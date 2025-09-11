Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Donald Trump: Charlie Kirk meghalt

Link másolása
Vágólapra másolva!
Hamarosan a sportok királynője a felkelő nap országába költözik, hogy a legjobbak összecsapjanak egymással a rajongók legnagyobb örömére. A tokiói atlétikai-vb előtt összegyűjtöttük a legrégebben fennálló világrekordokat, amelyek még megannyi év után is megdönthetetlennek tűnnek.

Tokió már másodszor ad otthont szabadtéri atlétikai világbajnokságnak, és az első alkalom rendkívül emlékezetes, sőt azt mondhatjuk, hogy történelmi eredményeket hozott 1991 nyarának a végén. Elég, ha csak a távolugrást említjük, amelyben akkor született Mike Powell mai napig fennálló elképesztő, 895 centiméteres világcsúcsa, amelyet immár több mint három évtizede hiába próbálnak megdönteni az atlétikai-vb-n. Bármennyire is furcsa, nem Powell 34 éves ugrása a legrégebbi rekord, ugyanis a nők közül a csehszlovák Jarmila Kratochvilová 1983-ban olyan időt repesztett a 800 méteres síkfutáson, amelyet már 42 éve nem tud senki sem megközelíteni (1.53.28 volt az ideje). Mondjuk vele kapcsolatban (is) elég hangosak voltak azok a vélemények, melyek szerint doppingolással ért el ekkora sikereket, és ha lenézünk az alábbi fotóra, némiképp érthető is, miért merültek fel kételyek egyesekben a tiszta versenyzésről.

Jarmila Kratochvilová, a női 800 méteres síkfutás rekordtartója az atlétikai-vb-n
Jarmila Kratochvilová, a női 800 méteres síkfutás rekordtartója az atlétikai-vb-n
Fotó: Jean-Claude Delmas/AFP

Az atlétikai-vb-ken elért legnagyobb rekordok kapcsán vannak kétkedők

A keleti blokk, azaz a Szovjetunió és az érdekszférájába tartozó államok, valamint azok atlétáiról többször is felmerült a gyanú, hogy doppingolhattak, esetleg idővel konkrét bizonyíték is előkerült, elég csak a legendás magyar úszónő, Egerszegi Krisztina NDK-s riválisaira gondolni. Nos, ha már az NDK is szóba került, Gabriele Reinsch 1988 júliusában 77,80 méterre dobta a diszkoszt, amelyet azóta sem tudott női versenyző ilyen messzire hajítani. Szintén ennél az országnál maradva 1985-ben Marita Koch 400 méter síkfutáson 47.60-as idővel ért célba, amelyet a mai napig senki sem tudott megdönteni, pedig ennek is már 40 éve. 

Érdekes, hogy a férfiak között az egyik legöregebb rekord egy szovjet kalapácsvetőhöz köthető, aki nem mellesleg 1991-ben szintén aranyérmet nyert a tokiói atlétikai-vb-n. Jurij Heorhijovics Szjedih 1986 augusztusában hihetetlenül messzire, 86,74 méterre hajította el a kalapácsát, és ezt a mai napig nem sikerült túldobnia senkinek. Rajta kívül még egy férfi rekord tartja magát a 80-as évekből, a férfi 50 méteres gátfutásé, a többi rekord már jóval fiatalabb.

Rajtuk kívül a látványértéke miatt ki kell emelni a Budapestet is megjárt, végtelenül szimpatikus Javier Sotomayor ugrását. Immár 32 éve, hogy az olimpiai és kétszeres világbajnok kubai atléta felállította a férfi magasugrás 245 centiméteres világrekordját a spanyolországi Salamancában, egy meghívásos nemzetközi versenyen. Azóta pedig lelkesen próbálkoznak az utódok ennek megdöntésével, egyelőre sikertelenül. Érdemes megnézni a rekordot bemutató, kissé már „elhasznált” videófelvételt, ugyanis tényleg szemkápráztató, ahogy átrepül a léc felett Sotomayor.

Visszatérve a női mezőnyre, nemcsak a keleti blokk sportolóit érte doppingvád, hanem az Egyesült Államok ünnepelt sztárját, aki volt elnöki tanácsadó is, az egészséges életmód népszerűsítésén dolgozott. Konkrétan Florence Griffith Joynerről van szó, a nőről, aki, ha nem is a semmiből érkezve, de mindenkit megdöbbentve az 1988-as nyári olimpián mind a 100 méteres, mind a 200 méteres síkfutás világrekordját megdöntötte és olyan magasra tette a lécet, hogy 37 év után sem értek a nyomába. 

A tragikusan fiatalon, epilepsziás rohamban 38 éves korában elhunyt atlétát azért vádolták meg, mert az 1988-as atlétikai szezon előtt a 100 méteres sprintben elért legjobb ideje 10,96 másodperc volt (1987-ben állította fel), majd ezt 1988-ban 0,47 másodperccel javította meg. 1988 előtt a 200 méteren elért legjobb ideje 21,96 másodperc volt (szintén 1987-ben állította fel), ezt pedig egy évvel később 0,62 másodperccel javította meg, 21,34 másodpercre. Joyner azzal védekezett, megváltoztatta az edzésprogramját, hogy több alsótest-erősítő gyakorlatot, például guggolást és kitörést tartalmazzon. Maradjunk annyiban, hogy ezzel azért nem tudott minden kétkedőt elhallgattatni...

Szeptember 13-21. között az atlétikát szeretők szeme a japán fővárosra, Tokióra szegeződik, ahol jó eséllyel újabb rekordokat és hatalmas csatákat láthatnak a nézők. Persze a legnagyobb kérdés továbbra is az, hogy:

  • ezek a 30-40 éves rekordok meddig lesznek még velünk,
  • és, hogy ennyi idő távlatából kiderül-e az igazság arról, hogy a rekorderek tisztán, vagy tiltott szereket is alkalmazva érték el ezeket a nagyszerű eredményeket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!