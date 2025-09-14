Az ausztrál maratonfutó Vanessa Wilson 2:39:17-es idő után haladt át a célvonalon a tokiói olimpiai stadionban a nő maratonfutás versenyszámban az atlétikai-vb-n. Ebben még nem lenne semmi exkluzív, de abban már igen, hogy mindezt ő ezt észre sem vette, és csak futott tovább. A stadion hangosbemondója többször is azt kiáltotta, hogy: „Állj!” plusz még egy segítő is a pályára futott, hogy megállítsa a versenyzőt. Végül csak ekkor állt meg a teljesen kimerült Wilson, és ekkor realizáta, hogy végre teljesítette a 42,195 kilométeres utat a nagyvárosban. Wilson a BILD-nek elmondta: „Nem is láttam a célvonalat. És a stadion hangosbemondóját sem hallottam, annyira elkábított a hőség. Csak azt gondoltam, hogy tovább kell futnom.”

Az atlétikai-vb-n az időjárás nem könnyíti meg a versenyzők dolgát

Fotó: TAKUYA MATSUMOTO / Yomiuri

Az atlétikai-vb-n nagy gondot okoz a hőség

„Valami látványosra számítottam, egy célvonalra vagy ilyesmire. Az utolsó maratonom Berlinben volt és ott természetesen volt egy tényleg látható dolog, amikor átlépted a célvonalat. Így tudtad, ennek most vége. Itt pedig csak egy vonal volt, erre pedig egyáltalán nem voltam felkészülve.”

Wilson a szezon legjobbjával a 38. helyet szerezte meg a versenyen, amelyet Peres Jepchirchir nyert meg. A kenyai atléta egy erős végső sprinttel 2:24:43 alatt szerezte meg a világbajnoki címet az etióp Tigst Assefa (2:24:45) előtt. A bronzérmet meglepetésre az uruguayi Julia Paternian (2:27:23) gyűjtötte be.