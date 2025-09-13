Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Brutális földrengés rázta meg Oroszországot, cunami jöhet!

Link másolása
Vágólapra másolva!
A kanadai Evan Dunfee nyerte meg a 20. szabadtéri atlétikai világbajnokság első aranyérmét Tokióban, ahol a férfi 35 kilométeres gyaloglásban Venyercsán Bence remek versenyzéssel a 22. lett. A nőknél Madarász Viktória viszont feladta a viadalt, mert hősokkot kapott.

Hősokkot kapott a magyar gyalogló, Madarász Viktória az atlétikai világbajnokságon, így fel kellet adnia a versenyt.

A magyar gyalogló, Madarász Viktória hősokkot kapott, így fel kellett adnia a versenyt
A magyar gyalogló, Madarász Viktória hősokkot kapott, így fel kellett adnia a versenyt
Fotó: CHRISTOF STACHE / AFP

Hősokkot kapott Madarász Viktória

Reggel 7.30-kor egyszerre vágott neki a férfi és női mezőny a távnak, melyet a Nemzeti Stadion mögött, az Olimpiai Parkban kialakított egy kilométeres körön teljesített a mezőny. Tokióban az elmúlt napokban rendre eleredt az eső, csütörtök délután gyakorlatilag szakadt és villámlott, s az előrejelzések szombatra sem ígértek sok napsütést. Szombatra virradóra újra esett, a startra viszont elállt az eső és 25 fokos kellemes melegben kezdődhetett a gyaloglás, melyen egyetlen komoly hátráltató tényező keserítette a sportolók dolgát, a magas, 60 százalék feletti páratartalom.

A férfiaknál 50, a nőknél 47 gyalogló vágott neki a versenynek, melyet Venyercsán Bence és Madarász Viktória egyaránt óvatos iramban kezdett, mindketten gyorsan leszakadtak az élmezőnytől és saját tempóra álltak be.

Amint azt a viadal közben Scheidler Géza, a magyar szövetség sportszakmai igazgatója az MTI-nek elmondta, a visszafogott kezdés tudatos volt, a páratartalom ugyanis rengeteget kivesz az atlétákból és ez a hosszútávokon csúnyán visszaüthet.

„Két dologra kellett figyelniük, az egyik, hogy sokat frissítsenek, a másik, hogy ne gyalogolják el az elejét. A körülmények nehezek, amit jól mutat, hogy az itteni edzéseken egy adott tempónál több mint tíz százalékkal magasabb volt a pulzusuk mint otthon" - jegyezte meg a szakember az első óra végén, hozzátéve, arra lehet számítani, hogy a szokásosnál többen lesznek olyanok, akik nem bírják, ezért az okosan megválasztott tempó, helyezésben sokat érhet. "Eddig jól megy minden, meglátjuk, mi lesz a végén."

Venyercsán a verseny elején még a 44. volt, az első tíz kilométer után kezdett egyre előrébb kapaszkodni és gyakorlatilag a végéig tartotta tempóját, végül pedig a 22. helyen ért célba, 

a győztes kanadai Evan Dunfeetől bő tíz perccel lemaradva. A párizsi olimpia 20 kilométeres bajnokának sikere a jó erőbeosztás diadalának nevezhető, ugyanis a kanadai klasszis a verseny első felében nem ment el az élbollyal, leszakadt a két hazai gyaloglótól, Hajato Kacukitól és Kavano Maszatorától, valamint az ecuadori David Hurtadótól, az utolsó öt kilométerre viszont a két japán kifulladt, tempójuk visszaesett, míg a dél-amerikai gyaloglót egyperces kiállással büntették, Dunfee pedig egyenletes tempójával mindenkit megelőzött és több mint félperces előnnyel diadalmaskodott. Mögötte a szintén kiváló taktikával versenyző brazil Caio Bonfim ért célba, Kacuki pedig harmadik lett.

Az az érdekes, hogy most még nem is volt olyan extrém az idő, mint a hét elején. Így, hogy nem tűzött a nap, vállalható volt. Persze észnél kellett lenni, a frissítés kulcsfontosságú volt, ahol csak lehetett frissíteni, ott muszáj volt

 - nyilatkozta a verseny után az MTI-nek a Venyercsán Bence, aki karrierje eddigi legjobb vb-helyezését érte el. - "Az első húsz kilométeren egy közepesen erős tempóban gyalogoltam, aztán úgy éreztem, van még bennem, ezért a következő két kört kicsit megnyomtam, az viszont egy kicsit sok volt. Harminc kilométernél jött az a holtpont, amire számítani lehetett, egészen az utolsó kilométerig nagyon nehéz volt, de a végén tudtam hajrázni és a célegyenesben még előzni egyet. Az idő most másodlagos volt, a legjobbak eredménye sem kiemelkedő, de a helyezésnek nagyon örülök."

Venyercsán számára nem ért véget a világbajnokság, mivel egy hét múlva 20 kilométeren is rajthoz áll. "Most pihenni kell, az a fontos, hogy kimenjen a lábamból ez a 35 kilométer" - jegyezte meg a magyar atléta.

A taktika a 2022-es Eb-n ezen a távon bronzérmes Madarász Viktóriánál is sokáig működni látszott, az óvatos kezdés után folyamatosan gyorsult és féltáv után is kifejezetten jó tempóban gyalogolt, de 

20 km után folyamatosan lassult, majd a 26. kilométert követően feladta a versenyt.

Sajnos Viki kapott egy hősokkot és nem tudta folytatni

 - tájékoztatta az MTI-t Scheidler Géza.

A nők viadala teljesen izgalommentes volt, a címvédő spanyol Maria Pérez ugyanis gyorsan leszakított mindenkit és végül óriási, több mint háromperces előnnyel nyerte meg az aranyérmet az olaszok Európa-bajnoka, Antonella Palmisano előtt, aki négy éve a tokiói játékokon 20 kilométeren győzött. A bronzérmet az ecuadori Paula Milena Torres szerezte meg.

Eredmények:

férfi 35 km gyaloglás, világbajnok:
Evan Dunfee (Kanada) 2:28:22 óra
2. Caio Bonfim (Brazília) 2:28:55
3. Kacuki Hajato (Japán) 2:29:16
...22. Venyercsán Bence 2:39:14

női 35 km gyaloglás, világbajnok:
María Pérez (Spanyolország) 2:39:01 óra
2. Antonella Palmisano (Olaszország) 2:42:24
3. Paula Milena Torres (Ecuador) 2:42:44
Madarász Viktória feladta a versenyt.

  • Kapcsolódó cikkek:
Himbálózó péniszek, vécébe ragadt klasszis: mémmé váltak a milliók előtt megszégyenült sztársportolók
Mikrodózisok, tiltólisták és mesterséges intelligencia – új fejezet a doppingháborúban
Mutatjuk, mikor szurkolhatunk a magyar atlétáknak a világbajnokságon
Száguldó Mickey egér és a családon belüli erőszak sötét árnyai

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!