Kis túlzással a hétfő este a férfi rúdugrás döntőjéről szólt. Duplantisék fináléja kezdődött a legkorábban és a végjáték alatt már minden más esemény véget ért a Nemzeti Stadionban. A program ilyen kialakítása nem volt véletlen, hiszen egyértelműen világcsúcsjavításra lehetett számítani a svéd szupersztártól, azt megelőzően pedig egy magas színvonalú csatára, ami nem is maradt el.

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Duplantis már biztos aranyérmesként, harmadik kísérletére vitte át a rekordmagasságot

A döntőről mindent elmond, hogy az 5,95 méteres magasságra még nyolcan tettek kísérletet a mezőnyből és négyen át is ugrották. Az aranyért aztán a papírformának megfelelően a görög Emmanuil Karalisz csatázott Duplantisszal. A hat métert mindketten elsőre ugrották, majd 6,10-en a svéd sikerrel, a görög sikertelenül próbálkozott. Karalisz ekkor már lépéskényszerben volt, öt centit emeltetett és csupán egy hajszállal verte csak le a lécet. Duplantis viszont ezen a magasságon sem hibázott, Karalisz 6,20 méteren elrontott ugrásával pedig megvédte címét.

HE'S INEVITABLE! 👑🇸🇪



Mondo Duplantis overcomes 6.30m in the men's pole vault - his 14th world record broken! 🗺️🇸🇪#WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/GWg5FYhfQc — European Athletics (@EuroAthletics) September 15, 2025

Ezek után jöhetett a rekordkísérlet 6,30 méteren. A 25 éves ugró elsőre sikertelen, de nagyon biztató kísérletet tett, másodikra pedig első látásra átjutott a léc felett, azonban egy leheletnyivel lehúzta azt. Duplantis ezek után igyekezett nyugtatni magát, ami olyan jól sikerült, hogy az utolsó ugrásánál már érintés nélkül ugrott át a lécen, a stadiont pedig hangrobbanás rázta meg.

Mondo Duplantis 🇸🇪 clears a World Record of 6.30m in the men's Pole Vault in Tokyo!!🥇🥇



World Record No. 14 for him!!🔥🔥pic.twitter.com/9n32pVkMPO — Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 15, 2025

Az olimpiai bajnok címvédő svéd sztár a saját, 6,29-es rekordját adta át a múltnak, amelyet augusztus 12-én a a Nemzeti Atlétikai Központban rendezett Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon ugrott. Ez volt a 14. világcsúcsa.

Eredmény: férfi rúdugrás, világbajnokság:

Armand Duplantis (Svédsország) 6,30 méter - világcsúcs Emmanuil Karalisz (Görögország) 6,00 Kurtis Marschall (Ausztrália) 5,95

