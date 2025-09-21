A női 800-asok fináléja nyitotta a záró este programját az atlétikai vb-n, méghozzá nem akármilyen döntővel. Az első száz méter után a bevágásnál a címvédő kenyai Mary Moraa állt az élre, mögötte pedig az olimpiai bajnok brit Kelly Hodgkinson futott. Moraa sokáig tartotta első helyét, az utolsó kanyar előtt aztán elment mellette a brit, majd több más rivális is. Ekkor úgy tűnt, Hodgkinson megnyerheti a versenyt, a célegyenesben azonban honfitársa, Georgia Hunter Bell melléért, majd hátulról mindkettejük mellett elviharzott a kenyai Lilian Odira és bajnoki csúccsal, 1:54.62 perccel nyert – számolt be róla az MTI. Mögötte Hunter Bell egy hajszállal bedobta magát honfitársa elé.

Lilian Odira szenzációs győzelmet aratott az atlétikai vb-n

Fotó: KUNIHIKO MIURA / Yomiuri

Káosz az atlétikai vb-n

Következett a férfi 5000 méter, amelyben hajráverseny döntött az érmekről és abban az amerikaiak 1500-as olimpiai bajnoka elégtételt vett, amiért fő távján kizárták az elődöntőben. Cole Hocker végig tartotta a tempót az élen futókkal, a célegyenesben pedig könnyedén előzött meg mindenkit.

Ezek után leszakadt az ég Tokióban, a női magasugrás döntőjét leállították, a férfi diszkoszvetőkét el sem tudták kezdeni.

A férfi 4x400 méteres finálé résztvevői nem voltak ilyen szerencsések, nekik futniuk kellett.

📹 Botswana have won gold in the 4 x 400m relay at the World Athletics Championships in Tokyo, Japan. In driving rain, Botswana beat the United States and South Africa into second and third respectively



🥇 Botswana 🇧🇼 2:57.76

🥈 USA 🇺🇸 2:57.83

🥉 South Africa 🇿🇦 2:57.83 pic.twitter.com/xNAZe90Ypm — ZimLive (@zimlive) September 21, 2025

Ilyen körülmények között teljesítette a kilenc staféta a négy kört. Azért kilenc, mert a szombati elődöntőben kiesett amerikai és kenyai négyes vasárnap reggel újra futhatott a döntőért, amiért Zambia egy nappal korábban mindkét csapatot akadályozta az egyik váltásnál. Reggel az amerikaiak megelőzték a kenyaiakat és sikerült olyan időt elérniük, amellyel a döntőbe kerültek. A legnagyobb esélyes azonban még így is Botswana volt, váltójában ugyanis három futó 400-on döntőzött, közülük Busang Collen Kebinatshipi aranyat, Bayapo Ndori pedig bronzot nyert. A negyedik emberük pedig az itt 200-on negyedik Letsile Tebogo, a párizsi olimpia félkörös bajnoka volt. Az amerikaiak három embert cseréltek elődöntős csapatukon, a fináléban az egyéniben finalista Jacory Patterson és a 400 gát bajnoka, Rai Benjamin is helyet kapott.

A verseny szürreális körülmények között zajlott, az egyes pályán gyakorlatilag bokáig állt a víz.

Az amerikaiak első futója, Vernon Norwood ennek ellenére az egyesen futva is az első helyen adta át a botot az első négyszáz végén. A második embereknél egyértelműen körvonalazódott az amerikai-botswanai csata az aranyért, Patterson és Tebogo egymással csatázott, a többiek tisztes távolból követték őket. A harmadik 400 aztán tovább növelte az izgalmakat, a dél-afrikaiak harmadik futója, a világcsúcstartó Wayde van Niekerk ugyanis rá tudott futni az első kettőre és szorosan a nyomukban váltotta a csapat záróemberét, az egyéni fináléban "betliző" Zakithi Nenét. Így Benjamin, Kebinatshipi és Nene döntött az érmekről. Az iramot elöl a 400 gát bajnoka diktálta, majd az utolsó kanyar végén láthatóan gyorsított, de talán kicsit hamarabb indult a kelleténél, riválisait nem tudta leszakítani, a hajrában pedig a botswanai meg tudta előzni, a dél-afrikaival pedig egyszerre dobta be magát. Az ezüstöt végül az Egyesült Államok nyerte meg két ezred előnnyel.