A szeptember 13-án kezdődő atlétikai világbajnokság az év egyik legjobban várt sporteseménye.
A tokiói Nemzeti Stadionban sorra kerülő viadalon nemcsak rekordokat és felejthetetlen drámákat láthatunk majd, hanem megcsodálhatjuk a világ legszebb sportolónőit is. A sportok királynőjének királynői nemcsak gyönyörűek, hanem elképesztő teljesítményeket tesznek lesz az asztalra.
A brit Keely Hodgkinson a középtávfutás egyik kiemelkedő alakja. A 23 éves atléta a 2021-es tokiói olimpián ezüstérmes volt 800 méteren, a párizsi ötkarikás játékokon viszont már felállhatott a dobogó legfelső fokára. 2022-ben, valamint a 2023-as budapesti világbajnokságon is ezüstérmes volt, így a regnáló olimpiai bajnok Tokióban minden bizonnyal az aranyéremért száll harcba.
A holland sprintspecialista Lieke Klaver főként 200 és 400 méteren versenyez, valamint vegyes- és női 4×400 méteres váltóban szokott rajthoz állni. A váltóval világ- és olimpiai bajnok sprinter a 2025-ös fedettpályás Európa-bajnokságon megszerezte első aranyérmét egyéniben – 400 méteren győzött 50,38-as idővel.
Fátima Diame a spanyolok távol- és hármasugró sztárja. A 29 éves atléta a 2021-es tokiói olimpián távolugrásban a 21. helyen végzett, majd két évvel később a budapesti világbajnokságon a 6,82 méteres ugrásával döntőbe jutott, végül pedig a hatodik helyen zárt, amivel pályafutása legjobb szabadtéri eredményét érte el. 2024-ben a glasgow-i fedettpályás világbajnokságon bronzérmet szerzett, majd egy évvel később Nankingban ismét bronzérmes lett. Fátima Diame egyik különlegessége, hogy a jobb lába helyett ballal ugrik egy korábbi bokasérülés miatt, de sikeresen alkalmazkodott a technikaváltáshoz.
A szerb Ivana Spanovicsra mi magyarok is jól emlékezhetünk, ugyanis a 2023-as budapesti világbajnokságon aranyérmet nyert távolugrásban. A 35 éves Nagybecskerekből származó szépség emellett kétszeres fedettpályás világbajnok, kétszeres Európa-bajnok, háromszoros fedettpályás Európa-bajnok, valamint ötszörös Gyémánt Liga-győztes. Spanovicsot minden idők egyik legjobb női távolugrójaként tartják számon, a fedettpályás 7,24 méteres ugrásával harmadik helyen áll minden idők legjobb ugrásait tekintve. 2013-ban Spanovics lett az első szerb atléta, aki érmet nyert az atlétikai világbajnokságon, majd tíz évvel később, 2023-ban Budapesten az első szerb atlétaként nyert aranyérmet szabadtéri világbajnokságon.
Pia Skrzyszowska a lengyelek kiemelkedő gátfutója. A 2024-es római Európa-bajnokságon 100 méteres gátfutásban 12,42-es egyéni csúccsal bronzérmes lett, ráadásul a lengyel atlétikatörténelem második legjobb idejével. A 24 éves lengyel szépség 2025-ben különösen kiemelkedő formát mutat, az év eddigi legjobb európai idejét futotta több versenyen is.
Daryll Neita a britek kiemelkedő sprintere, aki a 2016-os riói, majd a 2021-es tokiói olimpián is bronzérmes volt a 4 x 100 méteres váltóval. A 29 éves atléta a 2024-es párizsi olimpián a negyedik helyen végzett a 100 méteres sprintszámban, ezzel 64 év után a legjobb olimpiai helyezést érte el a brit női sprinterek között.
Natalia Bukowiecka (korábbi nevén Natalia Kaczmarek – szerk.) a lengyelek kiváló sprintere. A 27 éves szépség főként 400 méteres síkfutásban és 4×400 méteres váltószámokban jeleskedik. Natalia Bukowieckát remek emlékek kötik Tokióhoz, ugyanis a 2021-es olimpián aranyérmes lett a 4×400 méteres vegyesváltóval, ahol a lengyel csapat olimpiai rekordot állított fel. Ezen kívül még ezüstérmes volt Tokióban a 4×400 méteres váltóban, a tavaly nyári párizsi olimpián pedig egyéniben nyert bronzérmet 400 méteren. A lengyel szépség a 2024-es római Európa-bajnokságon aranyérmet nyert 400 méteren, ráadásul a 48,98-as idejével megdöntötte a legendás Irena Szewińska 1976-ben felállított csúcsát.
Amálie Svábiková a csehek kiváló rúdugrója, aki az utóbbi években egyre jelentősebb sikereket ér el. A 25 éves szépség korábban a távolugrással és a 100 méteres síkfutással is próbálkozott, mostanra azonban a rúdugrás lett a fő profilja. A cseh szépség 2018-ban junior világbajnoki aranyérmet nyert Tamperében, ráadásul a 4,40 méteres ugrásával U20-as cseh rekordot állított fel. A 2023-as fedettpályás Európa-bajnokságon bronzérmet nyert Isztambulban, majd a tavaly nyári párizsi olimpián az ötödik helyen végzett, a 4,80 méteres ugrása szintén cseh rekord lett.
A kanadai Alysha Newman a világ egyik legszebb rúdugrója. A 31 éves szépség a 2024-es párizsi olimpián bronzérmes lett, ezzel ő lett első kanadai nő, aki ebben a számban érmet szerzett az olimpián. Az egyéni csúcsa 4,85 méter (kanadai rekord), melyet a 2024-es olimpiai döntőben ért el. Alysha Newman azzal vált igazán híressé, hogy az olimpiai bronzérem megnyerése után twerkelni kezdett, ezzel pedig óriási sztár lett a közösségi médiában.
Kate O’Connor az írek szépséges hétpróbázója. A 24 éves szépség történelmet írt a párizsi ötkarikás játékokon, ugyanis ő lett Írország első olimpiai hétpróbázója. A versenyt 14. helyen zárta, jelentős előrelépéssel a második nap során.