Reggel 7.30-kor egyszerre vágott neki a férfi és női mezőny a távnak, melyet a Nemzeti Stadion mögött, az Olimpiai Parkban kialakított egy kilométeres körön teljesített a mezőny. Tokióban az elmúlt napokban rendre eleredt az eső, csütörtök délután gyakorlatilag szakadt és villámlott, s az előrejelzések szombatra sem ígértek sok napsütést. Szombatra virradóra újra esett, a startra viszont elállt az eső és 25 fokos kellemes melegben kezdődhetett a gyaloglás, melyen egyetlen komoly hátráltató tényező keserítette a sportolók dolgát, a magas, 60 százalék feletti páratartalom.

A férfiaknál 50, a nőknél 47 gyalogló vágott neki a versenynek, melyet Venyercsán Bence és Madarász Viktória egyaránt óvatos iramban kezdett, mindketten gyorsan leszakadtak az élmezőnytől és saját tempóra álltak be.

Amint azt a viadal közben Scheidler Géza, a magyar szövetség sportszakmai igazgatója az MTI-nek elmondta, a visszafogott kezdés tudatos volt, a páratartalom ugyanis rengeteget kivesz az atlétákból és ez a hosszútávokon csúnyán visszaüthet.

„Két dologra kellett figyelniük, az egyik, hogy sokat frissítsenek, a másik, hogy ne gyalogolják el az elejét. A körülmények nehezek, amit jól mutat, hogy az itteni edzéseken egy adott tempónál több mint tíz százalékkal magasabb volt a pulzusuk mint otthon" - jegyezte meg a szakember az első óra végén, hozzátéve, arra lehet számítani, hogy a szokásosnál többen lesznek olyanok, akik nem bírják, ezért az okosan megválasztott tempó, helyezésben sokat érhet. "Eddig jól megy minden, meglátjuk, mi lesz a végén."

Venyercsán a verseny elején még a 44. volt, az első tíz kilométer után kezdett egyre előrébb kapaszkodni és gyakorlatilag a végéig tartotta tempóját, végül pedig a 22. helyen ért célba,

a győztes kanadai Evan Dunfeetől bő tíz perccel lemaradva. A párizsi olimpia 20 kilométeres bajnokának sikere a jó erőbeosztás diadalának nevezhető, ugyanis a kanadai klasszis a verseny első felében nem ment el az élbollyal, leszakadt a két hazai gyaloglótól, Hajato Kacukitól és Kavano Maszatorától, valamint az ecuadori David Hurtadótól, az utolsó öt kilométerre viszont a két japán kifulladt, tempójuk visszaesett, míg a dél-amerikai gyaloglót egyperces kiállással büntették, Dunfee pedig egyenletes tempójával mindenkit megelőzött és több mint félperces előnnyel diadalmaskodott. Mögötte a szintén kiváló taktikával versenyző brazil Caio Bonfim ért célba, Kacuki pedig harmadik lett.

Az az érdekes, hogy most még nem is volt olyan extrém az idő, mint a hét elején. Így, hogy nem tűzött a nap, vállalható volt. Persze észnél kellett lenni, a frissítés kulcsfontosságú volt, ahol csak lehetett frissíteni, ott muszáj volt

- nyilatkozta a verseny után az MTI-nek a Venyercsán Bence, aki karrierje eddigi legjobb vb-helyezését érte el. - "Az első húsz kilométeren egy közepesen erős tempóban gyalogoltam, aztán úgy éreztem, van még bennem, ezért a következő két kört kicsit megnyomtam, az viszont egy kicsit sok volt. Harminc kilométernél jött az a holtpont, amire számítani lehetett, egészen az utolsó kilométerig nagyon nehéz volt, de a végén tudtam hajrázni és a célegyenesben még előzni egyet. Az idő most másodlagos volt, a legjobbak eredménye sem kiemelkedő, de a helyezésnek nagyon örülök."