Amikor az Origo Sport arról kérdezte, hogyan indult az útja a sportban, rögtön a közepébe vágott Aysegül Besli: „Gyerekkoromtól kezdve túlsúlyos voltam, emiatt sokszor éltem meg a kortársaim zaklatását. Egy idő után futni kezdtem, lefogytam 30 kilót, de még mindig nem éreztem magam elégedettnek. Tudatosan 20 éves koromban kezdtem el a testépítést, amikor a Semmelweis Egyetem gyógytornász szakán kezdtem tanulni. Azóta szerelemmé vált ez a sport számomra.”
A magyarul tökéletesen beszélő Aysegül állítja, a sport sokkal többet adott neki a fizikai fejlődésnél. A fegyelem, a következetesség és a felnőtté válás kulcsát is a mozgásban találta meg.
„Először is fegyelmet tanultam általa. Soha nem voltam rossz tanuló, de a sport teljesen más jellegű kihívást adott, mint az iskola.
Megtanított arra, hogy az apró, mindennapi tettek hosszú távon milyen nagy eredményt hoznak. Ráadásul arra is ráébresztett, hogy vannak napok, amikor nincs kedvünk, fáradtak vagyunk – de akkor is felelősséget kell vállalni és megcsinálni, amit kell.
A sport megtanította számomra a felnőtt élet lényegét is: míg a családban ‘kis hercegnő’ voltam, itt mindent magamnak kellett elérnem, és vállalnom a következményeket is.”
Kedvenc képéről is szívesen mesélt, amely egyúttal élete egyik legnagyobb fordulópontját jelentette.
„A kedvenc képem az, amikor megnyertem a Pro-kártyámat a 2021-es Fitparádén. Ez volt életem második NPC-versenye, de
nagyon nehéz felkészülés állt mögöttem: kétszer voltam covidos, a lábamon stressztörés alakult ki, bevizesedett a testem, és az utolsó pillanatban sírva fizettem ki a nevezési díjat, mert már nem hittem a győzelemben. Két hét alatt azonban sikerült javítani a formámon, és megnyertem. Azután hetekig sírtam örömömben, hihetetlen élmény volt!
A sport nem állította meg a tanulásban sem. A gyógytornász diploma után doktori képzésben vett részt. „Okleveles gyógytornász vagyok, jelenleg pedig a Testnevelési Egyetem doktori képzését folytatom ösztöndíjjal. A tanulmányaim szorosan kapcsolódnak a sporthoz, így a megszerzett tudást a versenyfelkészülésben és a sportolók támogatásában is hasznosítani tudom.”
Beszélgetésünk során egyértelművé vált, hogy Aysegül számára a célok adják a hajtóerőt.
Sportolóként a legnagyobb álmom, hogy kijussak az Olympiára. Emberként pedig szeretném megmutatni, hogy egyszerre lehet sikeres valaki a munkájában és a sportban is. Emellett vágyom egy saját családra, és arra, hogy példakép lehessek majd a gyermekem számára.
De nemcsak a színpadon, hanem a magánéletben is meg kellett küzdenie a nehézségekkel. Kezdetben a családja sem állt mellette.
„A legnagyobb nehézség számomra az volt, hogy kezdetben a családom egyáltalán nem támogatott, sőt, sokszor ellenem voltak. Rengeteg vita kísérte az első éveimet, de én mindig kitartottam amellett, hogy nem adom fel. Idővel, amikor látták, mennyire szívvel-lélekkel csinálom, mennyi munkát és áldozatot fektetek bele, elkezdték tiszteletben tartani az álmaimat, és ma, négy év után már büszkék rám.”
A promóter véleménye
„Aysegül már a jelentkezésekor meglepetést okozott, hiszen magyarul írt nekünk. Ezután magabiztosan megszerezte a Pro-kártyát a wellness mezőnyben, amelyben az alsótest dominál. A faros, combos versenyzők sokak szerint a legnőiesebbek. Aysegül azonban nem számított a győzelmére, és arra sem, hogy még aznap este színpadra léphet a Pro Wellness kategóriában, ahol bronzéremmel debütált. Ezzel ő lett az első török wellness Pro-versenyző. A törököknél a férfiaknál ezres mezőnyben dől el, kik kerülnek a legjobbak közé, a hölgyek között pedig már több Bikini Pro-versenyző is kijutott az Olympiára. Wellnessben viszont Aysegül az úttörő, akinek a visszatérésére néhány hét múlva számíthatunk” – mondta a sportolónőről Buranits Ildikó, a Fitparádé promótere.
Pénzügyi nehézségek is nehezítették az útját: „Soha nem kaptam szponzorált támogatást, mindent a mai napig saját magam finanszírozok – az edzéseket, a felkészülést, a versenyeket. Ez hatalmas teher, de egyben még erősebbé is tett, hiszen minden eredményem kizárólag a saját kitartásomnak és a munkámnak köszönhető.”
Beszélgetés közben kiderült, hogy a török sportoló számára Magyarország nem csupán a versenyek színtere, hanem ez a második otthona.
„Már 2014-2015 között Magyarországon éltem cserediákként, szerető fogadócsalád mellett, a pápai gimnáziumban. Azóta is szoros kapcsolatban állunk, és beleszerettem az országba. A szívem mindig visszahúzott ide. A Fitparádén, az első profi versenyemen elért harmadik hely teljes meglepetés volt számomra, de onnantól tudtam: valóban ott a helyem a legjobbak között.”
Három év szünet után ismét nagy lendülettel készül a visszatérésre. „Már csak 8 hetem van hátra a következő versenyig. Tavaly gerincsérülésem alakult ki, de augusztusban kaptam egy kezelést, ami hála istennek bevált, így most teljes erőbedobással készülök visszatérni a színpadra.”
A szigorú diéta és a kemény edzések mögött azonban egy játékosabb, nyugodtabb oldal is rejtőzik. „Bár testépítőként sokszor szigorú diétát kell követnem, imádok sütni-főzni, új éttermeket, pékségekben új ízeket felfedezni. Nagyon szeretek nyugodtan leülni, a cicáimmal játszani, könyvet olvasni vagy a helyi piacokon sétálni – ez teljesen kikapcsol.”
Végezetül azokhoz is szólt, akik most vágnának bele a sportba.
Azt mondanám: ha szeretik ezt a sportot és egyszer a színpadon szeretnék látni magukat, akkor vágjanak bele! Egy életünk van, és gyorsan telik az idő. Készüljön fel mindenki arra, hogy nem mindenki fogja támogatni, de ez az ő életük, nem másé.
„Nagyon fontos viszont egy jó edző választása – sajnos sok olyan ‘edző’ van, akinek nincs megfelelő tudása, vagy csak a pénz számít neki, miközben a sportoló testi-lelki egészsége háttérbe szorul. Egy felkészülés akkor lehet igazán sikeres, ha olyan edzővel dolgozol, aki hosszú távon sem teszi tönkre az egészségedet. És ne feledjük: bármilyen nehéz a diéta vagy a fáradtság, soha nem éri meg a szeretteink szívét összetörni miatta.”