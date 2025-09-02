Live
Hullámvölgyekről és vitatott helyzetekről is beszélt Babos Tímea, miután a brazil Luisa Stefanival az oldalán bejutott a negyeddöntőbe a US Open női párosversenyében.

A párosoknál négyszeres GS-tornagyőztes Babos Tímea és brazil partnere – akiket a 11. helyen emeltek ki a szervezők – a hétfői nyolcaddöntőben 6:2, 4:6, 6:4-re verte a kínai Hszü Ji-fan, Jang Csao-hszün kettőst 2 óra 26 perc alatt.

Babos Tímea, (250902) -- NEW YORK, Sept. 2, 2025 (Xinhua) -- Timea Babos (L)/Luisa Stefani celebrate scoring during the women's doubles third round match between Xu Yifan/Yang Zhaoxuan of China and Timea Babos of Hungary/Luisa Stefani of Brazil at the 2025 US Open tennis championships in New York, the United States, Sept. 1, 2025. (Xinhua/Li Rui) (Photo by Li Rui / Xinhua via AFP)
Babos Tímea és partnere továbbjutottak a US Openen
Fotó: LI RUI / XINHUA

Babos Tímea: A sírból hoztam vissza saját magam

„Nem volt egyszerű meccs, többnyire én vagyok a vezéregyéniség a párosunkban, de Luisa ma nagyon kiegyensúlyozottan játszott” – nyilatkozta a párosban 17. Grand Slam-negyeddöntőjére készülő Babos a szövetség közösségi oldalán. 

A sírból hoztam vissza saját magam, mert volt pár gém, amikor borzasztóan játszottam, de aztán elővettem a saját énemet, és a végén már szinte hibátlanul ütöttem. 

Nagy taktikai játszma volt az ellenfél részéről egy nem túl korrekt ápolási szünettel, emellett az egyik kínai a vécészünetben több mint öt percig nem jött vissza a pályától két méterre lévő mellékhelyiségből, szóval mindent bevetettek” – idézte az MTI Babos szavait.

A 32 éves teniszező kifejtette, egyre jobban ismerik egymást dél-amerikai partnerével, és hatékonyabban tudnak segíteni egymásnak.

Nagy dolog ez a 17 Grand Slam-negyeddöntőm, más kérdés, hogy Novak Djokovic már 64-nél tart 

– mondta nevetve. „Mivel a női páros döntőt előrehozták péntekre, innentől csütörtök kivételével minden nap lesz meccs remélhetőleg” – tette hozzá a soproni sportoló.

Babos Tíme fontos győzelemmel mutatkozott be a US Open női páros versenyében
Babos Tímea újabb Grand Slam-győzelem felé robog párosban
Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Az idén Wimbledonban is negyeddöntős Babos a US Openen legutóbb 2019-ben jutott nyolc közé, párosukra a következő körben a kanadai Gabriela Dabrowski és új-zélandi Erin Routliffe harmadik helyen rangsorolt kettőse vár magyar idő szerint 21 óra körül.

 

