A walesi atléta, Abigail Pawlett a női hétpróba nyitószámában, a 100 méteres gátfutásban állt rajthoz, ám végül zokogva hagyta el a pályát, mert nagyot bukott és beverte a fejét.

Hatalmasat bukott: Abigail Pawlett beverte a fejét a talajba

Fotó: ANTONIN THUILLIER / AFP

Hatalmasat bukott, beverte a fejét, zokogott Abigail Pawlett

A tizedik és egyben utolsó gát érintése után

elvesztette egyensúlyát, és nagy sebességgel a földre zuhant. A látvány sokkoló volt: Pawlett a pályára zuhant, feje a talajnak csapódott, majd átgurult a célvonalon.

A sportoló – aki ebben az idényben 12,94 másodperces egyéni csúcsot futott a számban – végül 14,70-es idővel zárt, ami a mezőny leglassabb eredménye lett a 23 induló közül. A kamerák megörökítették, ahogy könnyeivel küzdve hagyta el a pályát, miközben edzője, valamint brit csapattársai, Katarina Johnson-Thompson és Jade O’Dowda próbálták vigasztalni. Érdekesség, hogy utóbbi a Fradi focistájának, Callum O’Dowdának a testvére.

A BBC beszámolója szerint felajánlották számára az orvosi ellátást, ám Pawlett saját döntéséből vállalta a folytatást. Nem tudni, hogy a helyszínen hivatalos agyrázkódás-teszt vagy protokoll megtörtént-e, ugyanakkor a hírek szerint nem sérült meg súlyosan.

Később a magasugrás rajtjához állt, ahol ráadásul 1,80 méteres egyéni rekordot ért el.

A jelenet nemcsak a stadionban, hanem a televíziók előtt ülők számára is rendkívül nehezen nézhető képsorokkal járt. Jenny Meadows, korábbi 800 méteres futó és a tehetséges brit középtávfutó, Keely Hodgkinson edzője úgy nyilatkozott:

Nagyon nehéz volt nézni. Egy igazi klasszis gátfutóról van szó, aki az országos bajnokságban is hibázott ugyan ebben a számban. Most is nagyon jól futott egészen az utolsó gátig – de sajnos ez pont elég volt a drámához. Nem ilyen képeket szeretünk látni. Minden dicséretet megérdemel, hogy célba ért, és ezzel tovább tudta folytatni a hétpróbát.

Jessica Ennis-Hill, a londoni olimpia hétpróba-bajnoka szintén megrendülten nyilatkozott:

„Abigail nagy reményekkel vágott neki a versenynek, és pontosan látható volt, mennyire megviseli a történtek után. Csapattársai azonnal mellette álltak, hogy segítsék és támogassák ebben a nehéz helyzetben.

A legfontosabb az, hogy a fejére kapott ütést alaposan ellenőrizzék.

Pawlett bátor folytatása komoly sportemberi tartásról árulkodik.