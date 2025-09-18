Sydney McLaughlin-Levrone minden idők leszínvonalasabb női 400 méteres döntőjében, minden idők második legjobb eredményével győzött csütörtökön a tokiói szabadtéri atlétikai-vb-n, melyen mindössze 18 századmásodperccel maradt el a 40 éve fennálló rekordtól. A vb hatodik versenynapja sporttörténelmi tettel kecsegtette a sportág szerelmeseit. Ugyanis kedden, a szám elődöntőjében a 400 gát világcsúcstartója és kétszeres olimpiai bajnoka úgy futott 48.29 másodperces új amerikai csúcsot, hogy az utolsó 30-40 méteren már láthatólag kiengedett. Márpedig nagyon úgy tűnt, ha a célig a maximumot adja, nagyon közel került volna a sportág egyik legrégebbi világcsúcsához. Ahhoz a rekordhoz, amit a kelet-német Marita Koch 1985 szeptembere óta tart 47.60 másodperccel. Ehhez az időhöz azóta senki nem került igazán közel.

Az atlétikai-vb egyik legnagyobb sztárja, McLaughlin-Levrone

Fotó: ANDRZEJ IWANCZUK / NurPhoto

Az atlétikai-vb egyik nagy szenzációja lehetett volna a rekorddöntés

McLaughlin-Levrone azonban vélhetőleg nem csak a csúcsdöntéssel foglalkozott, hanem a riválisokat is komolyan vette, a mezőnyben ugyanis többek között Eid Naszer és Paulino is ott volt. Az ő döntőjük zárta a napot és érezhetően az egész stadion a rekorddöntésre volt kíváncsi. A rajtra teljesen elállt az addig két órán át kitartóan hulló eső, McLaughlin-Levrone pedig a startpisztoly eldördülésének pillanatától remekül futott, ahogy a bahreini és a dominikai sprinter is. A célegyenesre ugyan az amerikai sztár fordult elsőnek, de csak minimális előnnyel. Az utolsó 50 méteren aztán Eid Naszer fáradni látszott, McLaughlinban és Paulinóban viszont maradt még tartalék, a legvégét pedig egyértelműen előbbi bírta jobban, így ő nyert, az óra pedig 47.78 másodpercnél állt meg. A verseny végén egészen furcsa módon nemhogy eufórikus hangulat nem alakult ki a stadionban, hanem inkább a csalódottság volt érezhető.

A fantasztikus futás és diadal ellenére ugyanis McLaughlin-Levrone láthatóan nem tudott önfeledten örülni, és a kijelzőre meredve hosszan rázta a fejét. A mögötte minden idők harmadik legjobb eredményével, 47.98 másodperccel második Paulino pedig szintén nem volt képes mosolyogni a vereség után, ahogy a 48.19-cel harmadik Eid Naszer sem. "Csalódott vagyok, igen, mert a világcsúcsért jöttem" – nyilatkozta a pálya szélén visszafogott mosollyal McLaughlin-Levrone, aki azonban nem felejtette el megköszönni a közönség biztatását.