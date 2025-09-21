Live
Az időjárás nem volt kegyes a tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokság záróprogramjával. Ennek ellenére kiemelkedő színvonalú döntőket rendeztek vasárnap a Nemzeti Stadionban, ahol az amerikaiak négy fináléban diadalmaskodtak az atlétikai vb zárónapján.

A női 800-asok fináléja nyitotta a záró este programját az atlétikai vb-n, méghozzá nem akármilyen döntővel. Az első száz méter után a bevágásnál a címvédő kenyai Mary Moraa állt az élre, mögötte pedig az olimpiai bajnok brit Kelly Hodgkinson futott. Moraa sokáig tartotta első helyét, az utolsó kanyar előtt aztán elment mellette a brit, majd több más rivális is. Ekkor úgy tűnt, Hodgkinson megnyerheti a versenyt, a célegyenesben azonban honfitársa, Georgia Hunter Bell melléért, majd hátulról mindkettejük mellett elviharzott a kenyai Lilian Odira és bajnoki csúccsal, 1:54.62 perccel nyert – számolt be róla az MTI. Mögötte Hunter Bell egy hajszállal bedobta magát honfitársa elé.

Lilian Odira szenzációs győzelmet aratott az atlétikai vb-n
Lilian Odira szenzációs győzelmet aratott az atlétikai vb-n
Fotó: KUNIHIKO MIURA / Yomiuri

Káosz az atlétikai vb-n

Következett a férfi 5000 méter, amelyben hajráverseny döntött az érmekről és abban az amerikaiak 1500-as olimpiai bajnoka elégtételt vett, amiért fő távján kizárták az elődöntőben. Cole Hocker végig tartotta a tempót az élen futókkal, a célegyenesben pedig könnyedén előzött meg mindenkit.

Ezek után leszakadt az ég Tokióban, a női magasugrás döntőjét leállították, a férfi diszkoszvetőkét el sem tudták kezdeni.

A férfi 4x400 méteres finálé résztvevői nem voltak ilyen szerencsések, nekik futniuk kellett.

Ilyen körülmények között teljesítette a kilenc staféta a négy kört. Azért kilenc, mert a szombati elődöntőben kiesett amerikai és kenyai négyes vasárnap reggel újra futhatott a döntőért, amiért Zambia egy nappal korábban mindkét csapatot akadályozta az egyik váltásnál. Reggel az amerikaiak megelőzték a kenyaiakat és sikerült olyan időt elérniük, amellyel a döntőbe kerültek. A legnagyobb esélyes azonban még így is Botswana volt, váltójában ugyanis három futó 400-on döntőzött, közülük Busang Collen Kebinatshipi aranyat, Bayapo Ndori pedig bronzot nyert. A negyedik emberük pedig az itt 200-on negyedik Letsile Tebogo, a párizsi olimpia félkörös bajnoka volt. Az amerikaiak három embert cseréltek elődöntős csapatukon, a fináléban az egyéniben finalista Jacory Patterson és a 400 gát bajnoka, Rai Benjamin is helyet kapott.

A verseny szürreális körülmények között zajlott, az egyes pályán gyakorlatilag bokáig állt a víz. 

Az amerikaiak első futója, Vernon Norwood ennek ellenére az egyesen futva is az első helyen adta át a botot az első négyszáz végén. A második embereknél egyértelműen körvonalazódott az amerikai-botswanai csata az aranyért, Patterson és Tebogo egymással csatázott, a többiek tisztes távolból követték őket. A harmadik 400 aztán tovább növelte az izgalmakat, a dél-afrikaiak harmadik futója, a világcsúcstartó Wayde van Niekerk ugyanis rá tudott futni az első kettőre és szorosan a nyomukban váltotta a csapat záróemberét, az egyéni fináléban "betliző" Zakithi Nenét. Így Benjamin, Kebinatshipi és Nene döntött az érmekről. Az iramot elöl a 400 gát bajnoka diktálta, majd az utolsó kanyar végén láthatóan gyorsított, de talán kicsit hamarabb indult a kelleténél, riválisait nem tudta leszakítani, a hajrában pedig a botswanai meg tudta előzni, a dél-afrikaival pedig egyszerre dobta be magát. Az ezüstöt végül az Egyesült Államok nyerte meg két ezred előnnyel.

