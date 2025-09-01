Danyiil Medvegyev egy héttel New York-i kiesését követően közösségi oldalán jelentette be a hírt. Az orosz teniszsztár érzelmes szavakkal búcsúzott eddigi trénerétől, aki hasonlóan kedves szavakkal válaszolt neki saját közösségi felületén – adta hírül az MTI.

Danyiil Medvegyev botrányos meccsen esett ki

Fotó: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Danyiil Medvegyev megvált az edzőjétől

A 29 éves klasszis döntése ugyanakkor nem meglepő, idén ugyanis önmagához képest rendkívül gyengén teljesít, a négy Grand Slam-versenyen összesen egyetlen mérkőzést tudott nyerni.

A jelenleg is zajló US Open első fordulójában pedig látványos jelét adta annak, hogy mentálisan nincs jó állapotban.

A Bonzi ellen meccsen ugyanis a harmadik szettben teljesen kiborult, amikor a mérkőzésvezető a tizedik játékban a francia játékos egyik rontott első szervája után új első szervát ítélt, miután egy fotós lépett a pályára az adogatás közben. Medvegyev hangosan gúnyolódott a bírón, és hergelte a közönséget, ezért csaknem hat percig állt a játék.

Few coaches extracted more from their player than Gilles Cervara in his 8 years with Daniil Medvedev.



He took a kid with technical limitations & anger/focus issues and made him Grand Slam champion + world No.1.



He loved Daniil like a son and was the best thing to happen to him. pic.twitter.com/1LuqqKFAaw — Bastien Fachan (@BastienFachan) August 31, 2025

Cervara – aki 2019-ben az Év Edzője címet nyerte el a férfi tornákat szervező ATP-től – 20 tornagyőzelemhez, köztük a 2021-es US Open megnyeréséhez és a 2020-as világbajnoki diadalhoz segítette az orosz teniszezőt.