Rendkívüli

Megállíthatatlan volt a spanyolok sztárja. Carlos Alcaraz nyerte meg az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyes versenyét, mivel a vasárnapi döntőben négy szettben legyőzte a címvédő Jannik Sinnert, és visszavette tőle a világelső pozíciót.

A címvédő és világelső Sinner sorozatban ötödik, összességében pedig hatodik GS-fináléjára készülhetett, az eddigi öt döntőjéből négyszer győzött. Az ötszörös GS-bajnok, New Yorkban 2022-ben győztes Carlos Alcaraz hetedszer játszhatott GS-trófeáért.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 07: Carlos Alcaraz of Spain poses with his trophy after defeating Jannik Sinner of Italy during their Men's Singles Final match on Day Fifteen of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on September 07, 2025 in New York City. Clive Brunskill/Getty Images/AFP (Photo by CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Carlos Alcaraz elképesztő formában játszotta végig a tornát 
Fotó: CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Carlos Alcaraz a US Open bajnoka

A két világsztár egy naptári éven belül, egymás után harmadszor - ráadásul három különböző borításon - vívhatott egymás ellen Grand Slam-döntőt, ilyenre az open era, azaz a profik 1968-as beengedése óta nem volt példa. Sinner ráadásul idén mind a négy fináléba bejutott, erre az újkori tenisztörténelemben csak Rod Laver, Roger Federer és Djokovic volt képes.

A US Open sorozatban a nyolcadik olyan Grand Slam volt, amelyet Alcaraz vagy Sinner nyer meg, ilyen páros szériát legutóbb Federer és Nadal produkált még 2006/07-ben.

 Idén a Roland Garroson - három meccslabdáról fordítva - Alcaraz, Wimbledonban Sinner került ki győztesen a fináléból, vasárnapi csatájuk győztese pedig a trófea megszerzése mellett világelső is lesz.

A déltiroli kiválóság lehetett az első férfi Federer 2004 és 2008 közötti diadalmenete óta, aki megvédi címét a világ legnagyobb teniszarénájaként ismert Arthur Ashe Stadionban. Murciai ellenlábasa mellett szólt ugyanakkor, hogy az áprilisi, monte-carlói torna óta mind a nyolc versenyén eljutott a döntőig.

Kettejük párharcában 9-5-re Alcaraz vezetett, legutóbbi csatájuk azonban kurtára-furcsára sikeredett, mivel Sinner betegség miatt 0:5-nél feladta a cincinnati döntőt. A utóbbi tíz GS-ből kilencet ők nyertek meg, és egyben "gondoskodtak" is arról, hogy a 24-szeres GS-bajnok Novak Djokovic egymás után második idényében maradjon nagy trófea nélkül - írja az MTI.

A New York-i csata Alcaraz-brékkel indult, és a 22 éves spanyol a folytatásban is ellenállhatatlanul játszott, egyetlen bréklabdát sem engedélyezett riválisának, sőt, 4:2-nél ismét elvette Sinner adogatását, és 38 perc elteltével szettelőnyben volt. A folytatásban jött a fordulat, Alcaraz ugyanis elkezdett hibázni, miközben 24 esztendős ellenfele egyre stabilabban ütött, alig rontott, és egy nagyon magas színvonalú játszmával kiegyenlített. 

Ezután viszont váratlanul a világelső került hullámvölgybe, feltűnően sokat bizonytalankodott, a spanyol pedig ráérzett a lehetőségre, 5:0-ra ellépett, és kisvártatva már csak egy szettre volt a diadaltól. A negyedik felvonás - és a finálé - 2:2-nél dőlt el, amikor Alcaraz brékelt, és innentől már végigvitte előnyét, és 2 óra 42 perc után második US Open-diadalát ünnepelhette.

Alcaraz pályafutása 22. trófeája és hatodik Grand Slam-serlege mellé ötmillió dollárt (1,8 milliárd forint) kapott, emellett hétfőtől ismét az ő nevével kezdődik az ATP-ranglista.

Eredmény, férfi egyes, döntő:
Carlos Alcaraz (spanyol, 2.) - Jannik Sinner (olasz, 1.) 6:2, 3:6, 6:1, 6:4

Az elmúlt tíz év döntői:
2015: Djokovic (szer)-Federer (svájci) 6:4, 5:7, 6:4, 6:4
2016: Wawrinka (svájci)-Djokovic 6:7 (1-7), 6:4, 7:5, 6:3
2017: Nadal (spayol)-Anderson (dél-afrikai) 6:3, 6:3, 6:4
2018: Djokovic-Del Potro (argentin) 6:3, 7:6 (7-4), 6:3
2019: Nadal-Medvegyev (orosz) 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4
2020: Thiem (osztrák)-Zverev (német) 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8-6)
2021: Medvegyev-Djokovic 6:4, 6:4, 6:4
2022: Alcaraz (spanyol)-Ruud (norvég) 6:4, 2:6, 7:6 (7-1), 6:3
2023: Djokovic-Medvegyev 6:3, 7:6 (7-5), 6:3
2024: Sinner (olasz)-Fritz (amerikai) 6:3, 6:4, 7:5
2025: Alcaraz-Sinner 6:2, 3:6, 6:1, 6:4

