pedig előzetesen egyáltalán nem tűnt elképzelhetetlennek, hogy itt dől meg újra a rekord. A nagy különbség most az volt, hogy elsősorban nem a skandináv klasszistól, hanem a tokiói játékokon mögötte második, tavaly Párizsban viszont már győztes, címvédő Rai Benjamintól lehetett várni, hogy átírja a csúcslistát, ugyanis az amerikai rendkívül meggyőző volt az elődöntőben.

A verseny elsősorban Benjamin és Warholm párharcát ígérte, s egészen 250 méterig ki is emelkedtek a mezőnyből, még úgy is, hogy a norvég a harmadik gátat lehúzta. A célegyenesre fordulva aztán az óriási tempó Warholmnál megbosszulta magát, a nyolcadik gátba kicsit beleakadt és megbillent, ugyanakkor Benjamin magabiztosan haladt a diadal felé és a ritmusa rekordgyanús volt.

Az utolsó gátnál viszont már Benjaminnál is egyértelműek voltak a fáradtság jelei, gyakorlatilag felborította a gátat és lelassult. Ennek ellenére így is magabiztosan győzött, a rekordtól viszont messze volt, csak 46.52 másodpercet ért el. Közben Warholm nagyon szenvedett, és a célegyenesben hárman is megelőzték. Az ezüstérmet 2022 világbajnoka, a kétszeres olimpiai harmadik brazil Alison dos Santos szerezte meg 46.84-gyel, míg a bronzot a katari Abderrahman Szamba 47.06-tal.

Benjamin gátrombolása később komoly hullámokat vetett, mivel nemcsak a saját, hanem a negyedik helyen célba érő nigériai Ezekiel Nathaniel gátját is elmozdította. A döntő után nem sokkal az amerikait a hivatalos oldal eredménysorában kizártként tüntették fel, majd újabb néhány perccel később visszatették az első helyre.

A női gátasoknál a világcsúcstartó – csütörtökön 400 méter síkon minden idők második legjobb eredményével győztes – Sydney McLaughlin-Levrone távollétében egyértelműen a címvédő holland Femke Bol volt a favorit. A szezonban csupán a vb után visszavonuló Dalilah Muhammad tudott hasonló időket elérni, az elődöntőben viszont egy futamban voltak, és tisztán az európai klasszis nyert.