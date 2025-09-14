A világranglista-33. Cameron Menzies a World Series of Darts Finals első fordulójában jó játékkal 6-3-ra győzte le a skótok másik kiválóságát, a kétszeres világbajnok Peter Wrightot. A 36 éves Menzies ezután este is színpadra lépett, Chris Dobey ellen viszont a torna történetének, egyben saját PDC-karrierjének legalacsonyabb körátlagát (66,85) produkálta, így 6-1-es vereséget szenvedett a szintén nem élete formájában játszó – a kiszállókra 28 nyilat is elhibázó – angoltól.

A skótok 36 éves játékosa, Cameron Menzies negatív csúcsot döntött a World Series of Darts Finals nyolcaddöntőjében, sokak szerint részeg volt

Fotó: PDC

Cameron Menzies részeg volt a World Series of Darts Finalson?

Menzies az elmúlt években azzal szerzett leginkább hírnevet, hogy a legnépszerűbb női dartsjátékosnak tartott Fallon Sherrockkal élt hosszú ideig kapcsolatban, valamint a skót az ellenfelei ölelgetésével és csókolgatásával is ismert volt eddig. A szombat esti nyolcaddöntőben azonban még a szokásosnál is kaotikusabb volt a viselkedése, már a bevonulása közben sem találta a helyét, majd a színpadon is tántorgott az általa mutatott gyenge játék mellett.

Többen úgy vélik, Cameron Menzies bizonyára részegen játszotta le a Chris Dobey elleni mérkőzését – mások szerint kedvenc focicsapata, a Rangers Hearts elleni 2-0-s szombat délutáni veresége miatt teljesített így.

Ráadásul büntetést is kaphat, amiért a szabályban szereplő kitételtől eltérően láthatóan nem a legjobbját igyekezte produkálni a találkozón.

„Nehéz Cammy ellen játszani, mert sosem lehet tudni, hogy éppen mit fog csinálni.

Most éppen nem volt önmaga"

– mondta Dobey a mérkőzés után.

A hatodik kiemelt Chris Dobey a vasárnap délutáni negyeddöntőben a walesiek világbajnoka, Gerwyn Price (3.) ellen játszik. A címédő Luke Littler (2.) a szintén angol Ross Smith, az északír Josh Rock a belga Mike De Decker (8.), míg az angol Luke Humphries (4.) az egyedüliként versenyben maradt holland, Michael van Gerwen ellen lép táblához a legjobb nyolc között. Vasárnap este az elődöntőkre és a döntőre kerül sor Amszterdamban.