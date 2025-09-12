Az utóbbi években az atlétikai doppingvilág egyik legjelentősebb trendje a mikrodózis használata. Ez azt jelenti, hogy a sportolók tiltott anyagokat – például EPO-t vagy anabolikus szteroidokat – nagyon kis adagokban juttatnak szervezetükbe. Így a szerek gyorsan kiürülnek, és a hagyományos ellenőrzések gyakran nem mutatnak ki semmit. A teljesítménynövekedés ugyanakkor még ilyen alacsony mennyiségnél is mérhető: hosszabb edzésidő, jobb regeneráció, erősebb izommunka.

A doppingellenőrzés az atlétikai versenyek elengedhetetlen velejárója Fotó: ANKE WAELISCHMILLER / SVEN SIMON

A másik jól ismert trükk a maszkolószerek használata. Ide tartoznak például a vízhajtók, amelyek elfedik a tiltott szerek nyomait, vagy felgyorsítják kiürülésüket. Nem véletlen, hogy több maratoni klasszis is ezek miatt bukott le az elmúlt évben.

Új tiltólisták és szigorodó ellenőrzések a WADA eszköztárában

A WADA 2025-ös tiltólistája több újdonságot is tartalmaz. A szervezet a hormonmodulátorokra és az ösztrogénblokkolókra helyezte a hangsúlyt, felismerve, hogy sok sportoló a hormonháztartás manipulálásával próbál előnyt szerezni. Ide tartoznak például az aromatáz-inhibitorok és a SERMs-csoport tagjai, amelyek akár a regenerációt, akár az izomtömeg fenntartását segíthetik.

Szigorodtak az asztmagyógyszerekre vonatkozó szabályok is. A szalbutamol például továbbra is engedélyezett bizonyos dózisig, ám a határértékek csökkentek. Az indoklás egyszerű: túl sok sportoló „asztma-diagnózisra” hivatkozva használta a szert, amely valójában a teljesítményt is fokozza.

Nem csak a tiltólisták változnak, az ellenőrzések gyakorisága is nő. Kenya példája különösen beszédes: a doppingellenőrzések száma az utóbbi években megnégyszereződött, mégis több tucat futót tiltottak el. Ez jelzi, hogy a probléma nem csupán szabályozási, hanem kulturális és gazdasági gyökerű is.

Célkeresztben a kenyai atléták

2025 eddig sem múlt el botrányok nélkül – több ismert sportolót is eltiltottak illegális szerek használata miatt:

Ruth Chepngetich – női maraton világrekorder szervezetében vízhajtót (hidroklorotiazid) találtak.

Brimin Kipkorir – kenyai maratonfutó, EPO és furosemid használata miatt tiltották el.

Több kenyai középtávfutó – az AIU jelentése szerint jelenleg 44 sportoló pozitív tesztje van folyamatban, és 82 eltiltás van érvényben.

Gerald Phiri, az amerikai sprinter, Issam Asinga edzője – tiltott anyag birtoklása és az együttműködés megtagadása miatt került vizsgálat alá.

A fenti esetek jól mutatják, hogy a dopping nem csupán az egyéni sportolók problémája, hanem gyakran edzői, intézményi, sőt nemzeti szinten is jelen van.