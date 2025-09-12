A Magyar Nemzet számolt be róla, hogy a realitás talaján állva a tizenhét fős magyar csapat egyetlen éremvárományosa az a Halász Bence az atlétikai-vb-n, akinek az idei formája alapján abszolút reális esélye van arra is, hogy megszerezze a magyar atlétika első szabadtéri világbajnoki aranyérmét. Az idei toplistát vezető Halász Bence hétfő hajnalban a selejtezőben áll dobókörbe, a férfi kalapácsvetés döntője pedig majd kedden lesz. Halász Bence a tavalyi olimpia ezüstérmeseként és kétszeres világbajnoki bronzérmesként utazott el Tokióba, ráadásul 2025-ben minden korábbinál jobb formát mutat. A Dobó SE kalapácsvetője az idényt úgy kezdte el, hogy hivatalosan még 81 méter feletti eredménye sem volt, de ehhez képest a budapesti Gyulai Memorialon elért 83,18 méteres kísérlete a világ idei legjobb eredménye lett.

Halász Bence az atlétikai-vb-n jó eséllyel az aranyéremért dobhat

Fotó: SERGEI GAPON / AFP

Az atlétikai-vb-n az időjárás nem lesz kegyes a versenyzőkhöz

Arról már az Origón is beszámoltunk, hogy Japánban a hivatalos mérések 1898-as megkezdése óta az idei volt a legforróbb nyár, és a kánikula nem látszik enyhülni a világbajnokságra sem. Ráadásul a magas páratartalom miatt a várható 30 Celsius-fok körüli hőmérséklet ellenére a hőérzet inkább a 40 fokhoz lesz közel. Miután a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics, WA) is tisztában van ezzel a veszéllyel, és kiemelten fontosnak tartja a sportolók egészségét és biztonságát, több verseny, különösen a hosszú távú viadalok időpontját megváltoztatták emiatt.

Mindjárt az első versenynapon sorra kerülő női és férfi 35 km-es gyaloglás a tervezettnél korábban, helyi idő szerint reggel 7:30-kor fog kezdődni. De ugyanígy előbbre hozták a szeptember 14-i és 15-i női és férfi maratonfutás rajtját is. A női atléták 20 km-es gyalogló versenye is 7:30-kor rajtol szeptember 20-án, a férfiak versenyét viszont 9:50-kor indítják majd el.

