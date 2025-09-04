Björn Borg „Szívverés” című műve, amely szeptember 18-án jelenik meg, az év egyik legtöbbet emlegetett önéletrajzi kötete. A feleségével, Patriciával közösen írt könyv Svédország mellett az USA-ban, az Egyesült Királyságban, Ausztráliában, Új-Zélandon, Spanyolországban, Latin-Amerikában, Hollandiában és Olaszországban is megjelenik. A svéd Norstedts kiadó azt ígéri, hogy a tenisz ikonja most először mesél majd a teljes életéről. A könyvet nagy titkolózás övezte, és csak akkor küldik el a kritikusoknak, amikor már a könyvesboltokban is kapható lesz. Borg pedig a megjelenéssel kapcsolatos interjúkkal is rendkívül takarékosan fog bánni.

Björn Borg a tenisz egyik legnagyobb alakja

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Björn Borg prosztatrákkal küzd

A könyvet azonban már Olaszországban is árulják, az olasz Amazonon és más digitális könyvesboltokban, Björn Borg pedig a rákdiagnózisáról is említést tett. A svéd tenisz sztár betegségéről szóló információkat a könyvkiadóhoz közel álló személy is megerősítette, aki azt állítja, hogy Borg egészen konkrétan a prosztatarákról ír. Svédországban a Norstedts adja ki a tenisz egyik legnagyobb sztárjáról szóló könyvet.

Borg öt egymást követő évben nyerte meg a wimbledoni tenisztornát.