Busang Collen KEBINATSHIPI (C) and athletes of Botswana celebrate winning the gold medal in the Men's 4 x 400 meters relay final ahead of Rai BENJAMIN of United States (R) and Zakithi NENE of South Africa at the World Athletics Championships at the Japan National Stadium in Tokyo, on September 21, 2025. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Kunihiko Miura / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Bokáig ált a víz a férfi 4x400 méteres futás döntőjében
Fotó: KUNIHIKO MIURA / Yomiuri

A nők hasonló számának rajtjára az eső intenzitása csökkent, így lényegesen emberibb viszonyok között futottak a csapatok. Amíg a férfiaknál nagy csatára volt kilátás, addig a nőknél tükörsima versenyre, és az is lett. Az amerikaiak kiemelkedtek a mezőnyből, csapatuk erejéről pedig mindent elárul, hogy az elődöntőt megnyerő négyesüket teljesen lecserélték a döntőre, befutójuk pedig – az egyéniben Marita Koch 40 éves, 47.60 másodperces világcsúcsát 18 századra megközelítő – Sydney McLaughlin-Levrone lett. A fináléban végül a vártnak megfelelően utcahosszal nyertek, a mostoha körülmények ellenére pedig 3:16.61 perccel minden idők ötödik legjobb eredményét produkálták.

A futódöntők a két 4x100-zal zárultak. 

Előbb a nők következtek, akiknek a férfi 4x400-asokhoz hasonlóan szakadó esőben kellett futniuk. 

Az aranyesélyesek a 100-on és 200-on is világbajnok Melissa Jefferson-Woodennel felálló amerikaiak voltak. A visszavonuló Shelly-Ann Fraser-Pryce-szal kezdő jamaicaiak az utolsó váltásig fej fej mellett haladtak a a nagy riválissal, viszont nehezen ment át a harmadiktól a negyedik emberhez a bot, így a budapesti 100-as világbajnok Sha'Carri Richardson egyértelmű előnnyel kezdhetett és vitte célba első helyen az amerikaiakat. A bronzérmet kisebb meglepetésre a tökéletesen futó németek szerezték meg.

United States' Sha'Carri RICHARDSON and other runners compete during the Womens 4x100 Metres Relay final in the World Athletics Championships at the Japan National Stadium in Tokyo, on September 21, 2025. US won the event to claim the gold medal. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Kunihiko Miura / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Sha'Carri Richardson (jobbra) az első helyre repítette az amerikaiakat
Fotó: KUNIHIKO MIURA / Yomiuri

A szervezők minden bizonnyal azért a férfi 4x100-at tették a program végére, mert abban bíztak, hogy élvezetes csatában dől majd el az arany sorsa az amerikaiak és a jamaicaiak között. 

Az élet azonban ezt keresztülhúzta, pontosabban az elődöntőben Jamaica utolsó váltása, amelynél az egyéni ezüstérmes Kishane Thompson kezéből kiesett a bot. 

A döntőben a 200-as bajnok, 100-on bronzérmes Noah Lyleszal és a félkörön második, százon negyedik Kenneth Bednarekkel felálló tengerentúli kvartett végül 37.29 másodperccel győzött a kanadai és a holland négyes előtt.

Mindeközben a női magasugrók versenye még egyszer félbeszakadt, a férfi 4x100 után viszont az utolsó ugrásokra is sor került. A számot az ausztrálok olimpiai másodikja, Nicola Olyslagers nyerte 2,00 méteres eredménnyel, mögötte pedig nagy meglepetésre a lengyel Maria Zodzik lett a második szintén 2,00 méterrel. Az olimpiai és vb-címvédő ukrán Jaroszlava Mahucsih 1,97-tel harmadik lett, holtversenyben a szerb Angelina Topiccsal.

A férfi diszkoszvetés döntője később kezdődik.

