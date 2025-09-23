Kezdjük ezt a doppingolimpia sztorit a legelején. Vegyünk egy kreatív ausztrál üzletembert, nevezzük Aron D’Souza-nak, aki gondolt egy merészet és bejelentette, hogy rendezni fog más befektetőkkel karöltve egy doppingellenőrzés nélküli, lényegében mini olimpiát. Tehát a résztvevő sportolóknak nem kell majd amiatt aggódniuk, hogy lebuknak valamilyen tiltott szerrel vagy teljesítményfokozóval, „szabad a vásár”, bárki, bármit használhat a játékokra készülve, bár itt azért tettek egy fontos megjegyzést is a szervezők.

A doppingolimpia minél több sztárt akar magához csábítani

Fotó: TIZIANA FABI / AFP

A doppingolimpia jövő májusban startol

D’Souza a játékok elindításához még 20 évvel ezelőtt kapott ihletet, amikor elolvasott egy tudományos cikket. Julian Savulescu professzor, az Oxfordi Egyetem bioetikusa kutatásában a „továbbfejlesztett olimpiai játékok” mellett érvelt, emellett pedig az ausztrál üzletember szerint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) szintjén folyamatos a korrupció. Az üzletember még azt is elmondta, hogy a NOB több milliárd dolláros bevételre tesz szert, miközben a résztvevő sportolók nem kapnak elég pénzt az erőfeszítéseikért. Azt is kiemelte, hogy egy felmérés szerint az élsportolók 44 százaléka elismerte, hogy doppingolt, mégis, csak egy százalékuk bukott le. Innen indult el az ötletelés, mostanra már pedig a résztvevőkről és magáról az első eseményről is beszámolhatunk.

A tervekből immár tények lettek, 2026. május 21-24 között Las Vegasban, a Resorts World Las Vegas ad helyet a doppingolimpia bemutató eseményének. Összesen három sportág szerepel a hivatalos programban, az úszás (benne az 50 m és 100 m gyors, valamint 50 m és 100 m pillangó), az atlétika (benne 100 m sprint, 100 m/110 m gát) és a súlyemelés (benne a szakítás és a lökés).

Az Enhanced Games-en 100 sportolót szeretnének a szervezők látni, jelenleg is megy a létszámfeltöltés ez ügyben. A résztvevő sportolók komoly pénzdíjakat kapnak majd, konkrétan az aktuális világcsúcsokat megdöntők 250 000 dolláros világcsúcs-bónuszt, valamint 1 000 000 dolláros extra juttatás kapnak, ha megdöntik az 50 méteres gyorsúszás vagy a 100 méteres sprint világcsúcsát (hiszen ezek kapják hagyományosan a legnagyobb figyelmet).

A pénz amúgy is fontos a befektetőknek, ugyanis állításuk szerint az amerikai olimpikonok 59%-a kevesebb, mint 25 000 dollárt keres egy olimpiai évben, ami visszabontva havi nagyjából 2 000 dollárt jelent, ami a hivatalos statisztikai adatok szerint jócskán az átlag havi jövedelem alatt található.

Azt is hozzáteszik, hogy a világ elit sportolóinak 58%-a anyagilag instabil helyzetben él.