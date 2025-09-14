Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Százezrek az utcán: Elon Musk is felszólalt a hatalmas londoni tüntetésen

Link másolása
Vágólapra másolva!
Jonas Vingegaard a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny történetének első dán győztese lett. Ahogy az az egész versenyre jellemző volt, ezúttal is a tüntetésekről szólt a nap, amelyek most minden korábbi mértéket felülmúltak. Az óriási botrány miatt nem tudták befejezni a szakaszt, sőt még a díjátadó is elmaradt.

Az Izrael-elleni tüntetések nyomán nem csupán a sportról emlékezetes spanyol háromhetes viadal utolsó versenynapján az Alalpardo és Madrid közötti 103,6 kilométeres táv megtétele várt volna a kerékpárosokra. A záróetap első fele hagyományosan az ünneplésről, míg a vége a sprintbefutóról szól, ebbe ezúttal a protestálók szóltak bele, akik 58 kilométerrel a cél előtt lezárták az utat molinókkal és néhány kerékpárost lökdöstek is. Óriási volt a botrány.

Nem lehetett felhőtlen a győztes Jonas Vingegaard öröme a botrányos Vuelta végén
Nem lehetett felhőtlen a győztes Jonas Vingegaard öröme a botrányos Vuelta végén
Fotó: OSCAR DEL POZO / AFP

 A bringásokat biztonságos helyen megállították a szervezők, miközben a körpályát elözönlötték a tüntetők, így előbb neutralizálták az etapot, majd az a döntés született, hogy teljesen törlik azt, a botrány miatt a díjátadó is elmaradt.

Botrányos jelenetekkel zárult a Vuelta

A furcsa és méltatlan körülmények között véget ért Vueltán a kétszeres Tour de France-győztes Vingegaard három szakaszt nyerve diadalmaskodott, mögötte másodikként a portugál Joao Almeida, harmadikként a hegyikerékpárban kétszeres olimpiai bajnok brit Tom Pidcock zárt az összetettben. Utóbbi révén 15 esztendő után fordult elő ismét az, hogy nem World Tour-csapat bringása dobogóra állhatott háromhetes körversenyen. Az UAE pedig Almeida második helyével együtt is eredményes Vueltát zárt hét etapsikerrel.

A sprinterek pontversenyének élén is egy dán bringás, Mads Pedersen végzett és lett zöld trikós, a hegyi pontverseny győzteseként az ausztrál Jay Vine viheti haza a pöttyös trikót, a legjobb fiatalt illető fehér megkülönböztető mezt az amerikai Matthew Riccitello érdemelte ki.

Eredmények: 
Az Alalpardo és Madrid közötti, 103,6 kilométeresre szakaszt menet közben törölték.

Az összetett végeredménye: 
1. Jonas Vingegaard (dán, Visma-Lease a Bike) 72:53:57 óra 
2. Joao Almeida (portugál, UAE-XRG) 1:16 perc hátrány 
3. Tom Pidcock (brit, Q36,5) 3:11 p h. 
4. Jai Hindley (ausztrál, Red Bull-BORA-hansgrohe) 3:41 p h. 
5. Matthew Riccitello (amerikai, Israel-Premier Tech) 5:55 p h.

A Vuelta győztesei 2015 óta:

  • 2015: Fabio Aru (olasz) 2016: Nairo Quintana (kolumbiai)
  • 2017: Chris Froome (brit)
  • 2018: Simon Yates (brit)
  • 2019: Primoz Roglic (szlovén)
  • 2020: Roglic
  • 2021: Roglic
  • 2022: Remco Evenepoel (belga)
  • 2023: Sepp Kuss (amerikai)
  • 2024: Roglic
  • 2025: Jonas Vingegaard (dán)

Az eddigi Vuelta-győzelmek megoszlása országonként:

  • 32: Spanyolország
  • 9: Franciaország
  • 8: Belgium
  • 6: Olaszország
  • 5: Svájc
  • 4: Szlovénia
  • 3: Németország, Nagy-Britannia
  • 2: Kolumbia, Hollandia, Egyesült Államok
  • 1: Írország, Kazahsztán, Oroszország, Dánia

(MTI)

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!