Szeptember 13. és 21. között kerül megrendezésre az idei atlétikai világbajnokság. A világbajnokságot közvetítő M4 Sport menetrendjében azt írják, hogy tokiói esemény lebonyolítása a megszokott mederben zajlik majd, ám a hétórás időeltolódás miatt a délelőtti program magyar idő szerint éjszaka, vagy hajnalban lesz látható élőben, míg az elődöntőket és döntőket magába sűrítő délutáni program magyar idő szerint délelőtt 11 és dél között kezdődik és 15-16 óra magasságában fejeződik be.

Halász Bence történelmi aranyéremért küzdhet az atlétika vb-n

Fotó: MARCIN GOLBA / NurPhoto

Éremesélyes magyarok az atlétikai világbajnokságon

Ki kell mondani, hogy Bence azok közé tartozik, akik megnyerhetik a vb-t”

– idézi az MTI a magyar szövetség sportszakmai igazgatója, Scheidler Gézát, aki az elmúlt napokat a csapat tagjaival Ucunomijában töltötte, ahol a magyarok minden igényt kielégítő körülmények között akklimatizálódhattak a vb-re.

A sportvezető nem véletlenül fogalmazott határozottan a Dobó SE kétszeres világbajnoki bronzérmes, olimpiai ezüstérmes klasszisáról, ugyanis Halász a nyáron kiemelkedő formában versenyzett, egyéni csúcsát augusztusban 83,18 méterre javította, amivel vezeti a világranglistát. Nem mellesleg kétszer is sikerült legyőznie az elmúlt két évben egyeduralkodó, olimpiai és vb-címvédő kanadai Ethan Katzberget.

Az első feladat Bence számára is, hogy a vasárnapi selejtezőből a döntőbe jusson, aztán az fog dönteni, hogy a keddi döntőben ki mit visz be magával a dobókörbe. Mentálisan, fizikálisan milyen állapotban lesz”

– mondta Scheidler Géza, megjegyezve, hogy a mezőny nagyon erős, hatan is 81 méter feletti dobásra képesek, így senki sem mehet biztosra.

Az aranyérem történelmi siker lenne a magyar atlétika számára, mivel az eddigi 19 szabadtéri világbajnokságon hét ezüst- és nyolc bronzérem volt a magyar termés, a világbajnoki diadal még várat magára.

Ugyancsak emlékezetes eredményt produkálhat Tokióban a 100 és 200 méter országos csúcstartója, Takács Boglárka és a férfi 400 magyar rekordere, Molnár Attila. Előbbi júniusban 11.06 másodperccel megnyerte a csapat Eb-n a klasszikus vágtaszámot, utóbbi pedig márciusban fedettpályás Eb-győztes lett, s a szabadtéri szezon nagy részét ugyan kihagyta, de augusztusban 44.74 mp-re javította saját csúcsát. Esetükben az elődöntőbe jutásra lehet számítani, az egyéni csúcsaik megjavításával pedig akár még komolyabb sikerre is képesek lehetnek.