A Vasas 18 éves tehetsége a fedett szezonban robbant be a felnőtt mezőnybe, amikor februárban 1,93 méterrel beállította a magyar U20-as csúcsot. A remek februári forma Európa-bajnoki részvételt ért, az apeldoorni kontinensviadalon pedig döntőbe jutott. Ezek után a szabadtéri szezonban hasonló folytatásban lehetett reménykedni tőle, ám májusban és júniusban is messze elmaradt korábbi teljesítményétől, a június végi csapat atlétikai Európa-bajnokságon csupán 1,80-at teljesített. Akkor elmondta, hogy az áprilisi edzőtáborban egy szerencsétlenül végződött ugrást követően olyan technikai probléma lépett fel nála, amire - addig - nem találták a megoldást edzőjével. A madridi viadalt követően aztán nem versenyzett, augusztus elején viszont az U20-as Eb-n elindult és 1,89 méterrel aranyérmet nyert.

Bátori Lilianna a női magasugrás selejtezőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Ilyen előzmények után kérdéses volt, mire lehet tőle számítani a selejtezőben, melyben 1,97 méterben határozták meg a döntőbe jutáshoz szükséges szintet, az azonban egyértelműnek tűnt, hogy a 12-es döntőhöz nem kell majd ekkora ugrás.

A 36-os mezőny két csoportban ugrott, a kezdőmagasságot pedig 1,83 méterben állapították meg. Karrierje első felnőtt szabadtéri világversenyén szereplő fiatal magyar sportoló bemutatkozó ugrása megilletődöttségről árulkodott, csúnyán leverte a lécet.

A kezdeti izgalom viszont a folytatásra eltűnt, másodszorra gyönyörűen tisztán ugrott és készülhetett az 1,88 méterre.

Az ötcentis emelés után Bátori Lilianna nagyon biztató kísérlettel kezdett, ám hiába jutott már át a léc felett, a jobb vádlijával lehúzta a lécet. A kifejezetten bosszantó ugrás a Vasas atlétáját nem billentette ki nyugalmából, másodikra a korábbinál is magasabban volt a léc fölött és ezúttal a vádlijának sem volt "útban" a léc, így versenyben maradt. Ez a magasság már alaposan megrostálta a mezőnyt, a 36-ból csupán 24-en maradtak versenyben, amely négy centi emelés után folytatódott.

Bátori Lilianna februárban robbant be a felnőtt mezőnybe

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Kevésen múlott a magyar tini bravúrja az atlétikai vb-n

Tokióban csütörtökön nap közben - amint az ilyenkor megszokott - nagy volt a hőség és magas páratartalom, estére viszont feltámadt a szél, a levegő 25 fokig hűlt vissza és amikor a pályabírók 1,92-re emelték a két szőnyegen a léceket, a meteorológusok által ígért eső is eleredt. Talán ez, talán a női 800-asok előfutama miatti várakozás zavarta meg Bátorit, mindenesetre első ugrása esélytelen volt, majd a második is gyengére sikerült.