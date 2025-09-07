„Imádok a levegőben mozogni, előadni, és megmutatni mindenkinek, mi van bennem” – kezdte az Origo Sportnak adott interjúját Dancz Boglárka, aki 2016 óta a szolnoki New Step Fitnesz és Táncstúdió tagja. A klub időközben külön légtorna-szakággal bővült, és mára az ország egyik legnagyobb bázisaként működik. Boglárka minden eszközön versenyez – karikán, silken és hammockban –, és azóta minden magyar bajnokságon legalább egy számban dobogóra állt.

Dancz Boglárka a decemberi, budaörsi világbajnokságra remek Eb-szerepléssel hangolt

Idén az Európa-bajnokságon három szakágban is kvalifikált: hammockban arany-, silken ezüstérmet nyert, karikán pedig az ötödik helyen zárt. Az olaszországi Art Világbajnokságon pedig karikában 33 induló közül szerezte meg az első helyet.

Karika, silk, hammock

Karika: a klasszikus cirkuszi kellék, egy fémgyűrű, amelyen akrobatikus elemeket mutatnak be.

a klasszikus cirkuszi kellék, egy fémgyűrű, amelyen akrobatikus elemeket mutatnak be. Silk: két hosszú selyemszalag, amelyre a versenyzők felcsavarodva, lezuhanva vagy éppen lebegve hajtják végre mutatványaikat.

két hosszú selyemszalag, amelyre a versenyzők felcsavarodva, lezuhanva vagy éppen lebegve hajtják végre mutatványaikat. Hammock: hasonló a silkez, de zárt hurokban dolgozik a sportoló, más lehetőségeket is kínálva.

„A silken vagyok a legmagabiztosabb, de a hammock azért áll közel hozzám, mert azon kezdtem a légtornát. A karikával kicsit hullámzó volt a kapcsolatom, de mostanra ott is egyre magabiztosabb vagyok” – árulja el Boglárka.

Drámai fordulat: leégett a családi étterem

A sikerek mögött azonban nemcsak edzésmunka, hanem komoly nehézségek is állnak. A Dancz család szolnoki étterme, az Evezős Csárda teljesen leégett, ezzel veszélybe került az anyagi biztonságuk.

„Szerencsére az egyesületem rögtön mellém állt, jótékonysági előadást szerveztek, ami végül telt házas lett. Ezért mindig nagyon hálás leszek nekik” – mondja a sportoló. A klub nemcsak szakmailag, hanem anyagilag is mögé állt, hogy nemzetközi szinten is versenyezhessen.

Megtörtént az elképzelhetetlen, legégett a család szolnoki étterme

Boglárka a testvéreivel együtt próbált segíteni a családon: takarítottak, pakoltak, hogy mentsék, ami menthető. „Úgy érzem, az egyesületen keresztül és az Agrabah előadással én is hozzájárultam az Evezős újjáépítéséhez.”

Dancz Boglárka: a sportoló, aki a Budapest Park közönségét is meghódította

Dancz Boglárka nemcsak a versenyeken, hanem a színpadon is otthonosan mozog. A közelmúltban a Budapest Parkban, Sebestyén Balázs – művésznevén DJ Oti – hatalmas koncertjén lépett fel.

Fantasztikusan éreztem magam, leírhatatlan élmény volt ennyi ember előtt fellépni. Nagyjából 10-12 ezer néző lehetett ott, ennyi ember előtt még soha nem szerepeltem

– meséli Boglárka, aki karikán lógva vízipisztollyal és CO₂-pisztollyal „támadta meg” a közönséget. „Nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, és remélem, lesz még hasonló lehetőségem a jövőben.”