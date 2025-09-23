Kezdjük ezt a doppingolimpia sztorit a legelején. Vegyünk egy kreatív ausztrál üzletembert, nevezzük Aron D’Souza-nak, aki gondolt egy merészet és bejelentette, hogy rendezni fog más befektetőkkel karöltve egy doppingellenőrzés nélküli, lényegében mini olimpiát. Tehát a résztvevő sportolóknak nem kell majd amiatt aggódniuk, hogy lebuknak valamilyen tiltott szerrel vagy teljesítményfokozóval, „szabad a vásár”, bárki, bármit használhat a játékokra készülve, bár itt azért tettek egy fontos megjegyzést is a szervezők.
D’Souza a játékok elindításához még 20 évvel ezelőtt kapott ihletet, amikor elolvasott egy tudományos cikket. Julian Savulescu professzor, az Oxfordi Egyetem bioetikusa kutatásában a „továbbfejlesztett olimpiai játékok” mellett érvelt, emellett pedig az ausztrál üzletember szerint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) szintjén folyamatos a korrupció. Az üzletember még azt is elmondta, hogy a NOB több milliárd dolláros bevételre tesz szert, miközben a résztvevő sportolók nem kapnak elég pénzt az erőfeszítéseikért. Azt is kiemelte, hogy egy felmérés szerint az élsportolók 44 százaléka elismerte, hogy doppingolt, mégis, csak egy százalékuk bukott le. Innen indult el az ötletelés, mostanra már pedig a résztvevőkről és magáról az első eseményről is beszámolhatunk.
A tervekből immár tények lettek, 2026. május 21-24 között Las Vegasban, a Resorts World Las Vegas ad helyet a doppingolimpia bemutató eseményének. Összesen három sportág szerepel a hivatalos programban, az úszás (benne az 50 m és 100 m gyors, valamint 50 m és 100 m pillangó), az atlétika (benne 100 m sprint, 100 m/110 m gát) és a súlyemelés (benne a szakítás és a lökés).
Az Enhanced Games-en 100 sportolót szeretnének a szervezők látni, jelenleg is megy a létszámfeltöltés ez ügyben. A résztvevő sportolók komoly pénzdíjakat kapnak majd, konkrétan az aktuális világcsúcsokat megdöntők 250 000 dolláros világcsúcs-bónuszt, valamint 1 000 000 dolláros extra juttatás kapnak, ha megdöntik az 50 méteres gyorsúszás vagy a 100 méteres sprint világcsúcsát (hiszen ezek kapják hagyományosan a legnagyobb figyelmet).
A pénz amúgy is fontos a befektetőknek, ugyanis állításuk szerint az amerikai olimpikonok 59%-a kevesebb, mint 25 000 dollárt keres egy olimpiai évben, ami visszabontva havi nagyjából 2 000 dollárt jelent, ami a hivatalos statisztikai adatok szerint jócskán az átlag havi jövedelem alatt található.
Azt is hozzáteszik, hogy a világ elit sportolóinak 58%-a anyagilag instabil helyzetben él.
Az Enhanced Games nem tétlenkedett, folyamatosan jelenti be a sztárokat, akik csatlakoztak hozzájuk. Beállt már a sorba többek között a háromszoros világbajnok, olimpiai ezüstérmes úszó, Ben Proud is, aki a profi úszósport helyett választotta az új szervezetet. Proud ezzel pedig csatlakozott ahhoz a listához, amin több komoly nagy név, így James Magnussen, Andrii Govorov és Kristian Gkolomeev is szerepel.
Magnussen 2011-ben és 2013-ban 100 méteres gyorsúszásban világbajnok volt, és a történelem ötödik leggyorsabb úszója 100 méteres gyorsúszásban 47,10-es idővel, amely 2016-ig a textil fürdőruha anyagban úszott leggyorsabb időnek is számított.
Összesen 16 érmet nyert jelentős nemzetközi versenyeken, nyolc aranyat, öt ezüstöt és három bronzot, eredményes volt az olimpián, világbajnokságon, Nemzetközösségi Játékokon és a Pan Pacific bajnokságon.
