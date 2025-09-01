A szerb klasszis három játszmában győzte le a német Jan-Lennard Struffot, az ellenfele a legjobb nyolc között a negyedik helyen kiemelt, amerikai Taylor Fritz lesz, aki a cseh Tomas Machac ellen, szintén magabiztosan. Az ötszörös Grand Slam-győztes Carlos Alcaraz a világranglistán 82. francia Arthur Rinderknech ellen diadalmaskodott, és a negyeddöntőben azzal a cseh Jiri Leheckával találkozik, aki idén Dohában keménypályán legyőzte őt – számolt be róla az MTI.

Carlos Alcaraz is továbbjutott a US Openen

Fotó: MADDIE MEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Carlos Alcaraz zseniális ütése

A spanyol klasszis az egyik menetben egészen zseniális módon szerzett pontot.

Előbb a hálóhoz csalogatta riválisát egy rövidítéssel, majd a háta mögül, fantasztikus mozdulattal ütötte vissza a labdát,

amibe Rinderknech csak belekapni tudott és a hálóba ütött.

A nőknél a világelső fehérorosz Arina Szabalenka a spanyol Cristina Bucsa ellen jutott be a negyeddöntőbe, ezzel biztosan vezetni fogja a világranglistát a torna után is. A 27 éves fehérorosz teniszezőre a nyolc között a kazah Jelena Ribakinát döntő szettben legyőző cseh Marketa Vondrousova vár, akinek honfitársa, Barbora Krejcikova nyolc mérkőzéslabdát hárítva, döntő szettben jutott tovább a hazai közönség előtt játszó Taylor Townsend ellen. A 29 éves, kétszeres egyéni Grand Slam-győztes játékos a világranglista negyedik amerikai Jessica Pegulával találkozik az elődöntőért. Pegula sima két szettben, 54 perc alatt búcsúztatta honfitársát, Ann Lit.

Eredmények, nyolcaddöntők:

férfiak:

Djokovic (szerb, 7.)–Struff (német) 6:3, 6:3, 6:2

Fritz (amerikai, 4.)–Machac (cseh, 21.) 6:4, 6:3, 6:3

Alcaraz (spanyol, 2.)-Rinderknech (francia) 7:6 (7-3), 6:3, 6:4

Lehecka (cseh,20.)-Mannarino (francia) 7:6 (7-4), 6:4, 2:6, 6:2

nők:

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Bucsa (spanyol) 6:1, 6:4

Vondrousova (cseh)–Ribakina (kazah, 9.) 6:4, 5:7, 6:2

Krejcikova (cseh)–Townsend (amerikai) 1:6, 7:6 (15–13) 6:3

Pegula(amerikai, 4.)-Li(amerikai) 6:1, 6:2