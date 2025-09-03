Live
Babos Tímea ideges és csalódott amiért a brazil Luisa Stefanival párosban kedd este kiestek a US Open negyeddöntőjében.

„Az első szett után nagyon lent volt az ellenfelünk, Routliffe biztosan sírt is, de aztán elkezdtek jobban játszani, nekünk pedig hiába volt a második játszma elején is rengeteg sanszunk, nem sikerült kihasználni, egy rossz játék pedig teljesen megfordította a mérkőzést” – értékelt a találkozó után a magyar szövetség közösségi oldalán Babos Tímea.

Babos Tímea fontos győzelemmel mutatkozott be a US Open női páros versenyében
Babos Tímea számára véget ért a US Open
Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Babos Tímea ideges és csalódott a kiesés után

A 11. helyen kiemelt magyar, brazil páros 6:0-ra nyerte meg a nyitófelvonást a harmadikként rangsorolt kanadai Gabriela Dabrowski és az új-zélandi Erin Routliffe ellen, majd a másodikban 3:2-nél két bréklabdája is volt, ezekkel azonban nem tudott élni, az ellenfél pedig fordított és 0:6, 6:4, 6:4-re győzött – számolt be róla az MTI.

„Az első szettben gyakorlatilag százszázalékot játszottunk, én úgy érzem, végig a tudásom legalább kilencven százalékát adtam, ezért is vagyok ideges és csalódott, hogy nem sikerült nyerni. 

Le kell vonni a tanulságokat, csak egy ilyen hosszú karrier után, az év utolsó Grand Slam-tornáján már kicsit elegem van ebből, mert én újra nyerni szeretnék. 

Elúszott egy elődöntő, meg még ki tudja, mi, ez most sokáig fájdalmas lesz” – nyilatkozta a négyszeres páros GS-bajnok Babos.

(250902) -- NEW YORK, Sept. 2, 2025 (Xinhua) -- Timea Babos (L)/Luisa Stefani celebrate scoring during the women's doubles third round match between Xu Yifan/Yang Zhaoxuan of China and Timea Babos of Hungary/Luisa Stefani of Brazil at the 2025 US Open tennis championships in New York, the United States, Sept. 1, 2025. (Xinhua/Li Rui) (Photo by Li Rui / Xinhua via AFP)
Babos Tímea és partnere nem tudott továbbjutni a US Openen
Fotó: LI RUI / XINHUA

Hozzátette, úgy érezte, hogy amikor a második szettben, 4:4-nél volt egy rossz adogatójátékuk, „Luisa 15 percre kikapcsolt a meccsről”, ez pedig végzetesnek bizonyult.

Babosék búcsújával minden magyar kiesett a US Openen.

 

