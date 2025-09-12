Szeptember 13. és 21. között kerül megrendezésre az idei atlétikai világbajnokság. A világbajnokságot közvetítő M4 Sport menetrendjében azt írják, hogy tokiói esemény lebonyolítása a megszokott mederben zajlik majd, ám a hétórás időeltolódás miatt a délelőtti program magyar idő szerint éjszaka, vagy hajnalban lesz látható élőben, míg az elődöntőket és döntőket magába sűrítő délutáni program magyar idő szerint délelőtt 11 és dél között kezdődik és 15-16 óra magasságában fejeződik be.
A magyarok közül a legnagyobb eséllyel egyértelműen Halász Bence pályázik éremre, ugyanis a Dobó SE kétszeres világbajnoki bronzérmes, olimpiai ezüstérmes klasszisa a nyáron kiemelkedő formában versenyzett, egyéni csúcsát augusztusban 83,18 méterre javította, amivel vezeti a világranglistát.
Ki kell mondani, hogy Bence azok közé tartozik, akik megnyerhetik a vb-t”
– idézi az MTI a magyar szövetség sportszakmai igazgatója, Scheidler Gézát, aki az elmúlt napokat a csapat tagjaival Ucunomijában töltötte, ahol a magyarok minden igényt kielégítő körülmények között akklimatizálódhattak a vb-re.
Az első feladat Bence számára is, hogy a vasárnapi selejtezőből a döntőbe jusson, aztán az fog dönteni, hogy a keddi döntőben ki mit visz be magával a dobókörbe. Mentálisan, fizikálisan milyen állapotban lesz”
– mondta Scheidler Géza, megjegyezve, hogy a mezőny nagyon erős, hatan is 81 méter feletti dobásra képesek, így senki sem mehet biztosra.
Az aranyérem történelmi siker lenne a magyar atlétika számára, mivel az eddigi 19 szabadtéri világbajnokságon hét ezüst- és nyolc bronzérem volt a magyar termés, a világbajnoki diadal még várat magára.
Ugyancsak emlékezetes eredményt produkálhat Tokióban a 100 és 200 méter országos csúcstartója, Takács Boglárka és a férfi 400 magyar rekordere, Molnár Attila. Előbbi júniusban 11.06 másodperccel megnyerte a csapat Eb-n a klasszikus vágtaszámot, utóbbi pedig márciusban fedettpályás Eb-győztes lett, s a szabadtéri szezon nagy részét ugyan kihagyta, de augusztusban 44.74 mp-re javította saját csúcsát. Esetükben az elődöntőbe jutásra lehet számítani, az egyéni csúcsaik megjavításával pedig akár még komolyabb sikerre is képesek lehetnek.
Az előfutamból egyértelműen esélyes lehet a továbbjutásra a 400-as Enyingi Patrik, aki 44.84-gyel június végétől bő egy hónapig társcsúcstartó volt Molnárral. Továbbá a két 100 gátas, Kozák Luca és Tóth Anna is elődöntőbe juthat, míg férfi kalapácsvetésben a harmadik magyar, Rába Dániel bravúrral továbbjuthat a selejtezőből.
A világbajnokság szombaton a férfi és női gyaloglók 35 kilométeres versenyével rajtol és jövő vasárnap zárul. A 20. szabadtéri vb-n 17 sportoló képviseli a magyar színeket, akik közül a gyalogló Venyercsán Bence (20 km, 35 km) és Takács Boglárka (100 m, 200 m) szerepel több számban is.
A tokiói atlétikai világbajnokság teljes programja:
Délutáni program (magyar idő szerinti kezdés):
11:55 – női 100 méteres síkfutás, előfutam (Takács Boglárka)
12:05 – férfi rúdugrás, selejtező (Böndör Márton)
Délelőtti program (magyar idő szerinti kezdés):
1:00 – női maratonfutás (Szabó Nóra)
2:00 vagy 3:45 – női kalapácsvetés, selejtező (Németh Anett)
4:28 – női 100 méteres gátfutás, előfutam (Kozák Luca, Tóth Anna)
Délutáni program (magyar idő szerinti kezdés):
11:35 – férfi 400 méteres síkfutás, előfutam (Enyingi Patrik, Molnár Attila)
13:20 – női 100 méteres síkfutás, elődöntő (Takács Boglárka?)
15:13 – női 100 méteres síkfutás, döntő (Takács Boglárka?)
Délelőtti program (magyar idő szerinti kezdés):
2:00 vagy 3:45 – férfi kalapácsvetés, selejtező (Halász Bence, Rába Dániel, Szabados Ármin)
2:05 – női rúdugrás, selejtező (Klekner Hanga)
4:20 – női 400 méteres gátfutás, előfutam (Mátó Sára)
Délutáni program (magyar idő szerinti kezdés):
13:10 – férfi rúdugrás, döntő (Böndör Márton?)
14:00 – férfi kalapácsvetés, döntő
14:35 – férfi 400 méteres síkfutás, elődöntő
12:30 – női 200 méteres síkfutás, előfutam (Takács Boglárka)
13:10 – női rúdugrás, döntő
14:00 – női 400 méteres gátfutás, elődöntő
12:15 – női magasugrás, selejtező (Bátori Lilianna)
14:24 – női 200 méteres síkfutás, elődöntő
15:10 – férfi 400 méteres síkfutás, döntő
14:27 – női 400 méteres gátfutás, döntő
15:22 – női 200 méteres síkfutás, elődöntő
0:30 – női 20 kilométeres gyaloglás (Spiller Tiziana)
2:50 – férfi 20 kilométeres gyaloglás (Venyercsán Bence)
12:30 – női magasugrás, döntő