Ajjaj! Keményen odacsapott a Mercedes – Ursula von der Leyen nem fog örülni

Nyolc év után megvált edzőjétől, a francia Gilles Cervarától a 2021-es bajnok Danyiil Medvegyev, aki botrányos mérkőzésen búcsúzott a US Open első fordulójában a francia Benjamin Bonzival szemben.

Danyiil Medvegyev egy héttel New York-i kiesését követően közösségi oldalán jelentette be a hírt. Az orosz teniszsztár érzelmes szavakkal búcsúzott eddigi trénerétől, aki hasonlóan kedves szavakkal válaszolt neki saját közösségi felületén – adta hírül az MTI. 

tenisz, Danyiil Medvegyev, US Open
Danyiil Medvegyev botrányos meccsen esett ki
Fotó: ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Danyiil Medvegyev megvált az edzőjétől

A 29 éves klasszis döntése ugyanakkor nem meglepő, idén ugyanis önmagához képest rendkívül gyengén teljesít, a négy Grand Slam-versenyen összesen egyetlen mérkőzést tudott nyerni. 

A jelenleg is zajló US Open első fordulójában pedig látványos jelét adta annak, hogy mentálisan nincs jó állapotban. 

A Bonzi ellen meccsen ugyanis a harmadik szettben teljesen kiborult, amikor a mérkőzésvezető a tizedik játékban a francia játékos egyik rontott első szervája után új első szervát ítélt, miután egy fotós lépett a pályára az adogatás közben. Medvegyev hangosan gúnyolódott a bírón, és hergelte a közönséget, ezért csaknem hat percig állt a játék. 

Cervara – aki 2019-ben az Év Edzője címet nyerte el a férfi tornákat szervező ATP-től – 20 tornagyőzelemhez, köztük a 2021-es US Open megnyeréséhez és a 2020-as világbajnoki diadalhoz segítette az orosz teniszezőt.

 

