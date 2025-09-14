A tokiói atlétikai világbajnokság 100 méteres síkfutásának döntőjében a férfiaknál a címvédő és olimpiai bajnok, Noah Lyles mellett a jamaicai Kishane Thompson és az amerikai válogatót megnyerő Kenneth Bednarek számított a legesélyesebbnek. Lyles egyébként egy sérülésből tért vissza, így igazából nem is volt az első számú esélyes. A döntő különlegessége volt, hogy a vb-k történetében először négy afrikai sprinter (Simbine, Ajayi, Tebogo és Leotlela) volt ott a nyolc fős mezőnyben.

Oblique Seville (balról) nyerte az atlétikai-vb királyszámát

Fotó: JEWEL SAMAD / AFP

Egyiküket, a párizsi olimpia 200 méteres bajnokát, Letsile Tebogót azonban egy egyértelmű kiugrás után kizárták. Ez volt az idei vb első kizárása.

A második rajt már sikeres volt, és hiába vezetett sokáig Kishane Thompson, végül honfitársa a végét jobban bíró Oblique Seville megelőzte, és 9.77 másodperccel megnyerte a döntőt. A két jamaicai mögött Noah Lyles lett a bronzérmes.

Seville sikere azt jelenti, hogy Jamaica 2015 után szerezte vissza a férfi 100 méter világbajnoki címét.

Elbúcsúzott egy legenda az atlétika világától

A nőknél is brutális minőségű mezőny állt rajthoz, de igazából így is csak egyetlen kérdés volt: le tudja-e győzni valaki az idén szinte verhetetlen amerikai Melissa Jefferson-Woodent? Erre talán csak a Saint Lucia-i olimpiai bajnoknak, Julien Alfrednek volt reális esélye.

Végül egy másodpercnyi izgalom sem volt: Jefferson-Wooden 10.61 mp-es egyéni és világbajnoki rekorddal győzött, a szinténi egyéni rekordot futó Tina Clayton és Julien Alfred előtt.

A jamaicai legenda, a háromszoros olimpiai és tízszeres világbajnok, Shelly-Ann Fraser-Pryce egy 6. hellyel búcsúzott a sportágtól.

Takács Boglárka egy nagyszerű elődöntős szerepléssel zárta a versenyt.