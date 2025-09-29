Szeptember közepén az elmúlt évek egyik legjobban várt profi bokszmeccsét rendezték az Egyesült Államokbeli Las Vegasban. Terence Crawford súlycsoportot váltott, hogy az Allegiant Stadiumban megküzdhessen Canelo Alvarez vitathatatlan szuper középsúlyú címéért, amelyet egy 12 menetes pokoli csata után el is vett a mexikói ikontól. Most a kiváló bunyós egy napon belül megjárta a poklot és a mennyet Omaha-ban. A három súlycsoportban is vitathatatlan világbajnok bokszoló délelőtt még győzelmi parádén ünnepeltette magát a tömeggel, este viszont már egy rendőr pisztolyával nézhetett farkasszemet egy közúti igazoltatás során.

Terence Crawford óriási meccsen verte meg Alvarezt

Terence Crawford rendkívül kemény estéje

A közösségi médiában hamar virálissá vált videón jól látszik, hogy a rendőr fegyvert szegezve szólítja fel Crawfordot, hogy szálljon ki az autóból. A bokszoló a kezeit a magasban tartva, teljes együttműködéssel csak annyit ismételt a jelent során, hogy: „Nem nyúlok semmilyen fegyverért.” A történet végül igazoltatással és motozással zárult. A rendőrség közleménye szerint az igazoltatás oka az volt, hogy az autó „veszélyesen, szabálytalanul közlekedett”. Az intézkedés közben az egyik járőr azt is észrevette, hogy a vezető oldala mellett a padlón egy fegyver is található. Emiatt az autó mind a négy utasát fegyverrel biztosítva szállították ki a járműből. A sofőr Crawford volt, aki végül egy szabálysértési csekket kapott közúti veszélyes vezetés miatt.

Azt is ki kell emelni az eset kapcsán, hogy az autóban mindenki rendelkezett legális fegyvertartási engedéllyel – köztük Crawford biztonsági embere is, aki a saját fegyverét hordta magánál. A bunyós kérésére egy felügyelő és egy hadnagy is a helyszínre érkezett. Az eset nyilvánvaló okok miatt akkora port kavart, hogy Todd Schmaderer rendőrfőnök azonnali belső vizsgálatot rendelt el. Omaha polgármestere, John Ewing pedig személyesen is felhívta a bajnokot, majd nyilvános közleményben mondta el: teljesen letaglózta, hogy a város hősének ünneplése ily módon ért véget.