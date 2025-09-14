Az Izrael-elleni tüntetések nyomán nem csupán a sportról emlékezetes spanyol háromhetes viadal utolsó versenynapján az Alalpardo és Madrid közötti 103,6 kilométeres táv megtétele várt volna a kerékpárosokra. A záróetap első fele hagyományosan az ünneplésről, míg a vége a sprintbefutóról szól, ebbe ezúttal a protestálók szóltak bele, akik 58 kilométerrel a cél előtt lezárták az utat molinókkal és néhány kerékpárost lökdöstek is. Óriási volt a botrány.

Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

A bringásokat biztonságos helyen megállították a szervezők, miközben a körpályát elözönlötték a tüntetők, így előbb neutralizálták az etapot, majd az a döntés született, hogy teljesen törlik azt, a botrány miatt a díjátadó is elmaradt.

A furcsa és méltatlan körülmények között véget ért Vueltán a kétszeres Tour de France-győztes Vingegaard három szakaszt nyerve diadalmaskodott, mögötte másodikként a portugál Joao Almeida, harmadikként a hegyikerékpárban kétszeres olimpiai bajnok brit Tom Pidcock zárt az összetettben. Utóbbi révén 15 esztendő után fordult elő ismét az, hogy nem World Tour-csapat bringása dobogóra állhatott háromhetes körversenyen. Az UAE pedig Almeida második helyével együtt is eredményes Vueltát zárt hét etapsikerrel.

🚴‍♂️ 🇵🇸 La Vuelta ha vivido dos jornadas inolvidables: en la Comunidad de Madrid, banderas, pancartas, acciones y cortes de ruta en protesta por el genocidio en Palestina



Orgullo colectivo

¡Que viva la lucha del pueblo palestino!#StopGenocideInGaza #FreePalestine pic.twitter.com/qyH81y0rSH — IU Madrid🔻 (@IU_Madrid) September 14, 2025

A sprinterek pontversenyének élén is egy dán bringás, Mads Pedersen végzett és lett zöld trikós, a hegyi pontverseny győzteseként az ausztrál Jay Vine viheti haza a pöttyös trikót, a legjobb fiatalt illető fehér megkülönböztető mezt az amerikai Matthew Riccitello érdemelte ki.

The best Spanish cyclist Juan Ayuso about Pro-Palestine protests:



“There are many sports in which Israeli teams compete, and it seems that only Vuelta is affected by it. I support any protest, but when they go onto the road, I lose respect.”#LaVuelta25



pic.twitter.com/KJSMjNZlfD — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) September 14, 2025

Eredmények:

Az Alalpardo és Madrid közötti, 103,6 kilométeresre szakaszt menet közben törölték.

Az összetett végeredménye:

1. Jonas Vingegaard (dán, Visma-Lease a Bike) 72:53:57 óra

2. Joao Almeida (portugál, UAE-XRG) 1:16 perc hátrány

3. Tom Pidcock (brit, Q36,5) 3:11 p h.

4. Jai Hindley (ausztrál, Red Bull-BORA-hansgrohe) 3:41 p h.

5. Matthew Riccitello (amerikai, Israel-Premier Tech) 5:55 p h.

A Vuelta győztesei 2015 óta:

2015: Fabio Aru (olasz) 2016: Nairo Quintana (kolumbiai)

2017: Chris Froome (brit)

2018: Simon Yates (brit)

2019: Primoz Roglic (szlovén)

2020: Roglic

2021: Roglic

2022: Remco Evenepoel (belga)

2023: Sepp Kuss (amerikai)

2024: Roglic

2025: Jonas Vingegaard (dán)

Az eddigi Vuelta-győzelmek megoszlása országonként:

32: Spanyolország

9: Franciaország

8: Belgium

6: Olaszország

5: Svájc

4: Szlovénia

3: Németország, Nagy-Britannia

2: Kolumbia, Hollandia, Egyesült Államok

1: Írország, Kazahsztán, Oroszország, Dánia

(MTI)