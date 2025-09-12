A magyar Davis-kupa-csapat legjobbja - aki 56. a világranglistán - elvileg nem túl nehéz meccsre számíthatott a 102 hellyel mögötte álló, balkezes Rodionov ellen. Ami az egymás elleni mérlegüket illeti, mindkét korábbi találkozót a Vasas sportolója nyerte: 2022-ben egy pozsonyi challenger-versenyen a fehérorosz származású, Nürnbergben született rivális a második szettben feladta a mérkőzést, majd tavaly Indian Wellsben a magyar teniszező könnyedén győzött két szettben.

Marozsán Fábián vereségével kezdődött a debreceni Davis-kupa-párharc

Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztõség

A harmadik csatára is kemény borításon került sor, ami érdekes "sormintát" eredményezett, ugyanis legutóbb salakon szerepelt a magyar csapat a Főnixben, amikor 2020-ban - néhány nappal a koronavírus-járvány kitörése előtt - Fucsovics Mártonék 3-2-re verték a belgákat a selejtezőben. A válogatott mindkét eddigi párharcát megnyerte az osztrákok ellen, akik számára ugyanakkor jó előjel lehetett, hogy az elmúlt három alkalommal mérkőzést sem veszítettek a DK-ban.

A debreceni ütközetben Marozsán kissé idegesen kezdett, a szintén sokat hibázó Rodionov 1:1-nél elvette az adogatását, 3:1-re ellépett, majd egy újabb brékkel már 4:1-re vezetett.

A mintegy húszfős, zászlókkal, dobokkal és trombitákkal felszerelt vendégtábor nagy örömére hamarosan 5:1 állt az eredményjelzőn, majd Marozsán adogatóként szettlabdát hárított.

Ezzel viszont csak elodázta a szetthátrányt, mivel újabb rontott ütések következtében, 28 perc után az ellenfél örülhetett.

Hátrányba kerültünk a Davis-kupa-csatában

A magyar éljátékos a szünetben bement az öltözőbe, de ez sem használt, a labdamenetekben a harmadik-negyedik ütései rendre a vonalon kívülre szálltak vagy a hálóban kötöttek ki, így szinte odaajándékozta az első két gémet Rodionovnak. Ezt követően kiegyenlítettebbé vált a meccs, de a budapesti teniszező továbbra sem tudott eljutni bréklabdáig, így a rivális 4:2-nél már csak két játékra volt a győzelemtől. Ekkor viszont ő is megremegett, Marozsán semmire elvette a szerváját, és egy óra elteltével először vezetett (5:4) a mérkőzésen.

A második szett rövidítésbe torkollott, melyben a rivális 3-0-ra elhúzott, ám a magára találó Marozsán sorozatban hat ponttal fordított,

majd a harmadik játszmalabdájánál egy foghatatlan adogatást ütött, és 1 óra 20 percnél kiegyenlített.