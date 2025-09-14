Unalmas versenyt, mégis elképesztő meglepetést hozott a férfiak 10 000 méteres síkfutó döntője a tokiói atlétikai-vb-n. A kettő között azért van némi összefüggés, és ez az utolsó 100 méteren derült ki. A rajtnál felsorakozó mezőnyben mindenki az etióp trióra figyelt, ugyanis nehezen volt elképzelhető, hogyha ők összedolgoznak, akkor ne közülük kerüljön ki a győztes.

Jimmy Gressier történelmet írt 10 ezer méteren a tokiói atlétikai-vb-n

Az atlétikai-vb legnagyobb meglepetése

Az etiópok azonban csak mérsékelt lelkesedéssel dolgoztak, hagyták, hogy inkább az európai és amerikai futók vezessék a mezőnyt. Aminek az lett a vége, hogy az utolsó kört szinte egyszerre kezdte meg 12 futó. Akik közül az amerikai Nick Young próbált először ellépni, de az ő kísérletét még visszavértk az etiópok, a célegyenesben azonban még a hármójuk közül legerősebb Yomif Kejelcha sem tudta megállítani a francia Jimmy Gressier-t, aki egy közepesnek mondható, 28:55.77 perces idővel lett világbajnok. Kejelcha lett a második, a svéd Andreas Almgren pedig a harmadik.

Európai győzelmet utoljára 2015-ben láthatott a sportág, akkor a britek szupersztárja, Mo Farah védte meg két évvel korábbi elsőségét. Rajta kívül egyedül az olasz Alberto Cova tudott európaiként aranyérmet nyerni 10 ezer méteren, méghozzá a legelső, 1983-as helsinki világbajnokságon. Olyanra pedig, hogy két európai futó is dobogóra álljon, utoljára 1987-ben, a második vb-n volt példa, amikor az olasz Francesco Panatta 2., míg a kelet-német Hansjörg Kunze 3. lett.