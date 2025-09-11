A szeptember 13-án kezdődő atlétikai világbajnokság az év egyik legjobban várt sporteseménye.

A kanadai Alysha Newman lehet az atlétikai világbajnokság egyik legnagyobb sztárja

Fotó: Andrej Isakovic/AFP

A tokiói Nemzeti Stadionban sorra kerülő viadalon nemcsak rekordokat és felejthetetlen drámákat láthatunk majd, hanem megcsodálhatjuk a világ legszebb sportolónőit is. A sportok királynőjének királynői nemcsak gyönyörűek, hanem elképesztő teljesítményeket tesznek lesz az asztalra.

Az atlétikai világbajnokság királynői

A brit Keely Hodgkinson a középtávfutás egyik kiemelkedő alakja. A 23 éves atléta a 2021-es tokiói olimpián ezüstérmes volt 800 méteren, a párizsi ötkarikás játékokon viszont már felállhatott a dobogó legfelső fokára. 2022-ben, valamint a 2023-as budapesti világbajnokságon is ezüstérmes volt, így a regnáló olimpiai bajnok Tokióban minden bizonnyal az aranyéremért száll harcba.

A holland sprintspecialista Lieke Klaver főként 200 és 400 méteren versenyez, valamint vegyes- és női 4×400 méteres váltóban szokott rajthoz állni. A váltóval világ- és olimpiai bajnok sprinter a 2025-ös fedettpályás Európa-bajnokságon megszerezte első aranyérmét egyéniben – 400 méteren győzött 50,38-as idővel.

Fátima Diame a spanyolok távol- és hármasugró sztárja. A 29 éves atléta a 2021-es tokiói olimpián távolugrásban a 21. helyen végzett, majd két évvel később a budapesti világbajnokságon a 6,82 méteres ugrásával döntőbe jutott, végül pedig a hatodik helyen zárt, amivel pályafutása legjobb szabadtéri eredményét érte el. 2024-ben a glasgow-i fedettpályás világbajnokságon bronzérmet szerzett, majd egy évvel később Nankingban ismét bronzérmes lett. Fátima Diame egyik különlegessége, hogy a jobb lába helyett ballal ugrik egy korábbi bokasérülés miatt, de sikeresen alkalmazkodott a technikaváltáshoz.

A szerb Ivana Spanovicsra mi magyarok is jól emlékezhetünk, ugyanis a 2023-as budapesti világbajnokságon aranyérmet nyert távolugrásban. A 35 éves Nagybecskerekből származó szépség emellett kétszeres fedettpályás világbajnok, kétszeres Európa-bajnok, háromszoros fedettpályás Európa-bajnok, valamint ötszörös Gyémánt Liga-győztes. Spanovicsot minden idők egyik legjobb női távolugrójaként tartják számon, a fedettpályás 7,24 méteres ugrásával harmadik helyen áll minden idők legjobb ugrásait tekintve. 2013-ban Spanovics lett az első szerb atléta, aki érmet nyert az atlétikai világbajnokságon, majd tíz évvel később, 2023-ban Budapesten az első szerb atlétaként nyert aranyérmet szabadtéri világbajnokságon.