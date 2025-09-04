Bardóczky Kornél, magyar Davis-kupa-válogatott szövetségi kapitánya az eseményt felvezető csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a magyar csapat az esélyesebb, de szerinte mindenkinek százszázalékos teljesítményt kell nyújtania ahhoz, hogy sikerüljön a győzelem, egyben a novemberi bolognai nyolcas szuperdöntőbe jutás. Bardóczky bejelentette, hogy a világranglistán 53. Marozsán Fábián, illetve Fucsovics Márton (63.), Piros Zsombor (156.) és Fajta Péter (496.) mellett Valkusz Máté (789.) lesz az ötödik csapattag. Utóbbi Makk Péterrel és Boros Attilával volt esélyes arra, hogy bekerüljön a keretbe, végül az döntött Valkusz mellett, hogy a közelmúltban egy 25 ezer dolláros versenyt nyert Mariborban, és emellett a Davis-kupában is kellő tapasztalattal rendelkezik.

Marozsán Fábián is ott lesz az osztrákok elleni Davis-kupa-csapatban

Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU

A legerősebb magyar Davis-kupa-csapat

Valkusz emlékeztetett rá, hogy a tavalyi Australian Open főtáblás szereplése után másfél évig komoly sérüléssel bajlódott. Most viszont úgy érzi, tízszer jobb formában van, mint amikor februárban Kanadában párost játszott a csapatban. Szeretné ezt az évet végigversenyezni és a 200. hely közelébe visszajutni a világranglistán.

Bardóczky elárulta még, hogy a csapat vasárnap délután utazik Debrecenbe, így ott négy teljes napjuk marad a közös gyakorlásra. A kapitány úgy gondolja, nem befolyásolja a felkészülésüket, hogy osztrákoknál a tavaly januárban a világranglistán 37. helyig jutott, jelenleg 140. Sebastian Ofner helyére Lukas Neumayer (157.) került be a csapatba. Arra számít, hogy az ellenfélnél Filip Misolic (93.) és Jurij Rodionov (154.) játssza majd az egyeseket.

A legjobb ranglistahelyezéssel rendelkező magyar teniszező, Marozsán Fábián arról beszélt, hogy az elmúlt időszak felemás volt a számára, hiszen hullámzott a formája, akadtak jó és kevésbé jó meccsei. Pozitívumként jegyezte meg, hogy az utóbbi pár hétben kemény pályán játszott és Debrecenben is ilyen lesz a borítás. Fontosnak tartja, hogy bejussanak a nyolcas döntőbe, és reméli, jó hatással lesz rájuk, hogy össze lesznek zárva.