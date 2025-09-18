Björn Borgot az öt wimbledoni sikere egy életre a tenisztörténelem részévé tette.
Karrierje csúcspontján, mindössze
25 évesen döntött a visszavonulás mellett — ezzel megdöbbentette rajongóit és riválisait is.
Borg felejthetetlen párharcokat vívott John McEnroe-val, akivel a „Fire and Ice, azaz tűz és jég” becenevet kapták: az amerikai temperamentumos kitörései és Borg hűvös, szinte érzelemmentes játéka világszerte ismertté tette rivalizálásukat.
Az 1980-as wimbledoni döntő, melyben McEnroe hét meccslabdát hárított és közel négy óra alatt végül Borg diadalmaskodott, a sportág történetének egyik legnagyobb mérkőzésének számít. Borg szerint: „Ez volt a legemlékezetesebb meccs, amit valaha játszottam. Minden benne volt".
Borg 2023-ban, egy sor orvosi vizsgálat után tudta meg, hogy szervezetében „alvó rákos sejtek” vannak, amelyeket rendszeresen ellenőrizni kell.
A diagnózis óta félévente teszteket végeznek rajta, legutóbb két hete esett át vizsgálaton. Bár a 2024-es műtétet követően remisszióban van (a betegség jeleinek és tüneteinek csökkenése vagy eltűnése), a pszichológiai megterhelés rendkívül nehéz volt számára.
Ez egy olyan dolog, amivel együtt kell élnem. A doktorom azt mondta, ez egy igazán súlyos helyzet – nehéz időszakok következnek
– idézte fel Borg.
A magánéletben sem volt könnyebb a helyzete: Borg a visszavonulás rossz helyzetbe sodorta magát, amit nyíltan bevallott önéletrajzában. „Nem volt tervem. Ma az embereknek van útmutatójuk, de én elveszett voltam a világban” – emlékezett vissza.
Az ürességet és zűrzavart droggal, alkohol- és gyógyszerhasználattal próbálta elnyomni. Saját bevallása szerint „az ember személyisége tönkremegy tőle.” Egy 1989-es milánói túladagolás után kórházba került, ami arra késztette, hogy újragondolja az életét.
Borg 1991 és 1993 között visszatért ugyan a profi tenisz körforgásába, de pályán már nem tudott érdemi sikereket elérni. „Sokszor közel voltam a halálhoz. De helyrehoztam az életemet, és most boldog vagyok” – vallja.
Björn Borg 66 egyéni tornagyőzelem, 109 hét világelsőség, és egyedülálló 41 mérkőzéses wimbledoni győzelmi sorozat birtokosa. Legendás pályafutása messze túlmutat eredményein — példájával megmutatja, hogy az életben a legnehezebb küzdelmeket is bátorsággal és méltósággal lehet vállalni.
A sportvilágban, ahogyan a betegségben is, Borg sosem adja fel.
Van egy új ellenfelem, amit nem tudok irányítani. De le fogom győzni. Nem adom fel. Mindennap úgy harcolok, mintha Wimbledon döntőjében lennék. És azok elég jól szoktak sikerülni, nem igaz?