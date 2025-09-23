Vasárnap a kötöttfogásúak 87 kilogrammos súlycsoportjában Losonczi Dávid 4-2-re kikapott a kirgiz Aszan Kurbanovics Zsanyisovtól, így ötödik lett, azonban a világ- és Európa-bajnok magyar birkózó így is hősként zárta a világbajnokságot, ugyanis a helyosztó mérkőzésre már sérült térddel állt ki.

Losonczi Dávid (pirosban) térde súlyosan megsérült a birkózó-vb-n

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

Losonczi az elődöntőben úgy kapott ki 6:3-ra az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes iráni Alireza Azizkun Mohmadipianitól, hogy az első menetben letapadt a térde, ápolni kellett, a sérülés pedig jelentősen hátráltatta meccs közben.

Hosszú kihagyás vár a birkózó-vb-n megsérült Losonczi Dávidra

A Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) kedden a hivatalos honlapján megerősítette, hogy a 25 éves magyar sportoló sérülése súlyosabb a vártnál, ugyanis az MRI-vizsgálat kimutatta, hogy elszakadt az elülső keresztszalagja, így várhatóan hat hét múlva megműtik és összességében hét-nyolc hónap kihagyás vár rá.

Sajnos elszakadt a szalag, a térdem bevizesedett és bevérzett, hat hetet kell várni a műtétre. Biztosan nem tett jót neki a bronzmeccs, de én ilyen vagyok, a végsőkig küzdök. Minden évben történik velem valami, most már lassan megszokom, most épp ezt dobta az élet, de ezt is megoldom, mit mindent”

– nyilatkozta a térdsérüléssel kapcsolatban a szövetség honlapján Losonczi.

A 25 éves birkózó a horvátországi világbajnokságon történteket érthető módon csalódottan értékelte: „Nem voltam rossz formában, jól birkóztam, sajnos az elődöntőben eléggé kizökkentett a sérülésem, és onnantól nem alakultak jól a dolgok. A kirgiz Zsanisov biztosan nem tudott volna megverni, ha ép vagyok, így is majdnem meglett a meccs, nem sokon múlt. Ha valaki a vébé előtt azt mondja, hogy érem nélkül, szakadt térdszalaggal jövök haza, kinevetem. Finoman fogalmazva sem így terveztem. De lelkileg és fizikailag is felépülök”.

Lőrincz Viktor, a kötöttfogású válogatott szövetségi kapitánya Losonczi hozzáállását méltatta. „Ilyen egy igazi küzdő, mindent megtett annak érdekében, hogy megszerezze az érmet, példa lehet mindenkinek.”

