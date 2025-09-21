A kötöttfogásúak 97 kilogrammos kategóriájában Szőke Alex korábban megnyerte a vigaszági mérkőzését, így szombaton este a bronzéremért léphetett szőnyegre a zágrábi birkózó-világbajnokságon. A magyar sportoló ellenfele egy régi ismerős volt, az U23-as Eb-győztes azeri Murad Ahmadiyev, aki a kérdéses fináléban éppen Szőkét győzte le.

Fotó: ROTH TAMAS / MBSZ/Róth Tamás

Szőke Alex hatalmasat küzdött a birkózó-világbajnokságon

Nem kezdődött magyar szempontból jól a csata, egy sikeres dobást követően, 4-0-át mutatott az azerinek az eredményjelző, ráadásul a videóbírózás sem nekünk kedvezett, honfitársunknak 0-5-ről kellett megpróbálnia fordítani. Ezután kezdődött a drámai küzdelem: passzivitási pont, kiemelés, szabálytalan azeri védekezés, ráadásul a szőnyegbírók sem álltak sokszor a helyzet magaslatán, konkrétan 5-3-as azeri vezetésnél Szőkének kellett ítélni két pontot, amit meg is tettek, de valahogy ez az eredményjelzőre nem került fel, így nem is csoda, hogy az edzői sarokból Lőrincz Viktor hevesen gesztikulált, és még az M4 Sport mindig nyugodt szakkommentátora is némileg kikelt magából, hogy mégis mit csinálnak a sporttársak a szőnyeg mellett.

Végül csak meglett ott is az 5-5, de ez még a riválisnak volt kedvező. Sajnos maradt is így, bár Szőke vitézül küzdött, tényleg mindent megtett, de be kellett érnie a vb-5. hellyel. Az, hogy mekkora csata volt a szőnyegen, jól mutatta, hogy a meccs végén konkrétan mind a két birkózó kiterült a szőnyegen, mindent kiadtak magukból, ami benne volt a tankban. „Nem tudom, mi történt, koncentráltnak, erősnek éreztem magam, sajnos rászaladtam arra a válldobásra, a challenge-t nem akartam. Mindent megtettem, ez most erre volt elég” – mondta Szőke a bronzmérkőzést követően.