Nagy név volt egykor, bár vele kapcsolatban nem elhanyagolható tény, hogy 2019. június 5-én visszavonult már egyszer a jövőre a 35-öt betöltő sportoló. Govorov hasonlóan Magnussenhez, szintén egy visszavonult úszó, aki 50 méteres pillangóúszásban úszott korábban világcsúcsot, és nyert világbajnoki bronzérmet még 2017-ben, Budapesten. Gkolomeev is a medencében alakított nagyot, az ugyancsak visszavonult görög sportoló 2024-ben Európa-bajnok lett Belgrádban 50 méteres gyorsúszásban, valamint még 2019-ben ugyanezen a távon ezürtérmet szerzett a világbajnokságon.
Aztán a tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokság árnyékában robbant a bomba, ugyanis Fred Kerley személyében egy olimpiai ezüst- és bronzérmes, háromszoros világbajnok sprinter küzd majd a csábító pénzdíjakért Las Vegasban. A 30 éves amerikai futó a tavalyi párizsi olimpián harmadik lett 100 méteren, idén a Michael Johnson-féle versenysorozat, a Grand Slam Track kingstoni állomásán is szerepelt, de leginkább azzal került be a hírekbe, hogy különböző okok miatt (családon belüli erőszak, rablás, hivatalos személy elleni erőszak, letartóztatás közbeni ellenállás) háromszor is letartóztatták már. A nemzetközi szövetség, a World Athletics még augusztusban felfüggesztette a versenyzési jogát, hiszen a doppingellenőrök háromszor sem találták meg őt, ám ez nem volt véletlen, hiszen egyáltalán nem fenyegeti az eltiltás veszélye, mert az Enhanced Games-en láthatjuk majd májusban.
Ez eddig nem rossz névsor, bár egyelőre erősen foghíjas, de van még bőven idő a májusi játékokig, így szinte biztosak lehetünk abban, hogy lesznek még itt nagy bejelentések hamarosan.
Travis Tygart, az Amerikai Doppingellenes Ügynökség vezérigazgatója meglehetősen sarkos véleményt fogalmazott meg ez ügyben, egyenesen „bohócműsornak” nevezte az Enhanced Games-t, míg mások „veszélyes és felelőtlen projektnek” minősítették a doppingolimpiát. Többek szerint a doppingszerek mellékhatása mellett azt is ki kellene emelni, hogy a különböző teljesítményfokozók használata családon belüli erőszakhoz és egyéb erőszakos cselekedethez is vezethet. A britek azt fontolgatják, hogy a doppingolimpia résztvevőit eltiltják minden hagyományos versenyzéstől, ezzel megakadályozva a részvételüket a Las Vegas-i eseményen.
Az Enhanced Games illetékesei mindezekkel szemben azzal védekeznek, hogy a teljesítményfokozó szerek használatát a nyilvánosság elé és orvosok irányítása alá helyezik, ezzel pedig a rendezvényük biztonságosabb lesz, mint a hagyományos sport. Ugyanakkor azok is jogos kérdések, hogy a felkészülés alatt vajon ki felügyeli majd a sportolókat, hogy ne tegyenek kárt magukban. Az érvelések után nem álltak meg az alapítók, augusztus végén pert indítottak az Egyesült Államok New York-i Déli Kerületi Bíróságán:
a Sherman-törvény 1. és 2. szakaszának megsértése miatt. A kereset az alperesek nyilvánvalóan illegális kampányára válasz, melynek célja, hogy a sportágban részt vevő összes személyt, beleértve a sportolókat, a segítő személyzetet és a tisztviselőket, arra kényszerítsék, hogy bojkottálják az Enhanced Games-t, és megakadályozzák, hogy az Enhanced Games belépjen a nemzetközi elit úszósport piacára.
A perben legalább 200 millió dollár tényleges kártérítést követelnek, amely 800 millió dollárra is emelkedhet.
Az Enhanced Games emellett tiltó intézkedést is kér az alperesek illegális kampányának megállítására.
Egyszóval zajlik az élet a játékok kapcsán, de nagyon úgy tűnik, jövő májusban rajtol a doppingolimpia, ráadásul igazi sztárokkal a fedélzeten. Hogy lesz-e majd világrekord és mekkora botrányok övezik az eseményt, arra csak bő fél év múlva kapunk választ.