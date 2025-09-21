Szombaton beindult a nagyüzem a Hungarian Darts Trophy budapesti European Tour-versenyen. Az esti programban pedig a világranglista-tizedik Damon Heta az elmúlt években is kedveskedett a magyar szurkolóknak, 2023-ban például Szoboszlai Dominik-mezében és Korda György: Reptér című slágerére vonult be. Idén utóbbit megtartotta.

Damon Heta bevonulása a magyar szurkolóknak különösen tetszett szombat este Fotó: Csudai Sándor

Damon Heta zseniális bevonulása, majd borzalmas meccse

A Reptér egyik újabb verziójára beérkező Heta azonban borzasztóan játszott az MVM Dome-ban. A német Niko Springer viszont ott folytatta, ahol a pénteken abbahagyta. A 25 éves versenyző 1-0-nál elvette Heta kezdését, majd tovább szárnyalt.

Az ausztrál rossz napot fogott ki, amit alá is támasztja az a statisztika, hogy mindössze háromszor dobott rá a duplára.

Springer végül 6-1-re nyert, a német ismét 95-ös átlag fölött dobott és az 50 százalékos kiszállózására is építhet a vasárnapi folytatásban, ahol a szülinapos világbajnok, Rob Cross lesz az ellenfele.

Heta mindezt már csak a tévéről figyelheti, miután 2024-et követően ismét az első meccsén kiesett Budapesten. Szombaton egyébként Luke Littler, Michael van Gerwen és Luke Humphries is továbbjutott. Vasárnap 13 órától a nyolcaddöntőkkel folytatódik a Hungarian Darts Trophy programja, este pedig (19 óra) a negyeddöntők után az elődöntőket és a finálét is lebonyolítják.