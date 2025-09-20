A magyar szövetség szombati tájékoztatása szerint Betlehem saját bevallása szerint azt tesztelte, milyen az, amikor rossz formában kell helytállnia a felkészülésben nála előrébb tartó vetélytársakkal szemben.
A próba várakozáson felül sikerült, vezetett is, majd előre engedte riválisait, aztán a hajrában parádésan teljesített. A magyar úszó végül másfél másodperccel előzte meg az olaszok kiválóságát, Marcelo Giudit, aki tizedekkel csapott be honfitársa, Andrea Filadelli előtt.
„Nemrég kezdtük újra az edzéseket, és most az a cél, hogy januárra kerüljünk olyan állapotba, amivel igazán bele lehet állni a komoly munkába. Én viszont úgy voltam vele, hogy érdemes eljönni ide, mert fejlődni úgy lehet, ha nincs jó formában az ember, és valahogy mégis végigcsinálja a versenyt.
Azért nem volt olyan iram, mint amikor mindenki a csúcson van, tudtam velük úszni, aztán az utolsó körben úgy döntöttem, most akkor megpróbálok élre állni, és ez annyira bejött, hogy attól fogva már végig én mentem elöl. A végére feljöttek mellém, de sikerült dominálnom a hajrában, így meglett az első hely”
– idézi az MTI az olimpia bronzérmes Betlehem Dávidot, aki a győzelme mellett 2500 euróval is gazdagodott.
Mihályvári-Farkas Viktória szintén az élbolyban haladt a verseny első kétharmadában, utána viszont leszakadt, nem tudta tartani a lépést a mezőnytől ellépő ötössel, s végül a nyolcadik helyen zárt.