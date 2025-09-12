Szeptember első vasárnapján négy szettben, 3:1 arányban győzte le a US Open döntőjében Carlos Alcaraz Jannik Sinnert a gigászok csatájában. A világ jelenlegi két legjobb teniszezője felváltva osztozik az ATP rangsor első helyén, most éppen a spanyol ül a trónon. Ráadásul, ha lehet hinni a pletykáknak, máson is osztoznak a sportág csillagjai. A hatszoros GS-győztes új kedvese ugyanis az a Brooks Nader, aki a US Open idején Jannik Sinnerrel is randizott.

Carlos Alcaraz vezeti az ATP világranglistáját

Fotó: KENA BETANCUR / AFP

Carlos Alcaraz habzsolja az élvezeteket

Az a hír, hogy Nader a US Open új bajnokával, Alcarazzal randizik, sokakat megzavart, miután a torna alatt arról keringtek pletykák, hogy a nagy riválisával, Sinnerrel van viszonya. A 28 éves Sports Illustrated modell ugyan megerősítette romantikus érdeklődését a 22 éves játékos iránt, de ez nem jelenti azt, hogy Brooks ne próbálkozott volna a riválisával is. A zavar végül akkor enyhült, amikor Brooks testvére, Grace Ann a héten a Raising Cane's New York Fashion Week show-ján megerősítette az Alcarazról szóló pletykákat. Amikor a nővére és a spanyol fenomén közötti romantikus kapcsolatról kérdezték, azt válaszolta: „A pletykák igazak. A randizás olyan laza kifejezés. De azt tudom, hogy ő a pillanat embere.”

Raducanuval tényleg csak barátok

Alcaraz rajongói már korábban is spekuláltak a magánéletéről, korábban olyan hírek keringtek, hogy a brit teniszsztárnak, Emma Raducanunak udvarol. Ők maguk azt állították, hogy csak barátok. Ha volt is valami köztük, az most már biztosan véget ért, mivel a hatszoros Grand Slam-győztes úgy tűnik, új szerelmet talált.