Luca Brecel, a belga sznúkersztár, akit maga Ronnie O’Sullivan nevezett meg trónörökösének, idei első meccsén botrányba keveredett. A Xi’an Grand Prix selejtezőjén, Sunny Akani ellen mindössze két frémig bírta, majd 2-0-ás hátrányban, a harmadik játék közben egyszerűen felállt, és bejelentette: nem folytatja.

Luca Brecelnek kölcsön dákóval nem ment a játék, inkább feladta a meccset. Folytatódik a snooker 2023-as világbajnokának mélyrepülése Fotó: CHEONG KAM KA / XINHUA

A nézők és ellenfele egyaránt sokkolva nézték, ahogy a világbajnok kezet nyújt meglepett ellenfelének. Brecel nem sokkal később az Instagramon magyarázkodott: saját dákóját nem használhatta, ezért kölcsön fegyverrel kellett játszania. Mint írta, ebben a botban „nem volt semmi érzés”, így nem látta értelmét a küzdelemnek.

A snookerrajongók persze értetlenül álltak az eset előtt: ki látott már ilyet, hogy egy világbajnok a dákóra fogva menekül a színpadról?

Drama on the table! 😳

Luca Brecel concedes at 2-0 down, trailing by 40 in frame 3. Just as Sunny Akani lines up an easy blue, Brecel gets up and shakes his hand. pic.twitter.com/gr10GGeOtu — I ❤️ Snooker (@ILoveSnooker_) September 2, 2025

Breceltől persze nem szokatlan az efféle húzás, a 2023-as vb-n, amit megnyert, az elődöntőben borult ki, miután nem boldogult egy lökéssel, szabálytalanul, a dákójával lökte le a célgolyót.

Egészségi gondok Brecel zuhanásának hátterében

Brecel körül már hónapok óta gyűlnek a sötét fellegek. Sorozatban mondta vissza a nagy tornákat – a Championship League-et, a Saudi Arabia Masterst és a Wuhan Opent is kihagyta. Áprilisban pedig a Welsh Openen migrén és látászavar miatt kellett félbeszakítania egy mérkőzését.

Bár a pontos diagnózist nem árulja el, annyi biztos, hogy egészsége komoly gondot jelenthet a pályafutására nézve. A világranglistán már a 39. helyre csúszott vissza, legközelebb a szeptember 11-én induló English Openen kap esélyt.

Brecel ennek ellenére próbál optimista maradni. Üzenete szerint: „Frusztráló, hogy nem tudok versenyezni, de erősebben térek vissza.” A szavak azonban egyelőre üresen csengenek, hiszen a rajongók inkább azt látják, hogy a snooker csodagyereke épp szétesik a szemük láttára.





