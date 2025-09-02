A párosoknál négyszeres GS-tornagyőztes Babos Tímea és brazil partnere – akiket a 11. helyen emeltek ki a szervezők – a hétfői nyolcaddöntőben 6:2, 4:6, 6:4-re verte a kínai Hszü Ji-fan, Jang Csao-hszün kettőst 2 óra 26 perc alatt.

Babos Tímea és partnere továbbjutottak a US Openen

Fotó: LI RUI / XINHUA

Babos Tímea: A sírból hoztam vissza saját magam

„Nem volt egyszerű meccs, többnyire én vagyok a vezéregyéniség a párosunkban, de Luisa ma nagyon kiegyensúlyozottan játszott” – nyilatkozta a párosban 17. Grand Slam-negyeddöntőjére készülő Babos a szövetség közösségi oldalán.

A sírból hoztam vissza saját magam, mert volt pár gém, amikor borzasztóan játszottam, de aztán elővettem a saját énemet, és a végén már szinte hibátlanul ütöttem.

Nagy taktikai játszma volt az ellenfél részéről egy nem túl korrekt ápolási szünettel, emellett az egyik kínai a vécészünetben több mint öt percig nem jött vissza a pályától két méterre lévő mellékhelyiségből, szóval mindent bevetettek” – idézte az MTI Babos szavait.

A 32 éves teniszező kifejtette, egyre jobban ismerik egymást dél-amerikai partnerével, és hatékonyabban tudnak segíteni egymásnak.

Nagy dolog ez a 17 Grand Slam-negyeddöntőm, más kérdés, hogy Novak Djokovic már 64-nél tart

– mondta nevetve. „Mivel a női páros döntőt előrehozták péntekre, innentől csütörtök kivételével minden nap lesz meccs remélhetőleg” – tette hozzá a soproni sportoló.

Babos Tímea újabb Grand Slam-győzelem felé robog párosban

Fotó: ROBERT SZANISZLO / NurPhoto

Az idén Wimbledonban is negyeddöntős Babos a US Openen legutóbb 2019-ben jutott nyolc közé, párosukra a következő körben a kanadai Gabriela Dabrowski és új-zélandi Erin Routliffe harmadik helyen rangsorolt kettőse vár magyar idő szerint 21 óra körül.