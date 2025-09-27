Live
Betlehem Dávid egy héttel barcelonai diadala után ezüstérmet nyert a nyíltvízi úszók Európa-kupa-sorozatának tíz kilométeres versenyén a horvátországi Razanacban. Az olimpiai bronzérmes Betlehem a verseny után azt mondta, legközelebb igyekszik majd rámenni az aranyéremre.

A magyar szövetség szombati tájékoztatása szerint az edzései elején járó Betlehem Dávid csaknem végig vezetett, az utolsó körben azonban a lengyelek juniorja, Bartosz Kapala megelőzte őt.

Az ezüstérmes Betlehem Dávid a férfi nyíltvízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyének céljában a szingapúri vizes világbajnokságon a Sentosa-szigetnél 2025. július 19-én. MTI/Koszticsák Szilárd
Betlehem Dávid ezüstérmes lett a horvátországi Razanacban
Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

Betlehem Dávid legközelebb rámegy az aranyra

Rengetegen voltunk, tizennégy magyar a fiúknál, sokan akartak nagyot homorítani, aztán a negyedik kör végén meguntam a lábturkálást, és nyomtam egy erősebb iramot. 

Utólag látható, hogy ötven másodperccel mentem gyorsabban, mint az előző körökben átlagban, más kérdés, hogy egyrészt Kapala jól észre vette, mi a terv, ráállt a lábamra, másrészt hiába gondoltam azt, hogy az utolsó körre így majd maximum ketten-hárman maradunk, öten is el tudtak jönni velem, ami kicsit fura volt. 

Szóval a lengyel srác aztán beállt előre, és a végén már nem nagyon tudtam utolérni” – idézi az MTI az olimpiai bronzérmes Betlehem Dávidot, aki hozzátette, ugyanazt tudja mondani, mint múlt szombaton, azaz kellett neki ez a verseny, hogy megpróbáljon dolgokat, amikor nincs formában.

Most megyünk haza, hétfőtől ugyanúgy edzés, mintha mi sem történt volna, két hét múlva már világkupa Golfo Aranciban, ott igyekszem rámenni az aranyra” 

– tette hozzá a Ferencváros úszója. 

Eredmények, Európa-kupa, 5. állomás, Razanac, 10 km:
férfiak:
1. Bartosz Kapala (lengyel) 1:51:05.93 óra
2. Betlehem Dávid 1:51:08.56
… 9. Kreisz Bálint 1:53:13.73

nők:
1. Klaudia Tarasiewicz (lengyel) 1:58:41.22 ó
… 7. Mihályvári-Farkas Viktória 1:59:21.39…

