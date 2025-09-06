Csábi Bettina egykor a magyar női ökölvívás koronázatlan királynője volt: 29 profi mérkőzés, 29 győzelem. A WIBF és GBU világbajnoki öveket éveken át birtokolta, és kick- valamint thai-bokszban is letette a névjegyét.

Csábi Bettina számára rendkívül fontos a sportos életmód

Fotó: facebook.com/drcsabibettinaedzo

Most azonban a ring helyett a triatlon legkeményebb formájában, az Ironmanen gyűjti a kihívásokat. „Szombaton indulok a második Ironman-versenyemen” – írta posztjában Bettina, aki a szabályok szerint 3800 métert fog úszni, 176 kilométer kerékpározni, majd 42 kilométer futni.

Ez a verseny nemcsak fizikai, hanem óriási mentális terhelést is jelent, Bettina azonban ugyanazzal a kitartással áll hozzá, amellyel egykor a ringben győzött le minden ellenfelet.

Csábi Bettina Ironmanre készül

A közösségi oldalán egyértelmű üzenetet küldött:

Nem, nincs életközepi válságom, a korábbi összes szívesen végzett dolgomat – mint a kutyák, kert, túrázás, családozás, olvasás és színház, az életmódprogramomban és intuitív coachként végzett munka – imádom.

Közben új célokat is kitűzött: „Jövő csütörtökön indul a kezdős spanyol tanfolyam, ahová a 60 éves férjemmel iratkoztunk be.”

És miközben edzésekre jár és Ironmanre készül, elkezdte az ügyvédi munkát is.

Hogyan fér bele mindez a napjaiba? „Tudok megpihenni, ami talán azért nem tűnik fel, mert tökélyre fejlesztettem az idő- és energiagazdálkodásomat.”

Büntetőügy és újrakezdés

Csábi Bettina élete azonban messze nem volt mentes a megpróbáltatásoktól: 2017-ben gazdasági visszaélés és adócsalás vádjában másodrendű vádlottként felfüggesztett börtönbüntetést kapott, valamint vagyonelkobzást – ám azóta sportolóként, jogászként és Ironman-versenyzőként új életet épít, ezzel is bizonyítva, hogy a mélypontokból is lehet felemelkedés.

„Legyetek bajnokok a mindennapokban!”

Bettina filozófiája egyszerű, mégis hatásos:

Hiszek abban, hogyan nem kell megcsömörleni az életünk egyes momentumaitól ahhoz, hogy végre változtatni kezdjünk. Miért nem lehet egy jót nagyon jóvá, a nagyon jót pedig még annál is jobbá tenni?

Üzenete mindenkinek szól: „Azt gondolom, hogy a boldog ember az, aki szereti, amit csinál, fejlődik abban, függetlenül attól, hogy mi az. Akár a gyereknevelésben, akár a sportban, akár a munkában, vagy a hobbijában éli meg magát, ha szenvedélyen végez valamit, és tanul, bele mer vágni új dolgokba, kitárul a világ. Számomra a sikeres ember a boldog ember – anyagi, családi, társadalmi státusztól függetlenül. Legyetek bajnokok a mindennapokban!”

Legfontosabb sporteredményei: