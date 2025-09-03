Senki sem hitte volna, hogy egyszer Oscarra jelölik a ma már 53 éves színészt, azonban Dwayne Johnson most mégis mindenkit meglepett, amikor egy megtört MMA-harcos szerepében teljesen levetkőzi akcióhős imázsát. A zúzógép című új filmje már a Velencei Filmfesztiválon is nagyot szólt hétfőn, a kritikusok szerint pedig ez karrierje eddigi legkomolyabb alakítása. A film egyébként arról a Mark Kerr-ről szól, aki kétszer is nyert a ketrecharc kezdeti korában UFC-tornát, így az alkotás elején a nézők még egy a fiatal, magabiztos, legyőzhetetlen sportolót láthatnak, ám a történet előrehaladtával Kerr teste és lelke is darabokra hullik. A Szikla pedig hitelesen mutatja meg a fájdalmat, a függőséget és a kapcsolatában zajló folyamatos veszekedéseket.

Dwayne Johnson hihetetlenül lefogyott

Fotó: LAURENT HOU / Hans Lucas

Dwayne Johnson mert nagyot álmodni

Johnson mellett egyébként a filmben feltűnik a korábbi UFC világbajnok, Bas Rutten, az egykori Bellator promóció kiválósága, Ryan Bader vagy éppen az ökölvívás világából jól ismert Oleksandr Usyk. A Szikla a szerep kedvéért hihetetlen átalakuláson ment keresztül, emiatt nagyon sokat kellett fogynia, de meghozta ezt az áldozatot a szerep kedvéért (elvileg 27 kg-ot dobott le magáról).

„Nagyon szerencsés voltam, hogy ilyen karriert tudtam befutni az évek során, és olyan filmeket készíthettem, amiket készítettem, de volt egy hang bennem, egy kis hang, ami azt mondta: „Mi lenne, ha többet tudnék tenni – többet akarok tenni, és az hogyan nézne ki?” – mondta Johnson az alakítása kapcsán.

A film az amerikai mozikba október elején érkezik, míg a magyar szélesvászonra elvileg decemberben fut be.