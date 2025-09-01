A szerb klasszis három játszmában győzte le a német Jan-Lennard Struffot, az ellenfele a legjobb nyolc között a negyedik helyen kiemelt, amerikai Taylor Fritz lesz, aki a cseh Tomas Machac ellen, szintén magabiztosan. Az ötszörös Grand Slam-győztes Carlos Alcaraz a világranglistán 82. francia Arthur Rinderknech ellen diadalmaskodott, és a negyeddöntőben azzal a cseh Jiri Leheckával találkozik, aki idén Dohában keménypályán legyőzte őt – számolt be róla az MTI.
A spanyol klasszis az egyik menetben egészen zseniális módon szerzett pontot.
Előbb a hálóhoz csalogatta riválisát egy rövidítéssel, majd a háta mögül, fantasztikus mozdulattal ütötte vissza a labdát,
amibe Rinderknech csak belekapni tudott és a hálóba ütött.
A nőknél a világelső fehérorosz Arina Szabalenka a spanyol Cristina Bucsa ellen jutott be a negyeddöntőbe, ezzel biztosan vezetni fogja a világranglistát a torna után is. A 27 éves fehérorosz teniszezőre a nyolc között a kazah Jelena Ribakinát döntő szettben legyőző cseh Marketa Vondrousova vár, akinek honfitársa, Barbora Krejcikova nyolc mérkőzéslabdát hárítva, döntő szettben jutott tovább a hazai közönség előtt játszó Taylor Townsend ellen. A 29 éves, kétszeres egyéni Grand Slam-győztes játékos a világranglista negyedik amerikai Jessica Pegulával találkozik az elődöntőért. Pegula sima két szettben, 54 perc alatt búcsúztatta honfitársát, Ann Lit.
Eredmények, nyolcaddöntők:
férfiak:
Djokovic (szerb, 7.)–Struff (német) 6:3, 6:3, 6:2
Fritz (amerikai, 4.)–Machac (cseh, 21.) 6:4, 6:3, 6:3
Alcaraz (spanyol, 2.)-Rinderknech (francia) 7:6 (7-3), 6:3, 6:4
Lehecka (cseh,20.)-Mannarino (francia) 7:6 (7-4), 6:4, 2:6, 6:2
nők:
Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Bucsa (spanyol) 6:1, 6:4
Vondrousova (cseh)–Ribakina (kazah, 9.) 6:4, 5:7, 6:2
Krejcikova (cseh)–Townsend (amerikai) 1:6, 7:6 (15–13) 6:3
Pegula(amerikai, 4.)-Li(amerikai) 6:1, 6:2