Szombaton megkezdődik Tokióban az atlétikai világbajnokság. A sportágra idén kínos doppingügyek vetettek árnyékot, így idén is az az egyik kérdés: vajon tisztán zajlik-e a verseny? A teljesítményért folytatott harc ma már nemcsak a pályán dől el, hanem a laboratóriumokban is, ahol doppingellenőrök és sportolók között egyre élesebb technológiai fegyverkezési verseny zajlik.

Az utóbbi években az atlétikai doppingvilág egyik legjelentősebb trendje a mikrodózis használata. Ez azt jelenti, hogy a sportolók tiltott anyagokat – például EPO-t vagy anabolikus szteroidokat – nagyon kis adagokban juttatnak szervezetükbe. Így a szerek gyorsan kiürülnek, és a hagyományos ellenőrzések gyakran nem mutatnak ki semmit. A teljesítménynövekedés ugyanakkor még ilyen alacsony mennyiségnél is mérhető: hosszabb edzésidő, jobb regeneráció, erősebb izommunka.

A doppingellenőrzés az atlétikai versenyek elengedhetetlen velejárója
A doppingellenőrzés az atlétikai versenyek elengedhetetlen velejárója Fotó: ANKE WAELISCHMILLER / SVEN SIMON

A másik jól ismert trükk a maszkolószerek használata. Ide tartoznak például a vízhajtók, amelyek elfedik a tiltott szerek nyomait, vagy felgyorsítják kiürülésüket. Nem véletlen, hogy több maratoni klasszis is ezek miatt bukott le az elmúlt évben.

Új tiltólisták és szigorodó ellenőrzések a WADA eszköztárában

A WADA 2025-ös tiltólistája több újdonságot is tartalmaz. A szervezet a hormonmodulátorokra és az ösztrogénblokkolókra helyezte a hangsúlyt, felismerve, hogy sok sportoló a hormonháztartás manipulálásával próbál előnyt szerezni. Ide tartoznak például az aromatáz-inhibitorok és a SERMs-csoport tagjai, amelyek akár a regenerációt, akár az izomtömeg fenntartását segíthetik.

Szigorodtak az asztmagyógyszerekre vonatkozó szabályok is. A szalbutamol például továbbra is engedélyezett bizonyos dózisig, ám a határértékek csökkentek. Az indoklás egyszerű: túl sok sportoló „asztma-diagnózisra” hivatkozva használta a szert, amely valójában a teljesítményt is fokozza.

Nem csak a tiltólisták változnak, az ellenőrzések gyakorisága is nő. Kenya példája különösen beszédes: a doppingellenőrzések száma az utóbbi években megnégyszereződött, mégis több tucat futót tiltottak el. Ez jelzi, hogy a probléma nem csupán szabályozási, hanem kulturális és gazdasági gyökerű is.

Célkeresztben a kenyai atléták

2025 eddig sem múlt el botrányok nélkül – több ismert sportolót is eltiltottak illegális szerek használata miatt:

  • Ruth Chepngetich – női maraton világrekorder szervezetében vízhajtót (hidroklorotiazid) találtak.
  • Brimin Kipkorir – kenyai maratonfutó, EPO és furosemid használata miatt tiltották el.
  • Több kenyai középtávfutó – az AIU jelentése szerint jelenleg 44 sportoló pozitív tesztje van folyamatban, és 82 eltiltás van érvényben.
  • Gerald Phiri, az amerikai sprinter, Issam Asinga edzője – tiltott anyag birtoklása és az együttműködés megtagadása miatt került vizsgálat alá.

A fenti esetek jól mutatják, hogy a dopping nem csupán az egyéni sportolók problémája, hanem gyakran edzői, intézményi, sőt nemzeti szinten is jelen van.

Ruth Chepngetich, amikor még az egész világ ünnepelte a maratoni táv világcsúcstartójaként
Ruth Chepngetich, amikor még az egész világ ünnepelte a maratoni táv világcsúcstartójaként Fotó: MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mesterséges intelligencia és új tudományos módszerek

Miközben a sportolók egyre kifinomultabb praktikákkal próbálják kijátszani a rendszert, a doppingellenőrök sem tétlenkednek. Az utóbbi években egyre nagyobb teret kapott a mesterséges intelligencia: algoritmusok elemzik az úgynevezett biológiai útleveleket, vagyis a sportolók hosszú távú vér- és vizeletadatait. Az apró eltérésekből is gyanús mintázatokat tudnak azonosítani, amelyeket korábban emberi szemmel lehetetlen lett volna észrevenni.

Egyes laborokban már a Raman-spektroszkópia nevű módszerrel is kísérleteznek, amely képes hormonok és más molekulák gyors és pontos azonosítására. Ha ez a gyakorlatban is beválik, a jövőben akár a versenyhelyszínen, percek alatt kiszűrhetők lesznek a csalók.

Lehet-e dopping nélkül vagy ez csupán illúzió?

Mindez különösen aktuális most, hogy szombaton megkezdődik Tokióban az atlétikai világbajnokság. Bár a hivatalos kommunikációban mindenki a fair playt hangsúlyozza, a kulisszák mögött sokan tudják: a dopping kimondva, kimondatlanul, főszereplője marad a sportágnak. A közönség rekordszámú világcsúcsot vár, a szponzorok látványos teljesítményt remélnek, a sportolók pedig nyerni akarnak – bármi áron.

Érzékeny zárszó – a nemi kérdések árnyéka

És ha mindez nem volna elég, az atlétika idén egy újabb vitás témával is szembesül. A bokszhoz hasonlóan itt is komoly indulatokat vált ki a vitatott nemiségű női sportolók szereplése. Ezért most először a női mezőnyben indulóknak biológiai teszteken kell átesniük, hogy tisztázzák indulási jogosultságukat. Bár ez a döntés számos etikai és emberi jogi kérdést felvet, a világbajnokság előtt mindenki abban bízik, hogy a sportág megőrzi hitelességét – ha nem is teljesen tisztán, de legalább méltó módon.


 

 

