Az utóbbi években az atlétikai doppingvilág egyik legjelentősebb trendje a mikrodózis használata. Ez azt jelenti, hogy a sportolók tiltott anyagokat – például EPO-t vagy anabolikus szteroidokat – nagyon kis adagokban juttatnak szervezetükbe. Így a szerek gyorsan kiürülnek, és a hagyományos ellenőrzések gyakran nem mutatnak ki semmit. A teljesítménynövekedés ugyanakkor még ilyen alacsony mennyiségnél is mérhető: hosszabb edzésidő, jobb regeneráció, erősebb izommunka.
A másik jól ismert trükk a maszkolószerek használata. Ide tartoznak például a vízhajtók, amelyek elfedik a tiltott szerek nyomait, vagy felgyorsítják kiürülésüket. Nem véletlen, hogy több maratoni klasszis is ezek miatt bukott le az elmúlt évben.
A WADA 2025-ös tiltólistája több újdonságot is tartalmaz. A szervezet a hormonmodulátorokra és az ösztrogénblokkolókra helyezte a hangsúlyt, felismerve, hogy sok sportoló a hormonháztartás manipulálásával próbál előnyt szerezni. Ide tartoznak például az aromatáz-inhibitorok és a SERMs-csoport tagjai, amelyek akár a regenerációt, akár az izomtömeg fenntartását segíthetik.
Szigorodtak az asztmagyógyszerekre vonatkozó szabályok is. A szalbutamol például továbbra is engedélyezett bizonyos dózisig, ám a határértékek csökkentek. Az indoklás egyszerű: túl sok sportoló „asztma-diagnózisra” hivatkozva használta a szert, amely valójában a teljesítményt is fokozza.
Nem csak a tiltólisták változnak, az ellenőrzések gyakorisága is nő. Kenya példája különösen beszédes: a doppingellenőrzések száma az utóbbi években megnégyszereződött, mégis több tucat futót tiltottak el. Ez jelzi, hogy a probléma nem csupán szabályozási, hanem kulturális és gazdasági gyökerű is.
2025 eddig sem múlt el botrányok nélkül – több ismert sportolót is eltiltottak illegális szerek használata miatt:
A fenti esetek jól mutatják, hogy a dopping nem csupán az egyéni sportolók problémája, hanem gyakran edzői, intézményi, sőt nemzeti szinten is jelen van.
Miközben a sportolók egyre kifinomultabb praktikákkal próbálják kijátszani a rendszert, a doppingellenőrök sem tétlenkednek. Az utóbbi években egyre nagyobb teret kapott a mesterséges intelligencia: algoritmusok elemzik az úgynevezett biológiai útleveleket, vagyis a sportolók hosszú távú vér- és vizeletadatait. Az apró eltérésekből is gyanús mintázatokat tudnak azonosítani, amelyeket korábban emberi szemmel lehetetlen lett volna észrevenni.
Egyes laborokban már a Raman-spektroszkópia nevű módszerrel is kísérleteznek, amely képes hormonok és más molekulák gyors és pontos azonosítására. Ha ez a gyakorlatban is beválik, a jövőben akár a versenyhelyszínen, percek alatt kiszűrhetők lesznek a csalók.
Mindez különösen aktuális most, hogy szombaton megkezdődik Tokióban az atlétikai világbajnokság. Bár a hivatalos kommunikációban mindenki a fair playt hangsúlyozza, a kulisszák mögött sokan tudják: a dopping kimondva, kimondatlanul, főszereplője marad a sportágnak. A közönség rekordszámú világcsúcsot vár, a szponzorok látványos teljesítményt remélnek, a sportolók pedig nyerni akarnak – bármi áron.
És ha mindez nem volna elég, az atlétika idén egy újabb vitás témával is szembesül. A bokszhoz hasonlóan itt is komoly indulatokat vált ki a vitatott nemiségű női sportolók szereplése. Ezért most először a női mezőnyben indulóknak biológiai teszteken kell átesniük, hogy tisztázzák indulási jogosultságukat. Bár ez a döntés számos etikai és emberi jogi kérdést felvet, a világbajnokság előtt mindenki abban bízik, hogy a sportág megőrzi hitelességét – ha nem is teljesen tisztán, de legalább méltó módon.