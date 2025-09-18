Björn Borgot az öt wimbledoni sikere egy életre a tenisztörténelem részévé tette.

Björn Borg nem adja fel a küzdelmet, minden nap harcol a rákos betegséggel

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Björn Borg pályafutása, ami örökre nyomot hagyott

Karrierje csúcspontján, mindössze

25 évesen döntött a visszavonulás mellett — ezzel megdöbbentette rajongóit és riválisait is.

Borg felejthetetlen párharcokat vívott John McEnroe-val, akivel a „Fire and Ice, azaz tűz és jég” becenevet kapták: az amerikai temperamentumos kitörései és Borg hűvös, szinte érzelemmentes játéka világszerte ismertté tette rivalizálásukat.

Az 1980-as wimbledoni döntő, melyben McEnroe hét meccslabdát hárított és közel négy óra alatt végül Borg diadalmaskodott, a sportág történetének egyik legnagyobb mérkőzésének számít. Borg szerint: „Ez volt a legemlékezetesebb meccs, amit valaha játszottam. Minden benne volt".

Betegséggel való küzdelem és lelki nehézségek

Borg 2023-ban, egy sor orvosi vizsgálat után tudta meg, hogy szervezetében „alvó rákos sejtek” vannak, amelyeket rendszeresen ellenőrizni kell.

A diagnózis óta félévente teszteket végeznek rajta, legutóbb két hete esett át vizsgálaton. Bár a 2024-es műtétet követően remisszióban van (a betegség jeleinek és tüneteinek csökkenése vagy eltűnése), a pszichológiai megterhelés rendkívül nehéz volt számára.

Ez egy olyan dolog, amivel együtt kell élnem. A doktorom azt mondta, ez egy igazán súlyos helyzet – nehéz időszakok következnek

– idézte fel Borg.

Tennis legend Bjorn Borg says he takes life "day by day, year by year" after being diagnosed with "extremely aggressive" prostate cancer.



The 5-times Wimbledon champion spoke to #BBCBreakfasthttps://t.co/NIv558GfDj pic.twitter.com/o5qu6CzzrL — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) September 18, 2025



Visszavonulás után: elveszett évek, függőséggel való harc

A magánéletben sem volt könnyebb a helyzete: Borg a visszavonulás rossz helyzetbe sodorta magát, amit nyíltan bevallott önéletrajzában. „Nem volt tervem. Ma az embereknek van útmutatójuk, de én elveszett voltam a világban” – emlékezett vissza.

Az ürességet és zűrzavart droggal, alkohol- és gyógyszerhasználattal próbálta elnyomni. Saját bevallása szerint „az ember személyisége tönkremegy tőle.” Egy 1989-es milánói túladagolás után kórházba került, ami arra késztette, hogy újragondolja az életét.

Borg 1991 és 1993 között visszatért ugyan a profi tenisz körforgásába, de pályán már nem tudott érdemi sikereket elérni. „Sokszor közel voltam a halálhoz. De helyrehoztam az életemet, és most boldog vagyok” – vallja.