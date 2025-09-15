Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nagyon durva dolog derült ki az ukránokról, ez tényleg felháborító

Link másolása
Vágólapra másolva!
A svéd Armand Duplantis imponáló versenyzéssel megvédte címét, ráadásul 6,30 méterrel új világcsúcsot állított fel férfi rúdugrásban a tokiói atlétikai világbajnokság harmadik versenynapjának csúcspontjaként.

Kis túlzással a hétfő este a férfi rúdugrás döntőjéről szólt. Duplantisék fináléja kezdődött a legkorábban és a végjáték alatt már minden más esemény véget ért a Nemzeti Stadionban. A program ilyen kialakítása nem volt véletlen, hiszen egyértelműen világcsúcsjavításra lehetett számítani a svéd szupersztártól, azt megelőzően pedig egy magas színvonalú csatára, ami nem is maradt el.

Armand Duplantis újra megdöntötte a saját világrekordját
Armand Duplantis újra megdöntötte a saját világrekordját
Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Duplantis már biztos aranyérmesként, harmadik kísérletére vitte át a rekordmagasságot

A döntőről mindent elmond, hogy az 5,95 méteres magasságra még nyolcan tettek kísérletet a mezőnyből és négyen át is ugrották. Az aranyért aztán a papírformának megfelelően a görög Emmanuil Karalisz csatázott Duplantisszal. A hat métert mindketten elsőre ugrották, majd 6,10-en a svéd sikerrel, a görög sikertelenül próbálkozott. Karalisz ekkor már lépéskényszerben volt, öt centit emeltetett és csupán egy hajszállal verte csak le a lécet. Duplantis viszont ezen a magasságon sem hibázott, Karalisz 6,20 méteren elrontott ugrásával pedig megvédte címét.

Ezek után jöhetett a rekordkísérlet 6,30 méteren. A 25 éves ugró elsőre sikertelen, de nagyon biztató kísérletet tett, másodikra pedig első látásra átjutott a léc felett, azonban egy leheletnyivel lehúzta azt. Duplantis ezek után igyekezett nyugtatni magát, ami olyan jól sikerült, hogy az utolsó ugrásánál már érintés nélkül ugrott át a lécen, a stadiont pedig hangrobbanás rázta meg.

Az olimpiai bajnok címvédő svéd sztár a saját, 6,29-es rekordját adta át a múltnak, amelyet augusztus 12-én a a Nemzeti Atlétikai Központban rendezett Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon ugrott. Ez volt a 14. világcsúcsa.

Eredmény: férfi rúdugrás, világbajnokság:

  1. Armand Duplantis (Svédsország) 6,30 méter - világcsúcs
  2. Emmanuil Karalisz (Görögország) 6,00
  3. Kurtis Marschall (Ausztrália) 5,95

Kapcsolódó cikkek:

Beleakadt a gátba, drámai véget ért Kozák Luca elődöntője az atlétikai vb-n
Ilyet még soha nem láttunk! Mellbedobással dőlt el a férfiak maratoni versenye
Szenzáció: 24 éve nem történt ekkora magyar csoda az atlétikai-vb-n
Mi történt? Az ügynöke erősítette meg a szomorú hírt az atlétikai-vb sztárjáról
„Kifejezetten izgultam" – nagy lépést tett a vb-csoda felé a magyar sztáratléta
Atyavilág! Mit művelt Molnár Attila az atlétikai-vb-n?
Európa legyőzte Afrikát, történelmi döntőt rendeztek az atlétikai-vb-n
Az olimpiai bajnok keserű drámáját hozta a férfi 100 méter döntője az atlétikai vb-n
Dráma Takács Boglárka 100 méteres elődöntőjében, elképesztő az, ami történt
Elképesztő magyar csoda az atlétikai-vb női maratonján

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!