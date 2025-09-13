Live
Nem állhat rajthoz a tokiói atlétikai világbajnokságon a női 1500 méteres síkfutás tavalyelőtti, budapesti vb-ezüstérmese, az etióp Diribe Welteji. Pénteken robbant ki a botrány, amikor alig egy nappal a versenyszáma előtt a CAS felfüggesztette.

Itt az újabb botrány. A nemzetközi Sportdöntőbíróság úgynevezett ideiglenes intézkedéssel akadályozta meg, hogy egy otthoni, versenyen kívüli doppingteszt megtagadásával vádolt Diribe Welteji indulhasson.

Botrányba keveredett Diribe Welteji
Botrányba keveredett Diribe Welteji 
Fotó: STR / NurPhoto

Botrány a vb-n, kizárták Diribe Weltejit

Az insidethegames.biz portál beszámolója szerint az afrikai atléta, aki 

a helyszínen várt a rajtengedélyre, azután lett "nemkívánatos személy" a japán fővárosban, hogy a sportági világszövetség, a World Athletics (WA) fellebbezett az Etiópiában kiadott felmentő ítélet ellen, a CAS pedig elfogadta a WA kérelmét

 - írja az MTI.

A női 1500 méteres előfutamokra benevezett etióp sportoló dobogóra esélyesként érkezett Tokióba – írta a portál Weltejiről, aki vb-ezüstérmet szerzett 2023-ban Budapesten, második lett az idei fedett pályás világbajnokságon, a 2024-es párizsi olimpián pedig negyedikként végzett.

