Még augusztus közepén írtuk meg, hogy az Egyesült Államok történetében először rendeznek UFC-gálát a Fehér Házban – jelentette be Dana White, az Ultimate Fighting Championship (UFC) vezetője. Az eseményt 2026. július 4-én, az ország függetlenségének 250. évfordulója alkalmából tartják, és a tervek szerint a jubileumi ünnepségsorozat egyik központi programja lesz. Ráadásul Trump elnök szerint akár 25 000 ember is megnézheti majd a helyszínen a rendezvényt. Hogy ezt miért is akkora szó? Nos, leginkább azért, mert a Fehér Házban és annak közvetlen környékén olyan biztonsági intézkedések vannak érvényben, amilyenekkel nem nagyon találkozhattak az emberek máshol. De térjünk is vissza hősünkhöz, Conor McGregorhoz.

Conor McGregor régóta nem verekedett már az oktagonban

Fotó: HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Conor McGregor edzésbe állt

A korábbi kétsúlycsoportos UFC-világbajnok ketrecharcos mintegy ötéves szünet után bunyózna újra jövő nyáron, ami azért ebben a sportágban sem számít kis kihagyásnak. Az Instagram-oldalán többek között azt írta a 37 éves sztár, hogy:

„Már csak valamivel több mint 8 hónap van hátra a UFC Fehér Házi gálájáig. Alig várom, hogy lássam, ahogy a testem formába lendül.

Ahogy az ütéseim egyre kifinomultabbak lesznek. Ahogy megfestem a mesterművemet. A HUSZADIK KO ÍRORSZÁG NEVÉBEN! Olyan sok felgyülemlett agresszió van bennem, amit ki kell engednem. Erősebben és mérgezőbben fogok ütni, mint valaha. Az utóbbi felkészülési időszakomban sokkal keményebben ütöttem, és örömmel tölt el a gondolat, hogy ezt élőben is megmutathatom. Az ütéseim úgy süvítenek a levegőben, mint a rakéták!... Hamarosan találkozunk, gyerekek! 100 millió dollárért küzdök a Fehér Házban, valamint 100 amerikai "Aranyvízum" jár nekem, a családomnak és a barátaimnak. Nagyon várom, hogy ismét szórakoztathassam a küzdősport világot. Ez egy olyan élvezet, amit soha nem veszek természetesnek!”