A 30 éves sznúkeres, Luca Brecel április óta, a Crucible-ben rendezett világbajnokságot követően szinte alig állt asztalhoz, ugyanis rejtélyes betegséggel küzd.

Rejtélyes betegséggel küzd a világbajnok sznúkeres, Luca Brecel

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Legutóbb az angliai Brentwoodban rendezett English Openen indult, ahol a negyeddöntőig jutott, majd Zhou Yuelong állította meg. Az idény során ugyan nevezték több versenyre is – köztük a szaúd-arábiai mestertornákra és a Vuhan Openre –, de egészségügyi okokból kénytelen volt visszalépni, illetve meg sem jelent.

Nem mentális problémáról van szó, azzal minden rendben van. Boldog vagyok, jól érzem magam fejben. Ez fizikai dolog, valami furcsa a testemben. Már legalább tizennyolcszor voltam orvosnál az elmúlt pár hónapban, de senki nem tudja, mi okozza. A testem egyszerűen furcsán reagál, és próbálom kideríteni, mi lehet a baj

– nyilatkozta Brecel a SunSportnak.

A világbajnok elmondta,

hirtelen tört rá a betegség, és gyakran érez megmagyarázhatatlan fáradtságot. Emiatt nem tudja tartani korábbi edzésprogramját sem,

ami különösen fájó számára, hiszen korábban hosszútávfutásra és kerékpárversenyre is készült, sőt egy ironman-triatlon részvételét is fontolgatta. „Mostanra eljutottam oda, hogy úgy vagyok vele: játszom, akárhogy érzem magam. Az asztalnál szerencsére ki tudok kapcsolni, legalább részben visszakapom az energiámat” – tette hozzá.

A 2023-as világbajnoki címével Brecel félmillió fontot keresett, ám a ranglistapontjai folyamatosan fogynak. Amennyiben hosszabb ideig távol marad a nagy tornáktól, könnyen kieshet a legjobb 64 közül, ami azt jelentené, hogy a 2026-os szezon előtt az amatőrök számára is nyitott Q Schoolban kellene indulnia. A belga azonban ezt sem tekinti nyomásnak:

Egyáltalán nem aggódom emiatt. Ha egyszer Q Schoolban kell játszanom, az is egy élmény lesz. Bár őszintén szólva, szerintem túl jó vagyok ahhoz, hogy ez megtörténjen

– mondta mosolyogva.

Brecel kihagyja a British Opent, de tervei szerint szeptember végén visszatér Kínában. Addig is tovább vizsgálják egészségi állapotát, ő pedig reménykedik abban, hogy mihamarabb választ kap arra, mi állhat különös tünetei hátterében.