A huszonnégyszeres Grand Slam-győztes Novak Djokovic és a világranglista második helyén álló spanyol Carlos Alcaraz is bejutott a legjobb nyolc közé a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság férfi versenyében.

A szerb klasszis három játszmában győzte le a német Jan-Lennard Struffot, az ellenfele a legjobb nyolc között a negyedik helyen kiemelt, amerikai Taylor Fritz lesz, aki a cseh Tomas Machac ellen, szintén magabiztosan. Az ötszörös Grand Slam-győztes Carlos Alcaraz a világranglistán 82. francia Arthur Rinderknech ellen diadalmaskodott, és a negyeddöntőben azzal a cseh Jiri Leheckával találkozik, aki idén Dohában keménypályán legyőzte őt – számolt be róla az MTI. 

NEW YORK, NEW YORK - AUGUST 31: Carlos Alcaraz of Spain reacts while playing against Arthur Rinderknech of France during their Men's Singles Fourth Round match on Day Eight of the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on August 31, 2025 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. Maddie Meyer/Getty Images/AFP (Photo by Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Carlos Alcaraz is továbbjutott a US Openen
Fotó: MADDIE MEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Carlos Alcaraz zseniális ütése

A spanyol klasszis az egyik menetben egészen zseniális módon szerzett pontot. 

Előbb a hálóhoz csalogatta riválisát egy rövidítéssel, majd a háta mögül, fantasztikus mozdulattal ütötte vissza a labdát, 

amibe Rinderknech csak belekapni tudott és a hálóba ütött.

A nőknél a világelső fehérorosz Arina Szabalenka a spanyol Cristina Bucsa ellen jutott be a negyeddöntőbe, ezzel biztosan vezetni fogja a világranglistát a torna után is. A 27 éves fehérorosz teniszezőre a nyolc között a kazah Jelena Ribakinát döntő szettben legyőző cseh Marketa Vondrousova vár, akinek honfitársa, Barbora Krejcikova nyolc mérkőzéslabdát hárítva, döntő szettben jutott tovább a hazai közönség előtt játszó Taylor Townsend ellen. A 29 éves, kétszeres egyéni Grand Slam-győztes játékos a világranglista negyedik amerikai Jessica Pegulával találkozik az elődöntőért. Pegula sima két szettben, 54 perc alatt búcsúztatta honfitársát, Ann Lit.

Eredmények, nyolcaddöntők:

férfiak:

Djokovic (szerb, 7.)–Struff (német) 6:3, 6:3, 6:2

Fritz (amerikai, 4.)–Machac (cseh, 21.) 6:4, 6:3, 6:3

Alcaraz (spanyol, 2.)-Rinderknech (francia) 7:6 (7-3), 6:3, 6:4

Lehecka (cseh,20.)-Mannarino (francia) 7:6 (7-4), 6:4, 2:6, 6:2

nők:

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Bucsa (spanyol) 6:1, 6:4

Vondrousova (cseh)–Ribakina (kazah, 9.) 6:4, 5:7, 6:2

Krejcikova (cseh)–Townsend (amerikai) 1:6, 7:6 (15–13) 6:3

Pegula(amerikai, 4.)-Li(amerikai) 6:1, 6:2

 

