Marozsán Fábián veresége után Fucsovics Márton is kikapott a Főnix Arénában. Ez pedig azt jelenti, hogy az osztrák férfi teniszválogatott a pénteki nyitónapot követően 2-0-ra vezet a magyarok ellen a Davis-kupa szuperdöntő debreceni selejtezőjében, és már csak egy sikerre van a továbbjutástól.

A magyar éljátékos némileg váratlan veresége után nagy teher nehezedett a világranglistán 59. helyen álló Fucsovics vállára, mivel szinte kötelező volt a győzelem a 0-2-es hátrány elkerülése érdekében. Az osztrákok nem sokkal a kezdés előtt közölték, hogy legjobbjuk, a világranglistán 94. Filip Misolic betegség miatt hazautazott, így a nyíregyházi teniszező Lukas Neumayerrel (173.) csapott össze a Főnix Csarnokban a Davis-kupa párharc második egyes mérkőzésén.

Debrecen, 2025. szeptember 12.Fucsovics Márton játszik az osztrák Lukas Neumayer ellen a Magyarország - Ausztria Davis-kupa szuperdöntő debreceni selejtezőjében a debreceni Főnix Arénában 2025. szeptember 12-én.MTI/Derencsényi István
Fucsovics Márton is kikapott a debreceni Davis-kupa párharcban
Fotó: Derencsényi István / MTI Fotószerkesztõség

 

Első találkozójukon az ellenfél nem ijedt meg a rutinos, nála tíz évvel idősebb magyartól: 2:2-nél bátor játékkal elvette az adogatását. Fucsovics rögtön visszabrékelt, de aztán ismét a salzburgi teniszező került brékelőnybe, és innen már hozta a szettet 35 perc elteltével. A folytatásban a 33 éves hazai kedvenc rákapcsolt, egyre eredményesebben "tolta le" a pályáról riválisát, és a szép számú közönség örömére 4:1-re elhúzott. Neumayer továbbra is élete teniszét játszotta, de a "szokásos" DK-formáját hozó Fucsovics egyenlítését nem tudta megakadályozni, 1 óra 25 perc után jöhetett a döntő felvonás.

Elúszni látszi a Davis-kupa továbbjutás

Ebben a magyar teniszező rögtön bréklabdához jutott, csakhogy a várt előny helyett az időnként top 50-es teniszt bemutató ellenfél lépett el 3:0-ra. Ekkor Fucsovics ápolást kért a jobb bokájára, riválisának labdája volt az 1:4-hez, de a magyar klasszis visszabrékelt (2:3). Alighanem abban bízott, hogy fizikálisan képes lesz Neumayer fölé nőni, erre utalt legalábbis, hogy türelmesen tette vissza a labdákat, és a maratoni menetekben sem siettette a befejezést. 

Az ellenfél 4:5-nél már csak egy gémre volt a karrierje legnagyobb diadalától, ám újabb fordulatként magyar brék következett 5:5-nél, így a válogatott elnyűhetetlen vezére hamarosan a meccsért szervált.

 Ezt azonban nem tudta megoldani, Neumayer - aki soha nem szerepelt még Grand Slam-főtáblán - megint visszakapaszkodott, így jöhetett a mindent eldöntő rövidítés. Ebben mindketten az utolsó erőtartalékaikat mozgósították, minden labdamenet után tombolt a csarnok, és fej fej mellett haladtak 5-5-ig. Ekkor az ellenfél a sokadik vonalra ütött nyerőjével meccslabdához jutott, de a tenyerese "outra" ment, a következőt Fucsovics egy remek adogatással hárította, ám egy kettős hiba nyomán Neumayer harmadszor is mérkőzéslabdához jutott, amelyet már kihasznált. A találkozó 2 óra 57 percig tartott.

A győztes játékos azzal kezdte nyilatkozatát, hogy talán még sosem játszott ilyen jól.

Nem sokat játszottam ezen a borításon, és Márton volt a favorit, a végén még kicsit szerencsém is volt. Két hete még nem voltam a csapatban, tegnap se gondoltam volna, hogy ma pályára lépek. Remélem, holnap meglesz a páros is, és akkor mehetünk Bolognába

 – mondta az osztrák játékos.

Mindez azt jelenti, hogy szombaton 11 órától a hazaiak annak a tudatában lépnek pályára a Főnix Csarnokban, hogy ha elveszítik a párost a két specialistával kiálló osztrákok ellen, akkor vége a párharcnak, és az ellenfél utazhat novemberben a bolognai nyolcas döntőre. Bardóczky Kornél kapitány előzetesen Marozsánt és Piros Zsombort nevezte a páros csatára, ezen viszont még van módja változtatni.

Eredmény: 
Magyarország-Ausztria 0-2 - állás az első nap után

szombat 11.00:

  • Marozsán, Piros Zsombor-Lucas Miedler, Alexander Erler
  • Fucsovics-Rodionov Marozsán-Neumayer

 

 

