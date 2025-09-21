Amikor az Origo Sport arról kérdezte, hogyan indult az útja a sportban, rögtön a közepébe vágott Aysegül Besli: „Gyerekkoromtól kezdve túlsúlyos voltam, emiatt sokszor éltem meg a kortársaim zaklatását. Egy idő után futni kezdtem, lefogytam 30 kilót, de még mindig nem éreztem magam elégedettnek. Tudatosan 20 éves koromban kezdtem el a testépítést, amikor a Semmelweis Egyetem gyógytornász szakán kezdtem tanulni. Azóta szerelemmé vált ez a sport számomra.”

Aysegül Besli: a vonzó sportolónő civilben gyógytornászként dolgozik, és a TF-en doktorizik

Aysegül Besli: kis hercegnőből felelősségteljes felnőtt

A magyarul tökéletesen beszélő Aysegül állítja, a sport sokkal többet adott neki a fizikai fejlődésnél. A fegyelem, a következetesség és a felnőtté válás kulcsát is a mozgásban találta meg.

„Először is fegyelmet tanultam általa. Soha nem voltam rossz tanuló, de a sport teljesen más jellegű kihívást adott, mint az iskola.

Megtanított arra, hogy az apró, mindennapi tettek hosszú távon milyen nagy eredményt hoznak. Ráadásul arra is ráébresztett, hogy vannak napok, amikor nincs kedvünk, fáradtak vagyunk – de akkor is felelősséget kell vállalni és megcsinálni, amit kell.

A sport megtanította számomra a felnőtt élet lényegét is: míg a családban ‘kis hercegnő’ voltam, itt mindent magamnak kellett elérnem, és vállalnom a következményeket is.”