Armad Duplantis a tokiói atlétikai világbajnokság hétfői döntőjében már biztos aranyérmesként, harmadik kísérletre ugrotta meg a 6,30 méteres rekordmagasságot.

Armand Duplantis és menyasszonya, Desire Inglander

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Duplantis a szerelmével ünnepelte az újabb világcsúcsot

Miután az olimpiai bajnok címvédő svéd az utolsó ugrásánál már érintés nélkül ugrott át a lécen, a stadion kis híján felrobbant.

A 25 éves éves klasszis az augusztusban a budapesti Gyulai Memorialon felállított rekordját adta át a múltnak, a mostani volt pályafutása a 14. világcsúcsa. Ebből ráadásul négy 2025-ben született, ami szintén rekord.

Duplantist a hatalmas ugrása után fél tucat operatőr és fotós vette üldözőbe, ám a svéd világsztár nem vesztegette az időt, azonnal menyasszonyához, Desire Inglander svéd modellhez sietett, és egy forró csókkal közösen ünnepelték az újabb mérföldkövet.

A rúdugrás királya később elmondta, rendkívül boldog, hogy Tokióban sikerült világcsúcsot döntenie, ugyanis négy évvel ezelőtt ugyanebben a stadionban érte el az első igazán komoly sikerét, amikor megszerezte az első olimpiai bajnoki címét, amit tavaly Párizsban sikeresen – szintén világcsúccsal – megvédett.

„Sokkal jobb, mint ahogy elképzeltem. Fantasztikus, hogy nektek adhattam ezt a világrekordot. Annyira boldog vagyok” – mondta Duplantis a tömegnek.

„Még soha nem döntöttem meg egy éven négyszer a világrekordot, így büszke vagyok arra, amit elértem, mert sokat készültem erre, a sok munka pedig kifizetődött. Próbálom kiélvezni” – mondta az M4 Sport helyszíni stábjának Duplantis. A svéd rúdugró szerint nagyon különleges, hogy versenytársai is szurkoltak neki az újabb csúcsdöntéskor, és hálás is nekik mindezért. „Együtt fogjuk megünnepelni ezt a sikert” – tette hozzá.

Az Egyesült Államokban született svéd atléta a világcsúcson kívül további 100 ezer dollárnyi (33 millió forint) pénzjutalommal is gazdagodott, ami minden csúcsdöntés után jár, tehát pályafutása során már közel másfél millió dollárt gyűjtött össze csak a bónuszokból. Emellett 70 ezer dollárt (23 millió forint) is bezsebelhetett az újabb aranyéremért.