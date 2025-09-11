Tokió már másodszor ad otthont szabadtéri atlétikai világbajnokságnak, és az első alkalom rendkívül emlékezetes, sőt azt mondhatjuk, hogy történelmi eredményeket hozott 1991 nyarának a végén. Elég, ha csak a távolugrást említjük, amelyben akkor született Mike Powell mai napig fennálló elképesztő, 895 centiméteres világcsúcsa, amelyet immár több mint három évtizede hiába próbálnak megdönteni az atlétikai-vb-n. Bármennyire is furcsa, nem Powell 34 éves ugrása a legrégebbi rekord, ugyanis a nők közül a csehszlovák Jarmila Kratochvilová 1983-ban olyan időt repesztett a 800 méteres síkfutáson, amelyet már 42 éve nem tud senki sem megközelíteni (1.53.28 volt az ideje). Mondjuk vele kapcsolatban (is) elég hangosak voltak azok a vélemények, melyek szerint doppingolással ért el ekkora sikereket, és ha lenézünk az alábbi fotóra, némiképp érthető is, miért merültek fel kételyek egyesekben a tiszta versenyzésről.

Jarmila Kratochvilová, a női 800 méteres síkfutás rekordtartója az atlétikai-vb-n

Fotó: Jean-Claude Delmas/AFP

Az atlétikai-vb-ken elért legnagyobb rekordok kapcsán vannak kétkedők

A keleti blokk, azaz a Szovjetunió és az érdekszférájába tartozó államok, valamint azok atlétáiról többször is felmerült a gyanú, hogy doppingolhattak, esetleg idővel konkrét bizonyíték is előkerült, elég csak a legendás magyar úszónő, Egerszegi Krisztina NDK-s riválisaira gondolni. Nos, ha már az NDK is szóba került, Gabriele Reinsch 1988 júliusában 77,80 méterre dobta a diszkoszt, amelyet azóta sem tudott női versenyző ilyen messzire hajítani. Szintén ennél az országnál maradva 1985-ben Marita Koch 400 méter síkfutáson 47.60-as idővel ért célba, amelyet a mai napig senki sem tudott megdönteni, pedig ennek is már 40 éve.

Érdekes, hogy a férfiak között az egyik legöregebb rekord egy szovjet kalapácsvetőhöz köthető, aki nem mellesleg 1991-ben szintén aranyérmet nyert a tokiói atlétikai-vb-n. Jurij Heorhijovics Szjedih 1986 augusztusában hihetetlenül messzire, 86,74 méterre hajította el a kalapácsát, és ezt a mai napig nem sikerült túldobnia senkinek. Rajta kívül még egy férfi rekord tartja magát a 80-as évekből, a férfi 50 méteres gátfutásé, a többi rekord már jóval fiatalabb.