Molnár Attila a férfi 400 méteres síkfutás ötödik előfutamában állt rajthoz a tokiói szabadtéri atlétikai-vb-n. A magyar atléta remekül hajrázott, gyakorlatilag a mezőny második feléből egy jó nagy sprintet indítva végül az amerikai Vernon Norwooddal együtt a második helyen ért célba 44.55-ös idővel, ami új országos rekord, majd két tizeddel jobb, mint az előző legjobb idő volt.

Molnár Attila (bal oldalt) óriási országos csúccsal jutott tovább az elődöntőbe az atlétikai-vb-n

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Molnár Attila fantasztikusan futott az atlétikai-vb-n

Korábban, szintén ezen a távon Enyingi Patrik a négyes számú előfutamban az ötödik helyen végzett és ezzel elbúcsúzott a további küzdelmektől. A 400-as elődöntők majd szeptember 16-án, kedden lesznek a japán fővárosban.