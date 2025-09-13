A 2022-ben honosított ukrán születésű bokszoló ellenfele a szombati elődöntőben Yojerlin César volt, és a 21 éves francia egyhangú pontozással nyert, így ő jutott be a fináléba.

Akilov Pylyp bronzérmes lett a liverpooli boksz-világbajnokságon

Fotó: MOHD RASFAN / AFP

Magyar bronzérem a liverpooli boksz-vb-n

A magyar szövetség közösségi oldalának tudósítása szerint Akilov taktikus csatában maradt alul az U22-es Európa-bajnok, világkupagyőztes ellenfelével szemben. A vb eredményközlője alapján szoros volt az ütközet, mindegyik pontozó a francia bokszolót látta ugyan mindegyik menetben jobbnak, de mindig csak minimális különbséggel.

A 26 éves Akilov korábban a venezuelai Diego Andres Pereyra Mejiát, az azeri Murad Allahverdiyevet, majd a brit Oladimeji Shittut búcsúztatta Liverpoolban – írja az MTI.

Ezt megelőzően a 2009-es vb-ről tért haza legutóbb éremmel a magyar csapat, akkor Káté Gyula nyert bronzot a 64 kilósok között Milánóban.

A magyar ökölvívó küldöttségből csak Akilov végzett dobogós helyen az angliai városban.