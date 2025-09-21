Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Hihetetlen, de ez a hétköznapi étel lehet a szívbetegségek ellenszere

Link másolása
Vágólapra másolva!
Szombaton a darts legjobbjai léptek színpadra az MVM Dome-ban a Hungarian Darts Trophy keretein belül. Az esti programot az ausztrál Damon Heta meccse nyitotta, aki a Reptér című zene feldolgozására érkezett a színpadra. Damon Heta viszont már szombat este a Liszt Ferenc Repülőtéren találhatta magát.

Szombaton beindult a nagyüzem a Hungarian Darts Trophy budapesti European Tour-versenyen. Az esti programban pedig a világranglista-tizedik Damon Heta az elmúlt években is kedveskedett a magyar szurkolóknak, 2023-ban például Szoboszlai Dominik-mezében és Korda György: Reptér című slágerére vonult be. Idén utóbbit megtartotta. 

Damon Heta bevonulása a magyar szurkolóknak különösen tetszett szombat este
Damon Heta bevonulása a magyar szurkolóknak különösen tetszett szombat este  Fotó: Csudai Sándor

Damon Heta zseniális bevonulása, majd borzalmas meccse

A Reptér egyik újabb verziójára beérkező Heta azonban borzasztóan játszott az MVM Dome-ban. A német Niko Springer viszont ott folytatta, ahol a pénteken abbahagyta. A 25 éves versenyző 1-0-nál elvette Heta kezdését, majd tovább szárnyalt. 

Az ausztrál rossz napot fogott ki, amit alá is támasztja az a statisztika, hogy mindössze háromszor dobott rá a duplára.

Springer végül 6-1-re nyert, a német ismét 95-ös átlag fölött dobott és az 50 százalékos kiszállózására is építhet a vasárnapi folytatásban, ahol a szülinapos világbajnok, Rob Cross lesz az ellenfele. 

Heta mindezt már csak a tévéről figyelheti, miután 2024-et követően ismét az első meccsén kiesett Budapesten. Szombaton egyébként Luke Littler, Michael van Gerwen és Luke Humphries is továbbjutott. Vasárnap 13 órától a nyolcaddöntőkkel folytatódik a Hungarian Darts Trophy programja, este pedig (19 óra) a negyeddöntők után az elődöntőket és a finálét is lebonyolítják. 

Luke Littler már Budapesten, fantasztikus hírt közölt a szurkolókkal
A Győr simán verte a Puskást, már a Fradit is megelőzte az NB I-ben
Gulácsi 250. Bundesliga-meccsén gyönyörű gólt lőtt a Lipcse sztárja – videó

Damon Heta bevonulása:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!