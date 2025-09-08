A címvédő és világelső Sinner sorozatban ötödik, összességében pedig hatodik GS-fináléjára készülhetett, az eddigi öt döntőjéből négyszer győzött. Az ötszörös GS-bajnok, New Yorkban 2022-ben győztes Carlos Alcaraz hetedszer játszhatott GS-trófeáért.
A két világsztár egy naptári éven belül, egymás után harmadszor - ráadásul három különböző borításon - vívhatott egymás ellen Grand Slam-döntőt, ilyenre az open era, azaz a profik 1968-as beengedése óta nem volt példa. Sinner ráadásul idén mind a négy fináléba bejutott, erre az újkori tenisztörténelemben csak Rod Laver, Roger Federer és Djokovic volt képes.
A US Open sorozatban a nyolcadik olyan Grand Slam volt, amelyet Alcaraz vagy Sinner nyer meg, ilyen páros szériát legutóbb Federer és Nadal produkált még 2006/07-ben.
Idén a Roland Garroson - három meccslabdáról fordítva - Alcaraz, Wimbledonban Sinner került ki győztesen a fináléból, vasárnapi csatájuk győztese pedig a trófea megszerzése mellett világelső is lesz.
A déltiroli kiválóság lehetett az első férfi Federer 2004 és 2008 közötti diadalmenete óta, aki megvédi címét a világ legnagyobb teniszarénájaként ismert Arthur Ashe Stadionban. Murciai ellenlábasa mellett szólt ugyanakkor, hogy az áprilisi, monte-carlói torna óta mind a nyolc versenyén eljutott a döntőig.
Kettejük párharcában 9-5-re Alcaraz vezetett, legutóbbi csatájuk azonban kurtára-furcsára sikeredett, mivel Sinner betegség miatt 0:5-nél feladta a cincinnati döntőt. A utóbbi tíz GS-ből kilencet ők nyertek meg, és egyben "gondoskodtak" is arról, hogy a 24-szeres GS-bajnok Novak Djokovic egymás után második idényében maradjon nagy trófea nélkül - írja az MTI.
A New York-i csata Alcaraz-brékkel indult, és a 22 éves spanyol a folytatásban is ellenállhatatlanul játszott, egyetlen bréklabdát sem engedélyezett riválisának, sőt, 4:2-nél ismét elvette Sinner adogatását, és 38 perc elteltével szettelőnyben volt. A folytatásban jött a fordulat, Alcaraz ugyanis elkezdett hibázni, miközben 24 esztendős ellenfele egyre stabilabban ütött, alig rontott, és egy nagyon magas színvonalú játszmával kiegyenlített.
Ezután viszont váratlanul a világelső került hullámvölgybe, feltűnően sokat bizonytalankodott, a spanyol pedig ráérzett a lehetőségre, 5:0-ra ellépett, és kisvártatva már csak egy szettre volt a diadaltól. A negyedik felvonás - és a finálé - 2:2-nél dőlt el, amikor Alcaraz brékelt, és innentől már végigvitte előnyét, és 2 óra 42 perc után második US Open-diadalát ünnepelhette.
Alcaraz pályafutása 22. trófeája és hatodik Grand Slam-serlege mellé ötmillió dollárt (1,8 milliárd forint) kapott, emellett hétfőtől ismét az ő nevével kezdődik az ATP-ranglista.
Eredmény, férfi egyes, döntő:
Carlos Alcaraz (spanyol, 2.) - Jannik Sinner (olasz, 1.) 6:2, 3:6, 6:1, 6:4
Az elmúlt tíz év döntői:
2015: Djokovic (szer)-Federer (svájci) 6:4, 5:7, 6:4, 6:4
2016: Wawrinka (svájci)-Djokovic 6:7 (1-7), 6:4, 7:5, 6:3
2017: Nadal (spayol)-Anderson (dél-afrikai) 6:3, 6:3, 6:4
2018: Djokovic-Del Potro (argentin) 6:3, 7:6 (7-4), 6:3
2019: Nadal-Medvegyev (orosz) 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4
2020: Thiem (osztrák)-Zverev (német) 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8-6)
2021: Medvegyev-Djokovic 6:4, 6:4, 6:4
2022: Alcaraz (spanyol)-Ruud (norvég) 6:4, 2:6, 7:6 (7-1), 6:3
2023: Djokovic-Medvegyev 6:3, 7:6 (7-5), 6:3
2024: Sinner (olasz)-Fritz (amerikai) 6:3, 6:4, 7:5
2025: Alcaraz-Sinner 6:2, 3:6, 6:1, 6:4